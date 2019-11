Resultado Manchester United x Basel pela Uefa Champions League 2017/18 (3-0)

Confira nosso pós-jogo: United supera Basel no retorno à Champions League após quase dois anos

Com gols de Fellaini, Lukaku e Rashford, os Red Devils dominaram o adversário e não deram chance aos visitantes.

O Manchester United bate o Basel por 3 a 0 e vence a primeira partida do grupo A da Uefa Champions League.

FIM DE JOGO!

91' Lukaku toca para Mkhitaryan dentro da área, mas o meia estava impedido.

90' Dois minutos de acréscimos.

89' UUUUUUH! Em boa troca de passes do Basel, Xhaka arrisca da intermediária. A bola passa do lado esquerdo do goleiro De Gea.

88' Matic receberia passe na entrada da área, mas a zaga do Basel chegou na hora certa.

86' QUASE! Oberlin quase consegue cabecear dentro da pequena área, mas a bola passou do atacante.

85' Oberlin recebe passe longo dentro da área, mas não consegu cruzar corretamente.

84' Mais um gol de um jogador que veio do banco. Fellaini, que marcou o primeiro, também entrou no decorrer da partida.

83' GOOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER UNITED! RASHFORD! Em mais uma boa jogada de Fellaini, o belga cruzou rasteiro e a bola sobrou para Rashford, dentro da área. O garoto só precisou chutar no canto oposto do goleiro e aumentar a vantagem.

82' CARTÃO AMARELO! Xhaka faz falta no meio campo e é advertido pelo árbitro.

81' Em passe errado de Matic, Oberlin quase chega na área, mas Fellaini consegue o desarme.

80' Basel troca passes rápidos no campo de defesa, mas não consegue passar do meio de campo.

78' Rashford cobra falta na entrada da área, mas o chute saiu torto.

77' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED!

Sai: Mata

Entra: Rashford

76' SUBSTITUIÇÃO NO !

Sai: Riveros

Entra: Oberlin

76' Em cruzamento, o goleiro Vaclik segura a bola.

75' Young faz boa jogada na direita e sofre a falta de Balanta. Boa oportunidade.

73' United tenta trocar passes na entrada da área, mas a zaga do Basel corta.

72' Jogo fica preso no meio campo.

69' SUBSITUIÇÃO NO UNITED!

Sai: Martial

Entra: Lingard

68' Basel troca bons passes no meio campo, mas não consegue finalizar ou cruzar corretamente.

67' UUUUUUUUH! Young recebe passe na entrada da área, dribla dois e chuta. O goleiro Vaclik espalma para escanteio.

66' UUUUUUUH! Martial entra na área e finaliza cruzamento rasteiro de Fellaini. A bola passa por cima do gol, com desvio.

64' SUBSTITUIÇÃO NO BASEL!

Sai: Wolfswinkel

Entra: Bua

63' QUE DEFESA DE DE GEA! Elyounoussi gira dentro da área e chuta, obrigando pela defesa do espanhol.

61' UUUUUUH! Lukaku recebe cruzamento e cabeceia para defesa de Vaclik.

60' CARTÃO AMARELO! Lang para Martial com falta.

60' De Gea sai mal do gol e a bola volta para o Basel. A defesa do United se recompõe e ganha a posse.

59' Smalling cabeceia cruzamento do Basel, e De Gea sobe para pegar a bola.

58' Na cobrança da falta, Lang levanta muito o pé e faz falta em Blind.

57' CARTÃO AMARELO! Blind chega forte em jogador do Basel e comete a falta, sendo advertido.

55' Agora, o Basel toca a bola com paciência. Com dois gols a menos, a situação na partida é ruim.

53' E o Homem-Gol dos Red Devils ataca novamente: já são seis gols para Lukaku na temporada, em seis jogos disputados.

52' GOOOOOOOOOOOOOL! DO MANCHESTER UNITED! É DE LUKAKU! Em escanteio do United, Lukaku subiu mais que seu marcador e cabeceou para o fundo da rede, ampliando o placar.

51' Basel chegava em bom cruzamento, mas Wolfswinkel não conseguiu chegar na bola para finalizar.

50' United toca a bola no meio de campo e na defesa, tentando quebrar a linha defensiva dos visitantes.

48' Basel chega em cruzamento perigoso, mas Young afasta a bola.

47' Young tenta passe comprido para Mata, mas a bola sai para tiro de meta.

45' Basel toca a bola no campo de defesa.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

A entrada de Fellaini no lugar de Pogba preocupou os fãs a princípio, mas o gol marcado pelo belga dá a vantagem provisória aos Red Devils.

Estatísticas Manchester United x Basel:

Posse de bola: 69% x 31%

Chutes totais: 10 x 4

Chutes certos 3 x 1

Escanteios: 2 x 2

Precisão de passes: 88% x 66%

O Manchester United termina a primeira etapa vencendo por 1 a 0, com gol de Fellaini. O domínio é total dos mandantes.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' O Basel ainda tenta chegar por cruzamento, mas a zaga do United afasta o perigo.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' Xhaka tenta sair da intermediária defensiva, mas acaba sofrendo falta de Juan Mata.

43' Mkhitaryan consegue dois belos dribles na direita, mas acaba perdendo a bola para o terceiro defensor.

41' Fellaini recebe longo lançamento dentro da área e cabeceia para trás, tentando achar Lukaku. Balanta consegue afastar o perigo.

40' United usa muitas inversões, buscando seus alas e o atacante Lukaku.

39' Com o gol sofrido, os visitantes aumentam a pressão defensiva e buscam mais o jogo. Devemos ter um segundo tempo interessante.

37' Elyounoussi recebe livre dentro da área, mas cabeceia fraco. A bola para nas mãos de De Gea. Era uma boa chance para o Basel.

36' CARTÃO AMARELO! Young dá carrinho em Riveros e é advertido. Falta para o Basel.

34' GOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER UNITED! FELLAINI! Young cruzou pela direita e encontrou Fellaini, livre na pequena área. O belga só precisou cabecear para o gol e abrir o placar.

32' UUUUUUUUUH! Zuffi consegue finalizar a sobra de um cruzamento, e a bola passa muito perto do gol. Que perigo!

31' Martial recebe na esquerda e puxa para o meio, mas já estava em posição irregular.

30' POR POUCO! Em bola mal recuada para o Vaclík, Lukaku quase alcançou, e sairia livre para o gol. O arqueiro conseguiu correr e dar o carrinho.

30' A posse de bola até o momento é de 76% para o United, e 24% para o Basel. Domínio dos ingleses.

29' Young tenta passe para Lukaku, mas põe muita força. A bola sai para tiro de meta.

28' Mata recebe perto da área e tenta drible, mas cai e pede falta. O juiz manda seguir o jogo.

27' CARTÃO AMARELO! Mkhitaryan puxava contra-ataque, mas adiantou muito a bola. Balanta chegou em carrinho no meio campo e fez a falta, sendo advertido.

26' Zuffi cobra escanteio, mas a bola é afastada.

24' Young tenta driblar para entrar na área, mas falha duas vezes consecutivas.

23' Blind tenta cruzar pela esquerda, mas a zaga afasta.

22' Chegamos à metade do primeiro tempo e nada de gols até agora.

21' UUUUUUUUUUUH! Lukaku invadiu a área e cruzou rasteiro, e, na pequena área, Mkhitaryan finalizou na trave. Na volta, o goleiro do Basel consegue evitar o gol. Que chance!

20' O espanhol Juan Mata tem participado da grande maioria das ações ofensivas do Manchester United. Vai bem até agora.

19' Mata cruza para Lukaku, que não consegue o cabeceio.

19' Muito contestado pela torcida dos Red Devils, Fellaini tem a dura missão de substituir Pogba. São jogadores com características diferentes.

18' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED!

Sai: Pogba (lesionado)

Entra: Fellaini

17' Lesão de Pogba deve ter ocorrido em dividida com adversário. Fellaini já se prepara no banco de reservas.

16' Pogba parece ter sentido uma lesão na coxa. Estava mancando no meio campo e acaba de cair.

16' Xhaka recupera a bola e tenta puxar contra-ataque. Apertado, tem de recuar, e o Basel acaba perdendo a posse.

15' Lang recebe bom passe pela direita, mas em posição de impedimento. Jogada parada.

14' Lukaku recebe na entrada da área, dribla e chuta rasteiro. A bola para nas mãos do goleiro Vaclik.

13' O Basel chega pela direita, com cruzamento rasteiro que acaba com finalização ruim, por cima do gol.

13' UUUUUUH! Em boa jogada do United, Mata cruzou para Mkhitaryan que, perto da pequena área, cabeceou por cima do gol. Bela chance!

11' Jogo em ritmo lento nos últimos minutos. United tenta administrar a posse, mas não consegue se infiltrar muito na defesa do Basel.

10' Mata recebe dentro da área e cruza rasteiro, mas é cortado pela zaga.

8' Basel se defende com um 4-5-1, com somente Wolfswinkel na frente.

7' Pogba puxa contra-ataque pela direita, mas avança muito a bola, sendo desarmado.

6' Riveros tenta invadir a área, mas é marcado por Lindelöf. O jogador do Basel chuta no zagueiro e ganha escanteio.

6' Young tenta passe longo para Lukaku, que não consegue dominar. A bola fica com o Basel, que perde a posse logo em seguida.

5' Até o momento, cinco minutos com domínio total do Manchester United.

3' Red Devils giram a bola no campo de defesa, procurando espaços.

3' Young fica com a sobra de outro escanteio e tenta cruzar para a área, mas a bola sai torta para tiro de meta.

2' Basel tenta tocar a bola no meio de campo, mas os mandantes conseguem recuperar a posse facilmente.

1' UUUUH! Lukaku fica com a sobra do tiro de canto, domina e chuta. A bola explode no defensor e sai.

1' Lukaku recebe lançamento longo e tenta cruzar, mas é bloqueado. Escanteio para o United.

COMEÇA O JOGO! A saída é do United.

15h43 Times em campo para execução do hino da Champions.

15h40 A fase de grupos da Champions League começa daqui a cinco minutos! Ainda temos muitos jogos nessa temporada, e a emoção está apenas começando!

15h28 O Basel, no entanto, nunca venceu nenhuma competição internacional.

15h26 A última vez que o Manchester United foi campeão da Champions League foi na temporada de 2007/08, há cerca de dez anos. Na ocasião, os Red Devils ganharam do Chelsea nos pênaltis e levantaram a taça. O goleiro van der Sar foi eleito o nome do jogo pela Uefa.

15h15 Ambas as equipes já estão no estádio.

Basel escalado! Vaclík; Akanji, Suchy, Balanta; Lang, Xhaka, Zuffi, Riveros; Steffen, van Wolfswinkel, Elyounoussi.

Manchester United escalado! De Gea; Young, Smalling, Lindelöf, Blind; Matic, Pogba, Mata, Mkhitaryan, Martial; Lukaku.

O palco do confronto será o Old Trafford, tradicional estádio na Inglaterra. Com capacidade para pouco mais de 75 mil torcedores, o "Teatro dos Sonhos" é de extrema importância para os Red Devils.

O palco do confronto será o Old Trafford, tradicional estádio na Inglaterra. Com capacidade para pouco mais de 75 mil torcedores, o "Teatro dos Sonhos" é de extrema importância para os Red Devils.

Comandante do Basel, Raphael Wicky também deu entrevista, falando sobre a equipe adversário e se mostrando ansioso para o jogo.



"Nós temos que aprender dos nossos erros e analisar todas as derrotas nos detalhes. Nós assistimos e analisando os jogos recentes do United. Eles são muito fortes e estão em uma boa fase. (...) É claro que será especial para mim jogar a Champions League, porque essa é minha primeira temporada como treinador da equipe principal."

José Mourinho, técnico do Manchester United, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o retorno à competição.



"Voltar à Champions é voltar ao habitat natural. O United costuma disputá-la em todas as temporadas. Para alguns atletas, há a motivação de jogá-la pela primeira vez, então estamos ansioso para a partida e espero que os torcedores também."

O Basel também jogou no sábado, mas perdeu para o Lausanne-Sport por 2 a 1. A partida foi válida pela Super League da Suíça.

Nesse fim de semana, o United empatou com o Stoke City por 2 a 2, quebrando uma sequência de três vitórias consecutivas na Premier League. Leia mais sobre tal jogo aqui.

Por sua vez, o Basel disputará mais uma edição da maior competição de clubes europeus. Na última época, os suíços foram eliminados ainda no estágio de grupos.

O Manchester United tem seu retorno à Champions League depois de ficar de fora por um ano. Na última temporada, os ingleses disputaram a Uefa Europa League e foram campeões.

O Manchester United e o Basel estão no grupo A, que também contém o CSKA (RUS) e o Benfica (POR).