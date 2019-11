Resultado Barcelona x Juventus pela Champions League 2017/18 (3-0)

Confira nosso pós-jogo: Messi quebra tabu sobre Buffon, Barça bate Juventus e estreia bem na Champions

No outro jogo do grupo D, o Sporting venceu o Olympiacos por 3 a 2, na Grécia.

A Juventus, por sua vez, estreia a competição com derrota pela primeira vez em sua história.

O Barcelona chegou a sua 19ª temporada consecutiva estreando com vitória na Uefa Champions League, recorde absoluto.

Barcelona na temporada 2017/18, até aqui:

4 jogos, 4 vitórias, 12 gols anotados, nenhum sofrido.

FIM DE JOGO! Passeio blaugrana no Camp Nou!

+2 minutos de acréscimo no Camp Nou. Jogo vai até 47'.

88' CARTÃO AMARELO PARA A JUVENTUS!

Caligara, por carrinho por trás em Busquets.

88' Barcelona troca passes e administra vitória.

86' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Entra: Caligara

Sai: Higuaín

83' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA

Entra: André Gomes

Sai: Iniesta

82' Torcida blaugrana grita 'OLÉ' nas arquibancadas!

81' UUUUUUUUH! Quase a Juventus diminui!

Benatia cabeceia e Piqué corta em cima da linha!

80' Dybala finaliza no cantinho e obriga grande defesa de Ter Stegen. Escanteio!

78' GOL ANULADO! Suárez ia deixando sua marca, mas bandeirinha assinalou impedimento na origem da jogada.

77' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA

Entra: Paulinho

Sai: Rakitic

76' Dybala ajeita para Bernardeschi finalizar de fora da área. Ter Stegen defende tranquilamente.

74' CARTÃO AMARELO PARA A JUVENTUS!

Pjanic, por falta dura no meio-campo.

74' Juventus batida em campo. Festa nas arquibancadas do Camp Nou!

(Foto: Alex Caparros/Getty Images)

70' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA

Entra: Sergi Roberto

Sai: Dembelé

68' GOOOOOOOOOOLLLLL DO BARCELONA! MESSI DE NOVO!

Donos da casa passeando em campo. Contra-ataque rápido, o camisa 10 recebe, corta fácil a marcação de Alex Sandro e Benatia e chuta forte no canto, sem chance pra Buffon.

66' Alba cruza para Suárez e uruguaio, com marcação dupla, desvia para fora sem perigo para Buffon.

64' Em sua primeira participação no jogo, Bernardeschi corta pra dentro e bate forte, longe da meta de Ter Stegen.

63' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Entra: Bernardeschi

Sai: Bentancur

61' BUFFON!

Messi bate bem na bola e goleiro italiano espalma para escanteio.

61' Falta perigosíssima para os donos da casa, na entrada da grande área. Messi na bola.

60' CARTÃO AMARELO PARA A JUVENTUS!

Barzagli, por puxão em Dembelé.

59' Dybala tenta arriscar de fora da área, mas Umtiti bloqueia.

56' GOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! RAKITIC!

Benatia sai jogando errado, Messi rouba a bola e cruza rasteiro pra dentro da área. Defesa afasta mal e sobra no pé de Rakitic, que só completa pras redes.

54' CARTÃO AMARELO PARA O BARCELONA!

Messi, por reclamação.

51' UUUUUUUUUH! Quase o segundo de Lionel Messi!

Alba toca para Messi e argentino arrisca livre de fora da área. A bola explode na trave, bate nas costas de Buffon e sai.

50' Barcelona troca passes na intermediária bianconera.

48' Alex Sandro cruza rasteiro, defesa afasta parcialmente e bola sobra para Dybala finalizar forte, mas sem direção.

46' Equipes voltam com a mesma formação que terminou o 1º tempo.

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

Estatísticas do primeiro tempo de Barcelona x Juventus

Chutes: 4-6

Passes certos: 90%-85%

Chances criadas: 1-5

Posse: 59%-41%

(Foto: David Ramos/Getty Images)

É a primeira vez que Lionel Messi balança as redes de Buffon.

Os 45 minutos iniciais foram de extremo equilíbrio, com a Juventus finalizando mais ao gol de Ter Stegen. Todavia, em um lance de gênio, Messi desconcertou a defesa juventina e abriu o placar no Camp Nou.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!! É DELE, MESSI!

Linda tabela entre Lionel Messi e Suárez, o camisa 10 finaliza rasteiro no cantinho e põe fim no tabu ante à Gianluigi Buffon!

43' Matuidi e Higuaín tabela na entrada da área, Semedo corta para escanteio.

41' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Entra: Sturaro

Sai: De Sciglio

40' De Sciglio cai no gramado novamente. Não dá mais para o lateral.

37' UUUUUUH! Quase o Barça abre o placar!

De Sciglio entrega a bola de presente para Dembelé, que finaliza mascado, com desvio da defesa. Escanteio!

35' CARTÃO AMARELO PARA O BARCELONA!

Semedo, por parar contra-ataque juventino.

33' Jogo parado para atendimento de De Sciglio.

32' Bentancur percebe Douglas Costa livre, mas erra o lançamento.

29' FINALIZAÇÕES EM GOL: Barcelona 1 x 4 Juventus

28' Pressão funciona e Dybala consegue roubar a bola no meio de campo, conduz e toca para Higuaín. Camisa 9 bianconero finaliza fraco, pra fácil defesa de Ter Stegen.

27' Juventus tenta pressionar saída de bola do time da casa.

25' CARTÃO AMARELO PARA A JUVENTUS!

Bentancur, por carrinho duro em Rakitic.

23' ALBA PROVIDENCIAL!

Douglas Costa faz bela jogada individual pelo lado esquerdo e, de cavadinha, lança Bentancur livre na área. Na hora exata da finalização, lateral blaugrana conseguiu travar.

20' QUE DEFESA DE BUFFON!

Messi cobra falta na barreira, mas na sobra Suárez enche o pé e obriga o italiano a espalmar pra escanteio.

18' Bela jogada individual de Iniesta, parado com falta por Matuidi, na altura da meia-lua. Falta perigosíssima para os donos da casa!

16' Buffon! Goleiro italiano se antecipa e corta lançamento perfeito em direção à Dembelé.

14' Equipe blaugrana troca passes e trabalha a posse de bola.

11' Ter Stegen de novo! Goleiro alemão faz nova defesa complicada, desta vez em chute forte de Pjanic.

8' Defesa da Juve afasta cobrança de falta e bola sobra para Douglas Costa puxar contra-ataque veloz. Brasileiro lança Dybala, mas argentino bate desequilibrado pra fácil defesa de Ter Stegen.

7' Semedo arranca do campo de defesa e faz bela jogada individual, parado apenas com falta. Chance do Barça na bola parada!

5' UUUUUUUUH! Juventus quase abre o placar em sua primeira investida! De Sciglio recebe de Higuaín e finaliza firme de fora da área, obrigando Ter Stegen a fazer grande defesa.

3' Suárez lança Dembelé na velocidade, francês tenta cruzamento mas Barzagli desvia para escanteio.

1' Barcelona começa trocando passes em seu campo de defesa.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

Grande festa nas arquibancadas do Camp Nou. A bola vai rolar!

Equipes adentram o gramado!

Paulinho, volante brasileiro recém-contratado pelo Barcelona, também inicia a partida como opção dentre os reservas.

No lado blaugrana, Dembelé será o companheiro de ataque de Lionel Messi e Luis Suárez. Deulofeu, outra possibilidade para a posição, começa no banco.

Stefano Sturaro, apontado nas prévias como o provável substituto de Mandzukic, inicia a partida no banco de reservas. Douglas Costa ganha nova oportunidade como titular na equipe de Massimiliano Allegri.

ESCALAÇÃO DA JUVENTUS

Buffon; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala

ESCALAÇÃO DO BARCELONA

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Dembelé, Suarez, Messi

15 minutos para a bola rolar no Camp Nou!

Boa tarde, fã de futebol! Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, o tempo real do grande duelo entre Barcelona x Juventus ao vivo, válido pela primeira rodada da Uefa Champions League. A partida será realizada no Camp Nou e terá início as 15h45.

FIQUE DE OLHO: Lionel Messi (Barcelona) e Paulo Dybala (Juventus)

Os dois argentinos começaram a temporada 2017/18 com tudo, liderando suas equipes aos 100% de aproveitamento nos respectivos campeonatos nacionais. Ambos já possuem cinco gols anotados, em apenas três partidas.

(Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)

Comandada por Lionel Messi, a equipe catalã não perde no Camp Nou nesta competição desde o ano de 2013. São 21 partidas de invencibilidade.

Apesar das grandes mudanças ocasionadas pela janela de transferências de verão, as duas equipes começaram bem a temporada 2017/18. Blaugranas e bianconeros seguem invictos em seus campeonatos nacionais.

É a primeira vez na história que Barcelona e Juventus se encontram em uma fase de grupos de Champions League. Todos os encontros anteriores haviam sido em fases decisivas da competição.

Outro épico encontro entre as equipes ocorreu na temporada 2002/03, também nas quartas de final. Naquele ano, os italianos eliminaram os espanhóis na prorrogação, com gol do atacante uruguaio Zalayeta.

Estas duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da Uefa Champions League 2016/17. Na ocasião, melhor para o time de Turim: placar agregado de 3-0, com show do argentino Paulo Dybala.

Diante dos problemas, o comandante juventino, Massimiliano Allegri, não deu muitas pistas da formação que usará em campo: "Escolherei os 10 melhores jogadores e tentaremos causar problemas ao Barcelona. Mais do que a formação, o que mais importa são as características dos meus atletas. Ainda preciso decidir."

A equipe visitante, por sua vez, tem inúmeros desfalques para a partida. Khedira, Marchisio, Mandzukic, Chiellini, Cuadrado e Höwedes são as baixas juventinas.

Para o treinador blaugrana, Ernesto Valverde, será uma partida dura e intensa, mas o Barcelona precisa pensar apenas na vitória: "Sabemos que a Juventus é uma excelente equipe, mas queremos vencer. Espero um jogo intenso e importante entre duas equipes de altíssimo nível, com um precioso resultado em jogo."

Com exceção de Rafinha, ainda se recuperando de lesão, os donos da casa contam com força máxima para o confronto desta terça-feira.

Barcelona e Juventus fazem parte do grupo D da competição. Olympiacos (GRE) e Sporting (POR) completam a chave.