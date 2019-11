Resultado Real Sociedad 1x3 Real Madrid pelo Campeonato Espanhol 2017

Obrigado a todos que acompanharam mais este grande jogo do Campeonato Espanhol aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

ENCERRADO - O Real Madrid volta a vencer no campeonato e chega a 8 pontos, ficando na quarta posição

ENCERRADO - A Real Sociedad perde a invencibilidade na competição, fica com 9 pontos na terceira posição

95' Apita o árbitro, está encerrado o jogo!

94' O Real Madrid toca a bola no campo de ataque esperando o fim de jogo

93' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Theo Entra: Nacho

91' Juanmi recebeu em velocidade mas Varane fez ótima recuperação e desarmou o atacante

90' Teremos 5 minutos de acréscimo

90' Carlos Vela recebe na entrada da área e bate por cima do gol de Navas

88' Na saída pro contra-ataque, Theo Hernández caiu de mal jeito e ficou no chão, depois Carvajal se chocou com Rodrigues e os dois também pedem atendimento médico. Jogo parado

87' Falta perigosa para a Real Sociedad, Carlos Vela cobra e Bale corta de cabeça

85' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Asensio Entra: Dani Ceballos

84' Zurutuza tabela com Willian José mas é travado na hora do chute, o meia estava de frente com Navas, que defendeu sem dificuldades

83' Gareth Bale marcou o seu sexto gol nas últimas cinco partidas contra a Sociedad no Anoeta

Bale comemorando o seu gol | Foto: David Ramos/Getty Images

82' Asensio recebe na área e faz o gol, mas o árbitro anulou por impedimento

81' Rodrigues cruza da esquerda, Willian José se antecipa e bate de canhota, Navas defende

80' Agirretxe aproveita cruzamento, sobe mais que Carvajal e cabeceia, mas a bola vai por cima do gol

77' SUBSTITUIÇÃO NA REAL SOCIEDAD! Sai: Januzaj Entra Agirretxe

76' Lucas Vázquez tabela com Isco e sai de frente com Rulli, que fecha bem o ângulo e faz a defesa

76' Asensio arranca pela esquerda e tenta o cruzamento para Bale, mas a zaga aparece bem pra cortar

75' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Borja Mayoral Entra Lucas Vázquez

74' Isco arrisca de fora da área e joga por cima do gol

71' Rodrigues aproveita rebote e chuta forte sem deixar a bola cair, mas joga pra fora do gol

69' SUBSTITUIÇÃO NA REAL SOCIEDAD! Sai: Xabi Prieto Entra: Juanmi

68' Falta cobrada por Januzaj e o árbitro pegou uma falta de Willian José em Casemiro

66' A Real Sociedad sai mais para o jogo, busca o ataque, enquanto o Real Madrid espera para sair no contra-ataque

65' Willian José tenta a finalização dentro da área, mas é travado por Casemiro

64' CARTÃO AMARELO PARA CASEMIRO! O volante brasileiro parou contra-ataque com uma trombada no compatriota Willian José

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! GARETH BALE! Isco faz lançamento longo para o galês que dá uma arrancada impressionante, passa a frente de Rodrigues e toca de cavadinha na saída de Rulli! Amplia o Madrid!

57' SUBSTITUIÇÃO NA REAL SOCIEDAD! Sai: Canales Entra: Carlos Vela

57' Canales arrisca de fora da área, mas chuta pra longe do gol

55' Asensio aproveita cruzamento e pega de primeira, a bola desvia e fica nas mãos do goleiro Rulli

53' Após falta cobrada pra área, a zaga do Real Madrid rebate mal, Llorente aproveita e chuta de primeira, mas a finalização sai fraca, sem problemas para Navas

52' Na rede pelo lado de fora! Bela troca de passe do ataque merengue que termina com Asensio enfiando para Mayoral, o atacante chutou forte e Rulli defendeu, no rebote o próprio Mayoral chutou na rede pelo lado de fora

50' Escanteio para a Real, Llorente cabeceia e Navas faz fácil defesa

46' Bola rolando para o segundo tempo!

INTERVALO - Uma curiosidade: Cristiano Ronaldo está há 9 temporadas na Espanha e só enfrentou a Real Sociedad no Anoeta duas vezes, a última foi em 2011. Lesões, suspensões e outros compromissos impediram o craque português de atuar por mais vezes no País Basco

Cristiano Ronaldo em 2011, na última vez que jogou no Anoeta | Foto: Denis Doyle/Getty Images

INTERVALO - Sobre o profissional que se machucou durante o jogo, a informação do jornal Marca é de que foi realmente um operador de câmera, uma placa publicitária eletrônica caiu sobre ele, perto das arquibancadas provisórias montadas atrás do gol

INTERVALO - Este foi o primeiro gol de Borja Mayoral no time principal do Real Madrid em jogos oficiais

Borja Mayoral comemora o primeiro gol da partida | Foto: Ander Gillenea/Getty Images

48' Final de um ótimo primeiro tempo até aqui!

46' CARTÃO AMARELO PARA JANUZAJ! O belga arrancou em velocidade, pisou na bola e reclamou falta, depois derrubou Sergio Ramos e foi advertido pelo árbitro por reclamação

45' Teremos 3 minutos de acréscimo

44' Modric chuta forte de longe e Rulli espalma

43' Asensio limpou a marcação e bateu de fora da área, a bola passou com perigo mas foi para fora

42' CARTÃO AMARELO PARA ILLARRAMENDI! Por puxar Isco e impedir a saída em velocidade

39' CARTÃO AMARELO PARA ASENSIO! Por fazer falta e parar o contra-ataque da Real Sociedad

36' CARTÃO AMARELO PARA LLORENTE! O zagueiro reclamou de falta no lance do gol e foi advertido

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! RODRIGUES CONTRA! Em contra-ataque rápido, Mayoral invade a área, passa pela marcação e cruza, Rodrigues dá o carrinho para fazer o corte e coloca para o próprio gol.

35' NO TRAVESSÃO! Kevin Rodrigues de novo aparece livre e bate de primeira, a bola quica e vai no travessão de Navas

33' Com o jogo retomado, Asensio cruza da esquerda e Casemiro cabeceia com força, Rulli faz boa defesa

30' Alguém que trabalhava ao redor do campo saiu com a perna esquerda imobilizada, porém fez um sinal de positivo ao sair, mostrando que está tudo bem dentro do possível

30' O jogo está interrompido. Alguém, possivelmente um operador de câmera próximo ao gol defendido por Rulli, está sendo atendido pelos médicos. Não se sabe exatamente o que aconteceu

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA REAL SOCIEDAD! RODRIGUES! Odriozola cruza, a bola passa por toda área e encontra Rodrigues que bate de primeira, a bola passa por baixo de Navas e entra. É o empate!

25' Escanteio para o Real Madrid que a zaga tira e sai jogando

22' O Real Madrid chega a 73 partidas seguidas marcando pelo menos um gol, igualando o recorde do Santos na época de Pelé!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BORJA MAYORAL! Sergio Ramos recebeu na área, tentou ajeitar para finalizar, mas Mayoral aproveitou e bateu para abrir o placar no Anoeta

18' Carvajal toca para Isco que cruza e mais uma vez a zaga tira para escanteio

17' Willian José aproveitou sobra de bola e bateu pro gol, Navas fez a defesa com tranquilidade

16' Chega o Real Madrid! Theo recebe lançamento de Modric, passa pela marcação e rola para Asensio que bate de primeira e é travado pela zaga

12' Apesar de dominar o meio-campo, a equipe madridista ainda não finalizou com perigo, somente a tentativa de letra do Asensio que nem chegou ao gol

10' Os donos da casa não encontram alternativa para sair jogando e fugir da pressão merengue, os chutões terminam todos com a bola dominada pelo Real Madrid

8' Enfiada de bola de Modric para Carvajal que cruza rasteiro e a zaga aparece para cortar

6' Agora foi a vez da Sociedad pressionar e ganhar a bola no campo de ataque

5' Pressão do Real Madrid na saída de bola da Real Sociedad, que ainda não conseguiu passar do meio-campo

4' Lançamento para Isco que Rulli se antecipa para fazer a defesa

2' Carvajal cruza, Asensio tenta de letra e a zaga desvia pra escanteio, na cobrança o árbitro pegou uma falta de Casemiro em Illarramendi

1' Bola rolando no Anoeta!

15:45. Ansoategi foi homenageado por sua trajetória na Real Sociedad dando o pontapé inicial

15:44. Cumprimento dos jogadores, cara ou coroa, tudo preparado, vai começar a partida

15:25. Os jogadores já fazem o aquecimento no gramado, em 20 minutos a bola vai rolar

15:05. Real Madrid também definido: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Modric, Isco; Asensio, Bale, Mayoral

15:05. A Real Sociedad já está escalada para o jogo: Rulli; Odriozola, Aritz, Llorente, Kevin; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Januzaj, Canales, Willian José

Olá torcedor que navega VAVEL Brasil, acompanhe conosco mais um grande jogo do Campeonato Espanhol. Real Sociedad x Real Madrid ao vivo jogam no Santiago Bernabéu e você curte tudo por aqui

Relembre aqui como foi o último encontro entre as equipes. Foi com o atacante galês que começou a sequência que já dura 74 jogos marcando pelo menos um gol. O gol de Bale em janeiro de 2016 deu a vitória para a equipe merengue em uma difícil partida

Gareth Bale, o principal atacante na ausência dos seus companheiros de BBC, tem um bom retrospecto; todos os gols que marcou contra a Real Sociedad foi no Anoeta, estádio do jogo deste domingo

Sem Benzema que está lesionado e Cristiano Ronaldo, que cumpre o último jogo de suspensão por ter empurrado o árbitro na Supercopa da Espanha, Zinedine Zidane tem problemas para armar o setor ofensivo do time. Marcelo suspenso e Kovacic machucado também estão fora

A goleada sobre o APOEL na última quarta-feira pela Uefa Champions League deu uma amenizada no clima que estava um tanto pesado no clube, mas de volta à competição doméstica, a vitória fora de casa é fundamental para espantar a desconfiança

Preparação do Madrid para difícil confronto no Anoeta | Foto: Divulgação/Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vem de dois empates seguidos em sua casa e precisa vencer para se aproximar dos líderes da competição

Confiante para a partida, o técnico Eusébio Sacristán não poderá contar com Carlos Martínez, Iñigo Martínez, Raúl Navas, Mikel Oyarzabal e Jon Guridi, vetados pelo departamento médico.

Com três vitórias no três primeiros jogos, La Real igualou o melhor início de sua história, repetindo o feito da temporada 81-82. Além disso, goleou o Rosenborg na estreia da fase de grupos da Uefa Europa League, motivando ainda mais o elenco

Último treino da Sociedad antes do jogo contra o Madrid | Foto: Divulgação/Real Sociedad

Embalada pelo excelente início na competição, a Real Sociedad tem um grande desafio, enfrentar o Real Madrid que precisa vencer para não deixar os líderes se distanciarem