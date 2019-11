Neymar e Cavani discutem sobre bola parada durante vitória do PSG; veja

O Paris Saint-Germain encontrou dificuldades para vencer o Lyon neste domingo (17), pela sexta rodada da Ligue 1. Mesmo diante das adversidades, o clube da capital venceu por 2 a 0, com gols contra dos zagueiros visitantes. Porém, Unai Emery terá que resolver um problema interno.

Em dois momentos durante o segundo tempo, Neymar e Cavani disputaram a bola para a cobrança de uma falta e do pênalti. No lance fora da área, Daniel Alves retirou a bola das mãos do uruguaio e entregou para o camisa 10 cobrar. Posteriormente, Cavani não deixou o brasileiro bater o pênalti.

Durante as entrevistas e ao longo dos jogos desta temporada, ficou ciente que Cavani era o cobrador oficial de pênaltis e Neymar sempre batendo as faltas. Vale destacar também a irritação de Neymar ao não cobrar a penalidade. O brasileiro foi para longe da área, mas depois voltou e foi com muita vontade para tentar o rebote, mas Lopes foi mais rápido e agarrou.

Este é o primeiro “desentendimento” entre os dois atacantes desde que a maior contratação da história do futebol foi concretizada. Unai Emery terá que colocar panos quentes e aparar as arestas para que o elenco não “rache”.

Na tabela de classificação, o PSG lidera o Campeonato Francês com 18 pontos, seis vitórias em seis rodadas. O Monaco é o vice com 15 pontos. O Lyon caiu para quinto somando 11. O próximo jogo do Paris será sábado (23), diante do Montpellier, fora de casa.