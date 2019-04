Com grande atuação de Raffael, Borussia Mönchengladbach supera Stuttgart e volta a vencer

Borussia Mönchengladbach e Stuttgart abriram a quinta rodada da Bundesliga nesta terça-feira (19) no Borussia-Park, em Mönchengladbach. Após uma etapa inicial fraca, os Potros apresentaram um bom futebol na etapa complementar e saíram com a vitória com dois gols do brasileiro Raffael.

Ainda aquém de sua capacidade, esperava-se que o Borussia M’Gladbach entrasse com uma maior intensidade no confronto, tendo em vista o bom resultado conquistado fora de casa diante do RB Leipzig na rodada passada, todavia, não foi o que ocorreu de fato. Assim como no revés em casa para o Eintracht Frankfurt, os Potros, mais uma vez, conseguiram controlar a posse de bola, mas de forma improdutiva.

Com o resultado, os Borussen subiram para o sétimo lugar, com oito pontos ganhos, enquanto os Suábios descem para o décimo lugar, com seis pontos, e mantêm a irregularidade no retorno à elite nacional. Os times voltam a entrar em campo no próximo sábado (23). O Stuttgart encara o Augsburg na Mercedes-Benz Arena às 10h30, enquanto o Borussia Mönchengladbach encara o Borussia Dortmund às 13h, no Signal Iduna Park.

Sofrível primeiro tempo

Em uma primeira etapa de pouquíssimas oportunidades, o Gladbach teve alguns lapsos de bons momentos na parte ofensiva com Patrick Herrmann pelo flanco direito – em sua jogada característica de velocidade, mas também sem tanto sucesso, uma vez que Raffael e Stindl não conseguiam receber a bola em condições de finalizar. O capitão Stindl, por sua vez, foi o responsável pela única finalização no alvo dos Potros na primeira etapa, muito pouco para a equipe mandante.

Os suábios, por sua vez, se limitaram apenas a defender - e com extremo sucesso, evitando qualquer perigo contra a meta de Zieler. Nos minutos finais os visitantes ainda conseguiram sua única boa chegada na partida em finalização de fora da área de Mangala.

Cuisance entra, muda partida e Raffael decide para o Gladbach

O panorama da etapa complementar foi completamente diferente do que foi apresentado na primeira etapa – principalmente pela entrada do jovem Mickäel Cuisance, de apenas 18 anos, na vaga de Kramer. O francês, que realizava sua estreia com a camisa dos Potros, deu outra dinâmica ao meio-campo da equipe.

Com uma mentalidade mais ofensiva e uma maior intensidade na criação de jogo, o Gladbach começou a criar chances de perigo e chegou ao primeiro gol após excelente trama ofensiva realizada pelo brasileiro Raffael, que serviu o suíço Elvedi pela direita – devolvendo a gentileza para o brasileiro, que fuzilou para as redes, abrindo o placar no Borussia-Park após praticamente 60’ sem futebol.

O jovem Cuisance voltaria a ter destaque em cobrança de falta – o francês levantou para a área e viu Thorgan Hazard ser agarrado por Aogo. Na cobrança da penalidade máxima, o brasileiro Raffael cobrou com perfeição, deslocando o arqueiro Zieler para anotar seu doblete na partida.

Inoperante no ataque, o Stuttgart só ameaçou no final da partida, mas nada que conseguisse superar a excelente atuação do goleiro Tobias Sippel – titular na vaga de Sommer, lesionado. O arqueiro reserva executou excelentes intervenções e passou segurança para a defesa.