Mandzukic decide, Juventus vence jogo duro contra a Fiorentina e mantém 100% na Serie A

Juventus e Fiorentina protagonizaram uma partida duríssima nesta quarta-feira (20), válida pela quinta rodada da Serie A 2017/18. Em um jogo muito pegado e de muita transpiração, mas pouca inspiração ofensiva, vantagem mínima para os donos da casa: 1 a 0, gol único de Mario Mandzukic.

Com a vitória, a equipe bianconera chegou aos 15 pontos somados e manteve o 100% de aproveitamento na Serie A. Entretanto, com o triunfo napolitano ante à Lazio, em pleno Estádio Olímpico, a Juventus segue na segunda posição pelos critérios de desempate. A Fiorentina estacionou nos seis pontos, e ocupa hoje a 10ª colocação.

Na próxima rodada, a Vecchia Signora terá um Derby della Mole pela frente. A equipe de Massimiliano Allegri recebe o Torino, no sábado (23), as 15h45. A Fiorentina, por sua vez, entra em campo no domingo (24), também as 15h45, contra a Atalanta. Esta partida será realizada no Artemio Franchi, em Florença.

95' FIM DE JOGO!

93' Juventus troca passes e espera o tempo passar.

Teremos quatro minutos de acréscimo!

91' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Sturaro

Entra: Lichtsteiner

90' UUUUUUUUUH! QUASE O EMPATE!

Fiorentina assusta com cabeçada perigosíssima após cobrança de escanteio.

89' QUE CHANCE DA FIORENTINA!

Em falha de marcação juventina, Gil Dias recebe livre na entrada da área, mas não consegue finalizar de pé direito.

88' Higuaín recebe bola enfiada nas costas do zagueiro, mas assistente assinala impedimento.

86' Fiorentina esboça uma pressão, mas equipe bianconera consegue bloquear finalizações e afastar o perigo.

84' Matuidi cruza para Higuaín, mas o argentino não consegue dominar. Na sobra, Pjanic finaliza firme, mas Sportiello segura firme.

81' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS!

Sai: Cuadrado

Entra: Bernardeschi

78' Matuidi tenta entrar na área tabelando mas é desarmado na hora do último passe.

76' UUUUUUH! Quase o segundo dos donos da casa!

Mandzukic recebe cruzamento longo e desvia de cabeça, obrigando boa defesa de Sportiello.

74' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS!

Sai: Dybala

Entra: Pjanic

73' Juventus pressiona em busca do segundo gol.

71' UUUUUUUUUH! Que chutaço de Cuadrado!

Colombiano recebe de Mandzukic e arrisca de fora da área, obrigando Sportiello a fazer boa defesa.

68' SUBSTITUIÇÃO NA FIORENTINA

Sai: Thereau

Entra: Sanchez

67' UUUUUUUUH! Quase o segundo da Juventus!

Mandzukic teve a chance da doppietta, mas desperdiçou.

65' Cuadrado cobra falta rasteiro, buscando Dybala, mas o argentino bate mascado.

64' Situação da Fiorentina fica complicada na partida. Perdendo por 1 a 0 e com 10 em campo.

64' VAR em ação!

Matuidi é calçado por Badelj e juiz marca pênalti, mas solicita árbitro de vídeo. Vendo o replay, Daniele Doveri volta atrás, assinala falta fora da área e pune jogador da Viola com segundo amarelo.

63' CARTÃO AMARELO PARA A FIORENTINA!

Astori, por matar contra-ataque puxado por Higuaín.

62' UUUUUUUH! Fiorentina assusta!

Juventus sai jogando errando e dá presente para Chiesa. O meia arrisca de fora da área, assustando Szczesny.

61' SUBSTITUIÇÃO NA FIORENTINA

Sai: Benassi

Entra: Gil Dias

61' Veretout tenta finalização da intermediária, mas isola.

59' QUE PERIGO!

Dybala toca para Cuadrado, o colombiano cruza firme pra dentro da área da Viola, mas ninguém consegue o desvio.

58' Donos da casa trocam passes no campo de defesa.

56' Fiorentina tenta se reorganizar após o gol sofrido.

52' GOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Mandzukic!

Cruzamento de Cuadrado, Higuaín tenta desvio na primeira trave, mas a bola passa e Mandzukic completa pro fundo das redes.

51' SUBSTITUIÇÃO NA FIORENTINA

Sai: Laurini

Entra: Bruno Gaspar

50' CARTÃO AMARELO PARA A FIORENTINA!

Badelj, por entrada dura em Barzagli.

48' Fiorentina adianta a marcação, tentando dificultar a saída de bola juventina.

46' Juventus gira o jogo, tentando furar a boa marcação adversária.

Equipes voltam sem alterações.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

A Juventus teve duas finalizações perigosas, uma com Dybala e outra com Higuaín. A Fiorentina, por sua vez, não ameaçou a meta de Szczesny.

Primeira etapa de futebol muito abaixo do esperado para o duelo. As duas equipes abusaram das faltas e pouco criaram ofensivamente.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Cuadrado recebe passe em profundidade, avança e tenta cruzamento rasteiro para Mandzukic, mas Sportiello se antecipa e fica com a bola.

43' Sportiello sai bem do gol e evita cabeçada de Sturaro.

42' Higuaín recebe de Bentancur, gira e bate de fora da área. Bola passa raspando a trave de Sportiello, com desvio. É escanteio para a Juve!

39' Cuadrado faz jogada individual e tenta cruzamento rasteiro para a área, mas defesa tira.

37' CARTÃO AMARELO PARA A FIORENTINA!

Laurini, por falta dura em Asamoah.

36' Simeone recebe lançamento longo, encara a marcação de Sturaro e tenta achar Chiesa, mas erra o passe.

35' Fiorentina arrisca finalização de fora da área, bola explode em Simeone e sai. Apenas tiro de meta para Szczesny.

32' Jogo parado para o atendimento de Chiesa.

29' Asamoah descola cruzamento perigoso, mas a defesa da Viola afasta.

28' Sturaro cruza na cabeça de Higuaín, mas o centroavante não consegue finalizar.

24' Veretout isola a cobrança de falta.

23' Chance perigosíssima para os visitantes. Falta na altura da meia-lua.

23' CARTÃO AMARELO PARA A JUVENTUS!

Barzagli, por parar contra-ataque da Fiorentina.

22' Dybala tenta finalização de fora da área, mas bola explode no peito do zagueiro adversário.

18' Mandzukic lança Higuaín, mas o argentino estava impedido.

15' Já são onze faltas na partida, sete da Fiorentina e quatro da Juventus.

13' Sturaro tenta lançamento longo para Higuaín, mas Sportiello intercepta com segurança.

11' Jogo começa muito pegado. Fiorentina abusando das faltas.

8' UUUUUUUH! Quase gol da Juve!

Dybala bate bem, tirando da barreira, mas a bola tira tinta da trave.

8' Falta dura de Pezzella em Mandzukic, na entrada da área. Chance perigosa para a Juventus. Dybala na bola!

6' Dybala cruza na área, mas Sportiello sai do gol e não dá rebote.

4' Szczesny defende cobrança de falta sem dificuldade.

3' Falta de Asamoah em Chiesa. Chance da Viola na bola parada.

1' Juventus troca passes em sua intermediária defensiva.

COMEÇA A PARTIDA!

Equipes em campo! Vai rolar a bola!

ESCALAÇÃO DA FIORENTINA

Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone.

ESCALAÇÃO DA JUVENTUS

Szczesny; Sturaro, Barzagli, Rugani, Asamoah; Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

40 minutos para a bola rolar no Allianz Stadium!

FIQUE DE OLHO: Federico Chiesa (Fiorentina)

Após a saída de Bernardeschi, Chiesa assumiu a responsabilidade criativa no meio-campo da Viola. Apesar da pouca idade, o jovem italiano vem respondendo bem e participando ativamente das jogadas ofensivas de sua equipe.

(Foto: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala (Juventus)

Oito gols em quatro partidas e artilharia do campeonato. Vestindo a pesada camisa 10, o argentino vive o melhor começo de temporada de sua carreira, se transformando no principal protagonista da equipe bianconera.

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

MAIS RECORDES DA JUVENTUS

33 rodadas consecutivas anotando ao menos um gol. É o maior recorde ativo dentre equipes da Serie A.

IMBATÍVEL EM CASA?

São 39 partidas de invencibilidade (na Serie A) quando a Juventus joga em seus domínios: 36 vitórias e três empates.

Apesar da larga desvantagem na história do duelo, o último confronto entre as equipes terminou com vitória da Fiorentina: 2 a 1, dentro do Artemio Franchi, em janeiro de 2017. Kalinic e Badelj anotaram os gols da Viola.

O retrospecto entre as duas equipes aponta larga vantagem para os donos da casa: 73 vitórias juventinas, 50 empates e 33 derrotas.

Entretanto, nas últimas duas rodadas, a equipe de Stefano Pioli reagiu, jogou melhor e engatou vitórias consecutivas, contra Hellas Verona e Bologna.

A equipe de Florença perdeu grandes referências como Borja Valero, Nikola Kalinic, Matias Vecino, Josip Ilicic, Gonzalo Rodriguez e o meia Federico Bernardeschi, que hoje veste a camisa da Juventus.

Muito modificada por conta da janela de transferências de verão, a Viola começou mal o campeonato italiano, com duras derrotas para Internazionale e Sampdoria.

A Fiorentina, por sua vez, ocupa a oitava posição da Serie A, com seis pontos somados.

Na última rodada, a equipe de Turim bateu o Sassuolo dentro do Città del Tricolore, com atuação de gala do argentino Paulo Dybala.

São 12 pontos somados em 12 possíveis, com vitórias sobre Cagliari (3 a 0), Genoa (4 a 2), Chievo Verona (3 a 0) e Sassuolo (3 a 1).

Invicta na competição, a Juventus ocupa a segunda posição do campeonato, atrás do Napoli nos critérios de desempate.

Bom dia, fã de futebol! Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, o tempo real do duelo entre Juventus e Fiorentina, válido pela quinta rodada da Serie A 2017/18. A partida será realizada nesta quarta-feira (20), a partir das 15h45.