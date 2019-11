Resultado Atletico de Madrid x Sevilla AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (2-0)

Encerrado - O Sevilla perde a invencibilidade e permanece com 13 pontos, agora na terceira posição

Encerrado - Com gols de Carrasco e Griezmann o Atlético de Madrid vence e assume a vice-liderança, com 14 pontos

Foto: Divulgação/La Liga

93' Final de jogo no Wanda Metropolitano!

92' Correa tenta o chute mas joga pra longe do gol de Oblak

90' Teremos 3 minutos de acréscimo

90' Joaquin Correa tenta o passe para a área mas a área corta pra escanteio

86' Chute de Koke que o goleiro Rico espalma pra escanteio

84' CARTÃO AMARELO PARA LENGLET! Por parar o contra-ataque do Atleti

81' SUBSTITUIÇÃO NO ATLETICO DE MADRID! Sai: Carrasco Entra: Gameiro

78' Muito bem postado o time do Atletico, não permite as infiltrações do Sevilla

77' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Mercado Entra: Krohn-Dehli

75' CARTÃO AMARELO PARA CORREA! Por abrir demais o braço e acertar o rosto de Lenglet

72' SUBSTITUIÇÃO NO ATLETICO DE MADRID! Sai: Griezmann Entra: Thomas

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! GRIEZMANN! O francês disputou bola na área, Filipe Luís ficou com a sobra e devolveu para Griezmann ajeitar e bater forte, por baixo das pernas do goleiro Rico! Amplia o Atleti!

68' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Muriel Entra: Ben Yedder

67' CARTÃO AMARELO PARA VRSALJKO! Por carrinho mais forte em Correa perto da área

64' Contra-ataque em velocidade, Griezmann recebeu livre pela direita, mas cruzou forte demais

63' Falta cobrada pra área, a bola ficou pipocando na pequena área do Atleti, mas ninguém conseguiu finalizar e a zaga fez o corte

62' Joaquin Correa já tenta a primeira, mas o chute do argentino bate na zaga

Diego Costa, que acertou o seu retorno para o Atleti, está no estádio acompanhando a partida

Foto: Divulgação/Atletico de Madrid

59' Não confundam, são dois Correa em campo. Ángel Correa no Atleti e Joaquin Correa no Sevilla

58' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Sarabia Entra: Correa

57' SUBSTITUIÇÃO NO ATLETICO DE MADRID! Sai: Vietto Entra: Correa

56' O jogo fica mais pegado com o Sevilla tentando sair com mais velocidade para o ataque e o Atleti se defendendo bem

53' CARTÃO AMARELO PARA MERCADO! Por falta em Filipe Luís perto da área

52' É lá e cá! Carrasco recebeu na área, mas ficou sem ângulo, Rico fez a defesa no chute fraco

52' Muriel recebe na esquerda, corta para o meio e bate, mas a bola desvia na zaga e fica fácil para Oblak

50' É outro ritmo dos donos da casa nesse início de segundo tempo, buscando muito mais o gol

49' CARTÃO AMARELO PARA MURIEL! Por dividida mais dura com Gabi

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! CARRASCO! Bola enfiada para Carrasco, N'Zonzi parecia que estava no lance, mas vacilou, o camisa 10 se antecipou, driblou o goleiro e tocou para o fundo do gol. Está aberto o placar!

46' Recomeça o jogo, segundo tempo em andamento!

46' Termina o primeiro tempo!

45' Lenglet faz mais uma falta, a quinta dele na partida, mas o árbitro não mostra o cartão amarelo, enlouquecendo a torcida no estádio

45' Cruzamento de Vázquez e Oblak sai pra defender

44' Griezmann recuperou bola na intermediária, mas na hora de tocar para Vietto que estava livre, Mercado apareceu muito bem para fazer o corte

39' Griezmann recebe lançamento e chuta de direita, mas a zaga aparece pra travar

38' Chegada com um pouco mais de paciência do Atleti, que rondou a área do Sevilla, mas não conseguiu finalizar

36' Saúl fica no chão após um pisão sem intenção de Vázquez, mas já está recuperado

33' Navas tabela com Vázquez e cruza rasteiro, Oblak faz a defesa sem problemas

32' Koke cobra escanteio, Saúl desvia de cabeça mas joga pra fora

30' Gabi tenta o lançamento para Vrsaljko, mas coloca força demais e a bola para pela linha de fundo

28' CARTÃO AMARELO PARA GABI! O capitão colchonero subiu para disputar bola e abriu demais o braço, acertando o cotovelo no adversário

24' Falta de Lenglet em Vietto, que saía em contra-ataque. Jogadores pedem cartão para o zagueiro do Sevilla, mas o árbitro só marcou a falta

18' NO TRAVESSÃÃÃÃÃÃOOOOOOOO! É a resposta do Atleti! Carrasco recebe lançamento longo na esquerda e toca para Filipe Luís dentro da área, o brasileiro ajeito e enche o pé de canhota, a bola bate no travessão, no chão e fica em domínio da zaga do Sevilla!

17' Saúl faz o passe, Griezmann tenta o corta-luz, mas a zaga protege bem, não deixando a bola chegar para Vietto

16' Vietto faz jogada pela esquerda e cruza, mas a zaga corta sem dificuldade. Volta o Sevilla pro ataque

12' NAAAA TRAAAAAAAAAAVE! Sarabia arriscou de fora da área, a bola desviou em Savic e foi na trave direita do goleiro Oblak!

11' O Sevilla diminui o ritmo do jogo e toca bola com paciência no meio-campo

8' Lucas Hernández divide bola com o goleiro Sergio Rico, que faz a defesa mas reclama do lateral colchonero, princípio de confusão já controlado

6' Escanteio curto cobrado pelo Sevilla, que tentou mas não conseguiu levantar na área

5' Vrsaljko sai em velocidade pela direita, recebe lançamento de Gabi, mas na hora do cruzamento a zaga aparece para interceptar

2' Em nova investida do Atletico, Griezmann tenta de calcanhar, a bola bate na mão do zagueiro dentro da área, mas o árbitro nada marcou, entendeu como bola na mão

2' Vietto chuta de fora da área, a bola desvia e vai pra escanteio, na cobrança a zaga corta de cabeça

1' Bola rolando no Wanda Metropolitano!

7:58. O Sevilla vem com uniforme alternativo: meião branco, calção e camisa pretos

7:57. Atleti com uniforme tradicional: meião vermelho, calção azul e camisa listrada em vermelho e branco

7:47. O Sevilla também já está escalado: Rico; Mercado, Carriço, Lenglet, Carole; N'Zonzi, Mudo, Banega; Navas, Sarabia, Muriel

7:45. Atlético de Madrid definido para o jogo: Oblak; Vrsaljko, Savic, Lucas Hernández, Filipe Luís; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Vietto, Griezmann

Augusto Fernández, com uma lesão na coxa é a ausência pelo lado colchonero, enquanto pelo lado sevillista Nolito é o desfalque, também vetado pelo departamento médico

Eduardo Berizzo, treinador do Sevilla, tem boas lembranças jogando na casa do Atleti. Em 2015 venceu por 3 a 2 quando ainda treinava o Celta de Vigo e avançou para as semifinais da Copa do Rei

O técnico Diego Simeone elogiou bastante o adversário, reconhecendo que será uma partida bem complicada: "O Sevilla joga muito bem pelos lados, tem um bom trabalho coletico na recuperação de bola, tem históricos muito bons e um treinador que sabe se recuperar diante da ausência de jogarores", comentou.

Esta será a segunda partida do novo estádio do Atletico, o Wanda Metropolitano. Depois da estreia com vitória sobre o Málaga, a equipe quer continuar dando alegrias à sua torcida

Festa de inauguração do Estádio Wanda Metropolitano | Foto: Power Sport Images/Getty Images

O Atleti é o terceiro colocado com 11 pontos, quatro atrás do líder Barcelona. Já o Sevilla está dois pontos acima, na vice-liderança. Ambos querem ficar o mais perto possível do rival da catalunha para aproveitarem qualquer tropeço

Jogando em seus domínios os colchoneres não perdem para o rival deste sábado desde 2008, de lá pra cá foram 9 jogos com cinco vitórias e quatro empates

Já o Sevilla, que ainda não perdeu na competição, espera conseguir um bom resultado para manter o segundo lugar. Caso vença pode até assumir a liderança

Os donos da casa vêm de grande vitória fora de casa sobre o Athletic Bilbao, estão embalados e querem manter a invencibilidade que já dura 12 jogos de todas as competições