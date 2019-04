Com presença de jovens, Uruguai divulga convocação para jogos das Eliminatórias

Bicampeã mundial, a Seleção Uruguaia, do treinador Óscar Tabarez, anunciou, nessa quinta-feira (28), a convocação para os dois últimos e decisivos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Atualmente na segunda colocação, a Celeste Olímpica tem grandes chances de se classificar e participar do próximo Mundial, na Rússia.

Apesar de estar na vice-colocação, a situação do Uruguai não é tão confortável quanto parece: com 27 pontos, a diferença da Celeste para a Argentina, atualmente no quinto lugar, é de apenas três pontos. Porém, algo que conforta os uruguaios é o fato dos adversários serem as duas seleções sem chances de se classificarem para a Copa do Mundo: na 17ª rodada, enfrentará a Venezuela, em Pueblo Nuevo, e encerrará sua participação na competição contra a Bolívia, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Criticado por alguma parte dos uruguaios por apostar em muitos ‘medalhões’, o técnico Óscar Tabarez foi contra esse senso comum, já que muitos jovens, se destacando pelo futebol europeu, foram convocados e receberam chances. São os casos de Federico Valverde, autor de um dos gols da vitória contra o Paraguai, Rodrigo Bentancur, elogiado por Massimiliano Allegri na Juventus, Mauricio Lemos, zagueiro dos Las Palmas, e do atacante Maxi Gómez, que teve um início astronômico no Celta de Vigo, e Gastón Pereiro, do PSV.

Com 27 nomes convocados, a grande esperança dos uruguaios se dá pela forte defesa, com Diego Godin e José María Giménez, dupla do Atletico de Madrid, e Sebastían Coates, que reencontrou o bom futebol atuando pelo Sporting, e na grande força de ataque, com Edinson Cavani e Luis Suarez formando uma pesada e perigosa dupla de ataque.

Confira a convocação completa:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Martín Campaña (Independiente)

Defensores: Maxi Pereira (Porto), Diego Godín (Atletico de Madrid), Martín Cáceres (Hellas Verona), José María Giménez (Atletico de Madrid), Sebastían Coates (Sporting), Gastón Silva (Independiente), Mathías Corujo (Peñarol) e Mauricio Lemos (Las Palmas)

Meio-campistas: Egídio Arévalo Ríos (Racing), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Carlos Sánchez (Monterrey), Matías Vecino (Internazionale), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Crístian Rodríguez (Peñarol), Nahitán Nández (Boca Juniors), Álvaro González (Nacional), Federico Valverde (Deportivo La Coruña) e Rodrigo Bentancur (Juventus).

Atacantes: Edinson Cavani (Paris Saint Germain), Luis Suárez (Barcelona), Christian Stuani (Girona), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Maxi Gómez (Celta de Vigo) e Gastón Pereiro (PSV).