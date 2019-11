Resultado PSG x Bordeaux pela Ligue 1 (6-2)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Na próxima rodada, o Paris Saint-Germain enfrentará o Dijon, enquanto o Bordeaux receberá o Nantes.

Com o resultado, o PSG se isola na liderança da Ligue 1 com 22 pontos, enquanto o Bordeaux segue na terceira posição, com 15 pontos.

FIM DE PAPO NO PARC DES PRINCES! PSG 6 x 2 BORDEAUX!

45' Três minutos de acréscimos.

44' Quarto gol de Malcom na Ligue 1.

44' Cobrança perfeita do brasileiro, deslocando Areola, e acertando o ângulo. PSG 6 a 2.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BORDEAUX! É DE MALCOM!

43' PÊNALTI PARA O BORDEAUX! Jonathan Cafu pedalou, invadiu a área e foi derrubado por Meunier. Chance do segundo gol dos visitantes.

40' Malcom está sentindo o joelho direito. Brasileiro será atendido no gramado.

36' Malcom cobrou falta com perigo, e assustou Areola.

33' PASSOU MUITO PERTO!!!!! Neymar tocou para Di Maria, o argentino devolveu pelo alto e o brasileiro emendou de primeira mas a bola passou tirando tinta da trave de Costil.

29' Última mudança no Bordeaux: Sai: Kamano / Entra: Jonathan Cafu

26' AREOLA! Marquinhos cortou mal, Tamanho emendou de primeira e o goleiro parisiense fez uma grande defesa.

26' Berchiche está sendo atendido após levar uma bolada na cara.

25' Mudança no PSG: Sai: Rabiot / Entra: Lo Celso

23' NA TRAVE! Malcom arrancou, tocou para Mendy encher o pé e acertar a trave direita de Areola.

17' Cartão amarelo para Sankharé, do Bordeaux.

15' Primeira mudança no PSG: Sai: Cavani / Entra: Di Maria

13' FALTAVA O DELE! Jogada individual de Draxler que tocou para Mbappé, chutar no canto de Costil. Festa completa em Paris, 6 a 1.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! É DE MBAPPÉ!

10' Mudança no Bordeaux: Sai: De Préville / Entra: Mendy

6' Segundo tempo em ritmo mais lento, mas o PSG não desiste de atacar e busca marcar mais gols.

2' Mesmo sendo goleado, o Bordeaux começa a segunda etapa buscando o segundo gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado.

Desde 2006, nenhuma equipe havia conseguido marcar cinco gols no primeiro tempo na Ligue 1 (Lyon 5 x 1 Le Mans).

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! PSG 5 x 1 BORDEAUX!

45' Um minuto de acréscimo.

44' Draxler roubou a bola na defesa, tocou para Mbappé que devolveu para o meia emendar de primeira, no canto oposto de Costil, marcando uma pintura. PSG 5 a 1.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO PSG! É DE DRAXLER!

41' Segundo gol do brasileiro no jogo, e para acabar com os sonhos do Bordeaux.

40' Após a polêmica, Neymar bateu o pênalti como manda o manual, deslocando Hostil. PSG 4 a 1.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! É DE NEYMAR!

39' Neymar na bola.

38' Cartão amarelo para Jovanovic, do Bordeaux.

38' PÊNALTI PARA O PSG! Após defesa de Costil, a jogada continuou e após o corte da defesa, Otávio colocou o braço na bola dentro da área.

37' AREOLA!! Malcom invadiu a área, cortou para a direita e bateu cruzado, para boa defesa do goleiro do PSG.

36' PERDEU!!!!!! Cruzamento da direita na cabeça de Kamano que, livre na pequena área, tocou por cima do gol.

34' Mesmo com um placar ainda desfavorável, a torcida do Bordeaux faz muito barulho em Paris.

32' Mudança no Bordeaux: Sai: Sabaly / Entra: Lewczuk

29' De Préville foi lançado na área, após uma bela jogada individual de Pellenard, e cruzou para o artilheiro Sankharé empurrar para o fundo do gol. PSG 3 a 1.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BORDEAUX! É DE SANKHARÉ!

25' Um número impressionante: três finalizações do Paris Saint-Germain, e três gols. Aproveitamento perfeito.

20' Berchiche cruzou da esquerda, Mbappé furou mas a bola sobrou para o lateral Meunier que acertou o canto alto de Costil para marcar o terceiro. PSG 3 a 0.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! É DE MEUNIER!

18' Pela primeira vez na partida, o Bordeaux consegue trocar passes com calma e tenta diminuir o placar.

14' Impressionante a vontade com que os jogadores do Paris Saint-Germain estão nessa tarde. 2 a 0, e querem mais.

12' Mbappé tocou de letra para Neymar que lançou Cavani, e o uruguaio só tocou para o fundo do gol. PSG 2 a 0.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO PSG! É DE CAVANI

7' PSG vai se isolando na liderança da Ligue 1 com 22 pontos.

5' Da intermediária, Neymar cobrou a falta no ângulo direito de Costil. Uma maravilha de gol no Parc des Princes. PSG 1 a 0.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO PSG! É DE NEYMAR!

2' PSG começa em cima do Bordeaux.

BOLA ROLANDO EM PARIS!

Equipes em campo.

BORDEAUX ESCALADO!

PSG ESCALADO!

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo sobre Paris Saint-Germain x Bordeaux ao vivo pela 8ª rodada da Ligue 1. A partida acontecerá no Parc des Princes, às 12h.

Após golear o Bayern de Munique, 3 a 0, na Champions League o líder PSG, com 19 pontos, recebe o Bordeaux, 3º colocado com 15 pontos, no Parc des Princes, em Paris.

Na última rodada, ainda cercado pela confusão entre Neymar e Cavani, o Paris Saint-Germain empatou em 0 a 0 com o Montpellier. Veja os melhores momentos:

Já o Bordeaux, que sonha em se aproximar da liderança, recebeu e venceu o Guimgamp na última rodada, por 3 a 1. Veja os melhores momentos:

Na quarta-feira, contra o Bayern, Cavani e Neymar marcaram para o PSG. Após os gols, os dois jogadores - pilares da grande polêmica nesse início de temporada na equipe - se abraçaram e comemoraram bastante, incluindo foto publicada pelo brasileiro em uma rede social.

Após a vitória sobre o Bayern, o jovem Mbappé falou sobre o estilo da equipe e sobre as maneiras como os jogadores podem se comportar em campo, para conquistar a vitória: "Havia muita expectativa e jogamos um jogo muito bom. Tivemos um plano de jogo, mas contra equipes deste calibre, você precisa se adaptar. Com o nosso time, podemos jogar um jogo baseado em possessão, mas também ganhar jogos no contra-ataque, como esta noite. Vamos tentar manter este formulário e continuar ganhando".

Já o técnico do Bordeaux, Jocelyn Gouvernnec, comemorou o fato de já ter conquistado 15 pontos, e quer repetir Lyon, que fez jogo duro, e Montpellier, que empatou, para sair de Paris com um ponto: "Ir para o Parc des Princes invicto? Acima de tudo, estou feliz por termos 15 pontos. Nós só precisamos nos inspirar em Lyon e Montpellier para ir lá, jogar bem e conquistar algo nessa partida".