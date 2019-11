Grade desaba e torcedores do Lille ficam feridos em jogo com Amiens; partida é suspensa

A partida entre Amiens e Lille foi suspensa por conta do desabamento da grade do setor visitante no Stade de la Licorne. O acidente aconteceu no minuto 16 após tento da equipe de Marcelo Bielsa. O jogo é um confronto direto entre times que estão na parte de baixo da tabela. A LFP investiga as causas e decidirá nos próximos dias quais medidas tomar para a sequência do jogo.

Fodé Ballo-Touré abriu o placar para o Lille, resultado importante para o clube, mas durante a comemoração, o peso em cima da grade foi tamanho que ela cedeu e vários torcedores foram ao solo, com outras dezenas de adeptos caindo por cima. Os seguranças do estádio prestaram os primeiros atendimentos.

A imprensa francesa informa que 20 torcedores ficaram feridos, com seis deles em estado grave. Os mesmos estão no hospital de Amiens. O árbitro Thomas Leonard ordenou a ida de ambos os times para os vestiários enquanto a situação se resolvia. A Cruz Vermelha e os bombeiros também ajudaram e prestaram socorro às vitimas. Os torcedores do Lille que não se envolveram no acidente foram evacuados. Após uma hora de paralisação, o jogo foi suspenso oficialmente.

Os dirigentes dos clubes trocaram farpas em entrevistas. Bernard Joannin, presidente do Amiens, culpou os ultras do Lille neste caso: “O futebol deve ser uma celebração e a polícia nos advertiu que 200 ultras estavam na parte reservada ao Lille e que eles se jogaram de forma desordenada na grade, que estava em perfeitas condições. A imagem mostra umas 500 pessoas querendo entrar no campo. Tem que existir uma forte reflexão por parte da LFP a respeito do deslocamento de torcidas visitantes.”

Marc Ingla, diretor-executivo do Lille, também se pronunciou a respeito do caso e cobrou mais segurança estrutural por parte do Amiens – vale lembrar que o estádio está passando por reformas: “A declaração do presidente do Amiens é irresponsável e indigna neste contexto dramático. Nossos torcedores são impecáveis e o futebol profissional exige organização. Esperamos que a liga encontre os responsáveis.”

Os pontos do Lille não forma contabilizados, o time de Marcelo Bielsa segue na 18ª colocação com apenas cinco pontos, na zona de repescagem. O Amiens está um pouco acima, somando seis pontos. A LFP divulgará em breve mais detalhes sobre a continuidade ou não do jogo válido pela oitava rodada da Ligue 1. O próximo jogo dos Dogues será contra o Troyes, em casa, no sábado (14), às 15h. No mesmo dia e horário, o alvinegro encara o Toulouse, fora.