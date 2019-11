Resultado Chile 2x1 Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Ficamos por aqui com a transmissão de Chile 2 x 1 Equador. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Última rodada - 18ª

Brasil x Chile

Paraguai x Venezuela

Equador x Argentina

Peru x Colômbia

Uruguai x Bolívia

Todos os jogos serão disputados na próxima terça-feira (10), às 20h30 (de Brasília).

Equipes com chances de classificação

1- ?Brasil - 38 pontos

2- Uruguai - 28 pontos

3- Chile - 26 pontos

4- Colômbia - 26 pontos

5- Peru - 25 pontos

6- Argentina - 25 pontos

7- Paraguai - 24 pontos

Apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na Copa da Rússia 2018. A seleção que terminar na quinta colocação vai participar da repescagem mundial, tendo que enfrentar a Nova Zelândia.

Resultados da 17ª rodada

Bolívia 0 x 0 Brasil

Venezuela 0 x 0 Uruguai

Chile 2 x 1 Equador

Argentina 0 x 0 Peru

Colômbia 1 x 2 Paraguai

Grande vitória do Chile no Monumental! Com os resutados da rodada, a La Roja ganhou três posições na tabela, e agora ocupa o terceiro lugar, com 26 pontos. O Equador, com 20, não tem mais chances de disputar a próxima Copa do Mundo.



47'- FIM DE JOGO EM SANTIAGO! Chile 2 x 1 Equador.

45'- SUBSTITUIÇÃO NO CHILE! Pulgar entra na vaga de Silva.

43'- Desesperado, Equador tenta novamente o empate. No entanto, bem posicionado defensivamente, o Chile segura o adversário.

40'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! ALEXIS SÁNCHEZ! Vacilo de Murillo, que escorregou e perdeu a bola. A jogada prosseguiu, Gutiérrez mandou pro gol, Manguera fez a defesa parcial, mas a bola sobrou para Sánchez mandar para o fundo da rede.

39'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO EQUADOR! ROMARIO IBARRA, QUE ACABOU DE ENTRAR, EMPATA O JOGO NO MONUMENTAL! Atacante aproveita o cruzamento de Ordoñez e manda de primeira.

37'- SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR! Romario Ibarra entra no lugar de Ramírez.

36'- SUBSTITUIÇÃO NO CHILE! Sai Valdívia, entra Felipe Gutiérrez.

34'- SUBSTITUIÇÃO NO CHILE! Autor do gol, Vargas deixa o campo para entrada de Rodríguez.

33'- Garcés arrisca o chute de fora da área. Bravo defende sem problemas.

31'- SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR! Intriago deixa o campo para entrada de Murillo.

26'- Percebendo a dificuldade do Equador para criar jogadas, Ordoñez sai da área e tenta buscar o jogo. O atacante tem muita garra, mas falta técnica.

24'- DEFENDEU BANGUERA! Valdívia manda a bola na área, Hérnadez desvia, mas o arqueiro equatoriano fica com a bola. Quase o segundo do Chile!

22'- Cartão amarelo para Ibarra, do Equador.

20'- Cartão amarelo para Valencia, do Equador.

18'- IMPEDIDO! Isla faz o cruzamento rasteiro para Vargas, mas a arbitragem marca a posição irregular do autor do gol chileno.

15'- PELO ALTO! Sequência de três escanteios para o Equador. No terceiro, Mendel finalmente afasta.

14'- CARTÃO AMARELO! Vidal, por falta em Arboleda.

13'- Arroyo, novamente, arrisca de longe. Bola ganha a linha de fundo.

11'- PRECISO! Ibarra e Valencia tabelam, mas Jara chega com traquilidade e faz o corte, afastando o perigo.

07'- Após tentativa de pressão do Equador, Chile recupera o controle da partida.

05'- CARTÃO AMARELO! Silva comete falta em Ibarra e é advertido por Meira Ricci.

04'- PRA FOOOORA! Após jogada bonita, de pé em pé, Vidal manda cruzamento pelo alto para Valdídia, que em boas condições acaba cabeceando por cima.

01'- Equador a todo vapor! Em desvantagem, La Tri tenta chegar ao gol através de uma sequência de cruzamentos na área. Chile suporta a pressão inicial.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR! Garcés entra no lugar de Preciado.

Com os resultados de momento, o Chile vai assumindo a quarta colocação, com 26 pontos. Peru e Argentina, que estão empatando, vêm logo em seguida, com 25. Já o Equador, por sua vez, vai perdendo a chance de conquistar a vaga para disputar a Copa na Rússia.

Jogos das 20h30 - Intervalo

Chile 1 x 0 Equador

Argentina 0 x 0 Peru

Colômbia 0 x 0 Paraguai

46'- FIM DO 1º TEMPO EM SANTIAGO! CHILE 1 x 0 EQUADOR.

43'- Chile adianta a marcação, aumenta a intensidade no final da primeira etapa para tentar ampliar o marcador.

40'- PRA FORA! Valdívia recebe passe de Sánchez, entrega para Mena, que bate cruzado e o chute vai para fora.

38'- PEGOU BRAVO! Ordoñez disputa bola com a zaga chilena, que quase se complica, mas Bravo sai do gol e fica com a bola.

36'- Pressão! Após corte de Arboleda, Chile inisiste com Isla, que cruza, mas a bola fica com Banguera.

34'- Impedimento! Alexis Sánchez é flagrado em posição ilegal.

30'- Com a vantagem, o Chile troca passes com mais tranquilidade, enquanto o time visitante encontra dificuldades para criar jogadas.

27'- Arroyo cobra falta de longe e Bravo faz a defesa em dois tempos.

25'- CARTÃO AMARELO! Valdivia, por falta em Orejuela.

21'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! VARGAS!!! Alexis Sánchez inicia a jogada, entrega para Valdivia que rola para trás e encontra Vargas pra estufar a rede do Equador.

18'- Ramírez recebe no meio, avança e arrisca de fora da área. Bravo faz a defesa.

15'- Arroyo novamente cobra a falta e não leva perigo.

14'- Mena chega forte e faz falta em Valencia. Ricci marca. Boa chance para o Equador.

13'- Arroyo cobra falta, a bola passa pela áera e Ordóñez reclama com o árbitro brasileiro por ter recebido um empurrão.

10'- BANGUERA! Após cobrança de escanteio, a bola se apresentava para Isla, mas o goleiro equatoriano aparece para ficar com a redonda.

07'- Porta Fechada! Atacante Ordóñez recebe em boas condições pelo lado esquerdo, mas tenta jogada de efeito e acaba perdendo a bola.

05'- Assim não! Sánchez trabalha pelo lado direito, chega à linha de fundo e cruza nas mãos do goleiro Banguera.

03'- Equador tenta responder com Preciado, mas o Chile fica com a bola. Jogo pegado no início.

02'- Valdívia pega a sobra depois de jogada individual de Sánchez, tenta enfiada de bola pelo meio, mas Ramírez faz o corte.

01'- Chile inicia a partida trocando passes na base da pressão, trocando passes em velocidade.

APITA SANDRO MEIRA RICCI! BOLA ROLANDO NO MONUMENTAL!

Grande festa no Estádio Monumental David Arellano!

Equipes perfiladas no gramado. Momento da execução dos Hinos Nacionais.

Jogos das 20h30 - Encerramento da rodada

Chile x Equador

Argentina x Peru

Colômbia x Paraguai

Fim de jogo no Estádio Pueblo Nuevo: Venezuela 0 x 0 Uruguai. Com o resultado, a Celeste fica com 28 pontos, na segunda colocação. Chile vencendo, vai a 26. O Equador, com 20, mesmo que vença daqui a pouco não consegue ultrapassar a Tricampeã Mundial.

CHILE DEFINIDO!

Bravo; Isla, Medel, Jara, Mena; Silva, Tucu Hernández, Vidal, Valdivia; Alexis Sánchez, Vargas.

EQUADOR ESCALADO!

Banguera; Valencia, Aimar, Arboleda, Ramírez; Intriago, Orejuela; Ibarra, Arroyo, Preciado; Ordóñez.

Vestiário da Seleção Chilena.

Fim de jogo em La Paz: Bolívia 0 x 0 Brasil. O resultado não interfere nas situações de Chile e Equador.

Vestiário da Seleção Equatoriana.

Retrospecto do confronto CHILE x EQUADOR pelas Eliminatórias.

Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, palco do decisivo confronto entre Chile x Equador.

Boa Noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Chile x Equador ao vivo no Estádio Monumental David Arellano valendo pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Fique conosco!

O confronto Chile x Equador terá arbitragem brasileira.

Árbitro: Sandro Meira Ricci.

Auxiliares: Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse.

O Equador, que chegou a liderar as Eliminatórias, tem poucas chances de chegar ao próximo mundial. A má campanha resultou na troca do comando técnico. Após quatro derrotas consecutivas, o técnico argentino naturalizado boliviano, Gustavo Quinteros, foi substituído pelo também argentino Jorge Célico.

O novo comandante iniciou um processo de renovação da equipe equatoriana. Apenas oito jogadores que atuam no exterior foram convocados. No total, 18 novos atletas foram convocados em relação à lista anterior.

A principal estrela da equipe de Célico é o meia-atacante Antonio Valencia. Em entrevista à rádio chilena 'Cooperativa', o jogador do Manchester United garantiu que a equipe enfrentará o Chile com muita garra. "É uma final para nós. Ambos estamos complicados. Sabemos que o Chile tem bons jogadores, mas nós temos também. Esperamos estar ligados para quinta-feira", disse.

Com a possibilidade de ficar fora da Copa da Rússia, o técnico do Chile, Juan Antonio Pizzi, está encarando os dois jogos restantes das Eliminatórias como "jogos de vida ou morte". A La Roja perdeu três dos últimos quatro jogos e está em situação delicada na tabela. Além de vencer o Equador, terá que torcer por tropeços de Uruguai e Colômbia, e para que não haja um vencedor no duelo Argentina x Peru.

O volante Charles Aránguiz e o meia Pedro Pablo Hernández são dúvidas para o duelo diante do Equador.

Fala, Professor! "Eu vejo jogadores muito comprometidos, como sempre. Toda vez que recebemos os jogadores percebemos a identificação, o desejo, o desejo. Eles estão conscientes da responsabilidade toda vez que jogam pelo Chile. Serão os jogos das nossas carreiras, jogos de vida ou morte. Nós morremos pelo futebol. Garanto que esses caras, apesar de tudo o que é dito, desistiram de suas vidas por jogar futebol e por representar a Seleção", disse Pizzi.

Tabela de classificação

Apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na Copa da Rússia 2018. A seleção que terminar na quinta colocação vai participar da repescagem mundial, tendo que enfrentar a Nova Zelândia.

Tabu! Assim como o Chile nunca derrotou o Equador na altitude de Quito em partidas pelas Eliminatórias, o contrário também nunca aconteceu.

Sequência negativa! Tanto o Chile quanto o Equador vêm de duas derrotas seguidas na competição. Com os resultados ruins, a “La Roja” deixou a zona de classificação para a Copa do Mundo 2018, e agora ocupa a sexta colocação, com 23 pontos. Em queda livre, com quatro derrotas consecutivas - pior sequência de 1993-, o Equador é o oitavo colocado, com 20.

Últimos resultados do Chile

Bolívia 1 x 0 Chile

Chile 0 x 3 Paraguai

Chile 3 x 1 Venezuela

Argentina 1 x 0 Chile

Últimos resultados do Equador

Equador 1 x 2 Peru

Brasil 2 x 0 Equador

Equador 0 x 2 Colômbia

Paraguai 2 x 1 Equador

No primeiro turno das Eliminatórias, em partida disputada em Quito, o Equador derrotou o Chile por 3 a 0, com gols de Antonio Valencia, Ramírez e Caicedo. Na oportunidade, com o resultado, a equipe equatoriana chegou ao segundo lugar, enquanto o Chile ocupava apenas a sétima colocação.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe os principais lances do jogo Chile x Equador, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da América do Sul. As seleções de enfrentam na noite desta quinta-feira (5), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Fique conosco nesta transmissão!