Resultado Inglaterra x Eslovênia pelas Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo (1-0)

É isso, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Ficamos por aqui em mais uma transmissão em tempo real, dessa vez na classificação da Inglaterra à Copa 2018. Agradeço a todos que ficaram até aqui, um abraço e até a próxima!

Confira o gol de Kane, já nos acréscimos, para garantir a vitória inglesa:

A Eslováquia recebe Malta no domingo (8), às 13h, e torce para que Eslovênia vença a Escócia ou empate caso vença seu jogo. Para que a Escócia avance para a repescagem, precisa vencer ou empatar e torcer para tropeço dos eslovacos. Para os eslovenos, só a vitória interessa e também precisa de um tropeço da Eslováquia.

Com a vitória, a Inglaterra chega a 23 pontos e não pode mais ser alcançada por ninguém, garantindo a vaga direta para a Copa. Ao vencer sua partida, a Escócia avança para a segunda posição agora com 17 pontos, dois a mais que Eslováquia e três a mais que Eslovênia, que ainda brigam por vaga na última rodada.

90+8' FIM DE PAPO EM WEMBLEY!!! A Inglaterra vence a Eslovênia com gol no fim e conquista a vaga na Copa do Mundo da Rússia em 2018 ao ganhar a sua chave.

90+5' CARTÃO AMARELO PARA BIRSA!

90+3' Walker acerta belo cruzamento para o atacante que se jogou para empurrar para o gol. Oblak ainda tocou nela e quase paraou, mas o esférico morreu no fundo das redes.

90+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DA INGLATERRA!!!! HARRY KANE É O NOME DA FERA!!!!!

90+2' Walker arrisca chute de fora, mas bola é defendida por Oblak.

90' Mais seis minutos de acréscimo!

86' Verbic faz boa jogada pela esquerda, mas não consegue acertar o alvo.

85' CARTÃO AMARELO PARA STRUNA!

84' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai: Sterling. Entra: Keane.

83' Eslovênia chega com perigo de cara com Hart, mas atacante acaba fazendo falta em Hart.

78' SUBSTITUIÇÃO NA ESLOVENIA! Sai: Rotman. Entra: Matavz.

77' Sterling tenta pela direita, mas adianta demais.

75' Inglaterra agora troca passes no meio de campo.

71' Cruzamento na direção de Kane, mas é desviado para escanteio.

70' SUBSTITUIÇÃO NA ESLOVÊNIA! Sai: Bezjak. Entra: Repas.

67' UUUHHHHH!! OLHA A INGLATERRA CHEGANDO! Sterling recebe dentro da área e tenta chuta, mas Cesar rebate. Kane aproveita o rebote e chute de esquerda, cruzado, mas a bola saiu em linha de fundo.

66' Kane tenta achar espaço fora da área e arrisca, mas bola sobe muito.

64' UUUUUUUUUHHHHH!!! Sterling aproveita segunda bola em cruzamento e chuta de primeira no contrapé do goleiro, mas o capitão esloveno Cesar se jogou e conseguiu salvar o que seria o primeiro gol dos ingleses.

63' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai: Chamberlain. Entra: Lingard.

62' UUUUUUUHHHHHH!!! Contra-ataque de três contra um vê Sterling tocar para Rashford. O camisa 10, de cara com o goleiro, tenta um toque por cobertura, mas é fraco e, apesar da bola passar pelo arqueiro, a marcação já chegou para afastar.

60' Cruzamento na área chega para Kane, mas ele não esperava e a bola bate no seu joelho e sai em linha de fundo.

58' Eslovenos perdem posse de bola na linha de fundo e adianta marcação. Conseguem a roubada de bola e tenta cruzamento para Ilicic, mas a Inglaterra consegue afastar.

55' SUBSTITUIÇÃO NA ESLOVÊNIA! Sai: Sporar. Entra: Birsa.

54' Agora é a vez dos ingleses com a bola, mas sem receber pressão alta.

52' Eslovênia tenta sair jogando, mas Inglaterra adianta as linhas para pressionar no seu campo de ataque.

50' CARTÃO AMARELO PARA ROTMAN!

49' Rashford chega pela esquerda e tenta toque para centro da área, mas marcação tira.

47' Ilicic acerta cruzamento para o outro lado da área e cabeceamento sai, mas Hart faz a defesa.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! A Eslovênia dá a saída.

16:39 | Embora Inglaterra tenha tido maior posse, não conseguiu criar chances de perigo real ao gol de Oblak. Goleiro acabou tendo que fazer duas defesas importantes, mas uma em jogada 'achada' e outra em cobrança de falta. Eslovenos, por outro lado, fazem jogo defensivo e jogam por uma bola, mas em determinado momento conseguiram ganhar confiança para tentar sair jogando.

45+2' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Inglaterra e Eslovênia vão empatando por 0 a 0 em Wembley, mas os ingleses parecem mais próximos de abrir o placar.

45+1' OBLAAAAAAK!!! Rashford tenta surpreender goleiro em cobrança de falta, mas o arqueiro estava ligada e saltou para jogar bola para escanteio.

45' Mais um minuto de acréscimo!

44' CARTÃO AMARELO PARA MEVLJA!

43' CARTÃO AMARELO PARA JOHN STONES!

42' Ingleses tentam tabelar próximo à área e quase que Ox sai de cara para o gol, mas a marcação conseguiu afastar.

40' Cruzamento na área e Cahill sobe para cabecear, mas bola é desviada e sai em novo escanteio.

38' Kane apareceu pela direita e arrisca cruzamento, mas explode na marcação. Obrigado a recomeçar.

37' CARTÃO AMARELO PARA KHRIN!

36' Equipes voltam a trocar posses no momento.

34' Walker cobra falta no contrapé, mas manda para fora. Oblak apenas acompanha.

33' Nova falta frontal para a Inglaterra, mas agora mais próximo da área.

32' Nova chegada dos visitantes, mas cruzamento não é para ninguém e Cahill sai jogando.

30' Eslovênia agora troca passes no seu campo de defesa.

28' Contra-ataque esloveno parecia promissor, mas Bezjak não consegue dominar certo e perde tempo da bola, dando tempo para a marcação chegar.

27' Rashford faz jogada pela esquerda, mas não consegue acertar o cruzamento.

26' Bezjak aparece pela direita em contra-ataque, mas peca no cruzamento. Inglaterra afasta.

25' OBLAAAAKK! Henderson ajeita bola dentro da área e bate cruzado, mas o goleiro salta para fazer a defesa.

24' Falta para a Inglaterra na lateral direita. Vem bola na área.

22' Pressão alta dos visitantes quase é recompensada com o roubo de bola, mas os donos da casa tiveram a frieza para sair da situação.

21' Kane cobra falta na barreira. No rebote, o atacante tenta cruzamento para Stones, mas bola sai em linha de fundo.

20' Falta frontal para os ingleses.

19' Sterling ganha dividida na entrada da área e arrisca chute, mas pega muito embaixo da bola e ela sobe para fora.

18' QUE PERIGO! Ilicic acerta cruzamento para Bezjak, mas o meia não consegue a finalização na área.

17' UUUUHHHHH!! Rashford faz cruzamento da esquerda e bola cai nas mãos de Oblak, mas Cahill quase chega para desviar a redonda. Poderia ser o primeiro do jogo.

16' Rashford assusta em chegada pela esquerda, mas marcação fecha bem o espaço e inglês é obrigado a recomeçar.

15' Agora equipes trocam posses de bola, visto que Eslovênia começa a ganhar confiança na partida.

14' Agora a Eslovênia chega ao ataque, mas o chute não sai forte e Hart faz fácil defesa.

13' Kane faz jogada sozinho no meio, arrumou espaço e bateu para o gol, mas Oblak caiu para fazer a defesa.

11' Eslovenos agora adiantam marcação e tentam limitar espaços dos ingleses.

10' Novamente Ilicic aparece na entrada da área e arrisca de direita, mas é desviado para lateral.

9' Escanteios de Ilicic é afastado por Kane e, o segundo, por Hart.

8' Eslovenos chegam pela primeira vez no ataque e Hart consegue ganhar de Ilicic na corrida para mandar para escanteio.

7' Time de Southgate agora tem dificuldade de conseguir chegar no terço final.

6' Ingleses voltam a fazer jogo de paciência no meio, trocando passes sem pressa.

5' Sequência de escanteios para a Inglaterra, mas nenhum é efetivo em gol.

4' Chamberlain aparece pela esquerda, tenta cruzamento rasteiro, mas é desviado para escanteio.

3' Donos da casa parece que buscarão dominar o meio de campo e a bola, enquanto que os visitantes tentarão compactar para jogar em contra-ataque.

2' Inglaterra tem a bola nos primeiros minutos, conseguindo trocar passes no campo de ataque.

1' Rashford tenta jogada individual pela esquerda, mas o atleta é puxada e o juiz marca falta.

0' ROLA A BOLA EM WEMBLEY! A Inglaterra dá a saída.

15:43 | Hinos tocados e tudo pronto para o espetáculo!

15:40 | Equipes vêm ao gramado para dar início ao protocolo de entrada!

14:55 | A Eslovênia começa com: Oblak; Al.Struna, Mevlja, Cesar, Jokic; Bezjak, Krhin, Rotman, Verbic; Ilicic; Sporar.

14:55 | Os eslovenos também já anunciaram o seu 11 inicial.

14:54 | Destaque para Oxlade-Chamberlain que ganha a vaga de Alli, suspenso. Ox não vem sendo titular na equipe do Liverpool desde sua contratação.

14:53 | O English Team vem a campo com: Hart; Walker, Cahill, Stones, Bertrand; Dier, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Sterling, Rashford; Kane.

14:52 | Faltando alguns minutos para o início do embate, a Inglaterra acabou por anunciar sua escalação.

Boa tarde, leitor e torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe agora conosco mais um jogo das Eliminatórias Europeia para a Copa do Mundo da Rússia de 2018 entre Inglaterra e Eslovênia, realizado no Wembley às 15h45, pelo horário de Brasília.

Anfitriã, a Inglaterra está a uma vitória de carimbar o passaporte para a Rússia definitivamente e conta com o bom momento de Gareth Southgate à frente da Seleção para conquistar o objetivo.

O técnico tem ao todo 10 jogos no comando dos ingleses, sendo sete oficiais e três amistosos. Nos oficiais, soma-se cinco vitórias e dois empates, enquanto que nos amigáveis foram duas derrotas (Alemanha, França) e um empate (Espanha).

Além dos bons números do treinador, o English Team conta com Harry Kane, atacante do Tottenham que veio avassalador para essa data Fifa. Em seis partidas em setembro, o camisa 10 foi às redes 11 vezes, vivendo o melhor momento da sua carreira, além de ter feito mais gols que alguns times na Premier League.

Marcus Rashford, por sua vez, vem para a o jogo em Wembley tendo na cabeça que foi fundamental para a virada frente a Eslováquia na última rodada. Com um gol e uma assistência, o atacante do Manchester United deve ter tempo de jogo nesta quinta-feira para mostrar ainda mais o seu valor.

Na história dos confrontos, a Inglaterra leva toda a diferença. Em cinco jogos disputados, os ingleses jamais perderam para os eslovenos. Foram quatro vitórias e um empate (no turno das Eliminatórias, um 0 a 0 em Ljubljana há 12 meses).

Para a partida desta quinta-feira, Harry Kane será o capitão da Inglaterra. Southgate precisa definir alguém para a braçadeira depois da aposentadoria de Wayne Rooney. "Certamente ele [Kane] tem o que é preciso para a situação e seu momento também é muito bom. Tenho trabalhado com ele há muito tempo, e ele tá em constante evolução, além de ser bem maturo sempre também", comentou o treinador.

Se Kane é o homem do momento na Inglaterra, os eslovenos tem em quem se inspirar também. Josip Ilicic vem fazendo bons jogos na Serie A defendendo a Atalanta e deve ser o atleta com quem os ingleses precisam se preocupar.

E, se na linha o homem de confiança é Ilicic, debaixo das traves também tem em quem se apegar. Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, é considerado um dos melhores atualmente na posição e traz segurança no setor defensiva da equipe de Srecko Katanec.

Sem ter um retrospecto positivo sobre os rivais, a Eslovênia se apega ao 0 a 0 conquistado na primeira partida entre as equipes pelas Eliminatórias. A boa campanha da seleção também é motivo de se animar e com uma postura tática certa, pode acabar surpreendendo os anfitriões.

Um dos defensores da equipe, Miral Samardzic não viajou para Londres, lesionado, e é um dos desfalques importante da equipe do comandante Katanec, que se apoiou no papel defensivo na entrevista coletiva antes do jogo.

"Precisaremos jogar de maneira compacta e os jogadores precisarão se multiplicar em campo. Os laterais terão que completarem a zaga e os meio-campistas também é de se esperar descendo mais na linha. Em resumo, a equipe precisará mostrar firmeza, o que vai ser importante", analisou a postura de sua seleção.

A Eslovênia terá dois confrontos diretos nas últimas rodadas. Depois da Inglaterra, enfrentará a Escócia, em casa, na derradeira ronda. Precisará se reiventar para conseguir vaga na repescagem.