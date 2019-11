Resultado Equador x Argentina pelas  Eliminatórias para Copa do Mundo 2018 (1-3)

Ficamos por aqui com a transmissão de Equador 1 x 3 Argentina. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Crônica da partida

Três vezes Lio! Messi garante vitória argentina de virada sobre Equador e está na Copa 2018

Resultados da última rodada

Brasil 3x0 Chile

Paraguai 0x1 Venezuela

Equador 1x3 Argentina

Peru 1x1 Colômbia

Uruguai 4x2 Bolívia

Classificação final

1- ?Brasil - 41 pontos

2- Uruguai - 31 pontos

3- Argentina - 28 pontos

4- Colômbia - 27 pontos

5-Peru - 26 pontos

6- Chile - 26 pontos

7- Paraguai - 24 pontos

8- Equador - 20 pontos

9- Bolívia - 14 pontos

10- Venezuela - 12 pontos

A ARGENTINA CONFIRMA PRESENÇA NA COPA DA RÚSSIA 2018!

FIM DE JOGO EM QUITO: EQUADOR 1 X 3 ARGENTINA

47'- BANGUERA! Pérez lança Icardi, que dribla o goleiro, mas ele se recupera e faz a defesa.

45'- Renato Ibarra cobra falta e Mercado afasta.

Substituição na Argentina

Sai: Salvio

Entra: Fazio

44'- Falta sobre Enner Valencia na intermediária.

41'- Falta dura de Mascherano em Uchuari. Cartão amarelo para o volante argentino.

Jogo caiu de intensidade após terceiro gol de Messi. O Equador, impulsionado por sua torcida, até tenta chegar ao ataque. No entanto, o sistema defensivo argentino está bem postado e consegue desarticular as ações da seleção local.

Substituição na Argentina

Sai: Di María

Entra: Paredes

33'- PRA FORA! Ramírez descola cruzamento para Estrada, que cabeceia, mas a bola vai para fora.

Cartão amarelo para Estrada, do Equador.

Substituição no Equador

Sai: Intriago

Entra: Uchuari

Substituição na Argentina

Sai: Benedetto

Entra: Icardi

Duro golpe!

Equador controlava a partida, mas não finalizava. A Argentina, no seu primeiro lance de perigo da etapa final, chegou ao gol com Messi. O Camisa 10 vai sendo o protagonista da classificação alviceslte para a Copa da Rússia.

17'- Substituição no Equador: sai Ordóñez, entra Estrada.

HAT TRICK DE MESSI! CAMISA 10 RECEBE NA INTERMEDIÁRIA E TOCA POR COBERTURA NA SAÍDA DE BANGUERA! GOLAÇO DO CRAQUE!

16'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA!!!! É DA FERA LIONEL MESSI!

15'- Equador segue com mais posse de bola, mas não consegue incomodar Argentina, que também não cria. Jogo morno até aqui.

12'- Romario Ibarra aparece com liberdade e faz o cruzamento rasteiro. No entanto, Otamendi aparece para afastar o perigo.

11'- Mesmo sem levar perigo, é o Equador quem controla as ações no segundo tempo. Argentina pouco cria e parece estar satisfeita com placar que, por enquanto, vai lhe garantindo a classificação para o Mundial.

10'- Disputa de bola forte entre Otamendi e Ortóñez. Jogo paralisado.

08'- Velasco fica com sobra de bola e cruza direto nas mãos de Romero.

05'- Cartão amarelo para Acuña, da Argentina, por falta em Renato Ibarra no campo direito de ataque.

04'- Falta dura de Mercado em Ibarra. Time equatoriano pede cartão amarelo, mas Daronco ignora.

03'- Ramírez desce em velocidade pelo Equador, chega à linha de fundo de cruza para a área, mas a bola é interceptada no meio do caminho.

01'- Falta de Salvio em Arboleda.

Equipes de volta ao campo. Rola a bola para o segundo tempo em Quito.

Resumo da etapa inicial

A situação da Argentina já não era fácil. O time alviceleste contou com Romario Ibarra para dificultar ainda a missão dos "Hermanos". Na primeira aparição do Equador no ataque, o atacante com nome de craque tabelou com Ordónez e venceu o goleiro Romero. Mas quem tem um craque como Messi no time não pode se desesperar. O craque da camisa 10 chamou a responsabilidade, marcou dois gols em sete minutos e colocou a Argentina, momentaneamente, na Copa da Rússia.

Fim do 1º tempo no Olímpico Atahualpa: Equador 1 x 2 Argentina.

Argentina diminuiu o seu ímpeto ofensivo, mas não se vê ameaçada pelo Equador. Jogo vai se aproximando do intervalo em ritmo muito lento.

40'- Mas já? Substituição no Equador: Cevallos deixa o campo para entrada de Enner Valencia?.

36'- Defesa afasta cobrança do Camisa 10.

36'- Aimar derruba Messi no meio-campo, e Argentina tem mais uma falta a seu favor.

34'- Que isso, rapaz! Otamendi quase se complica ao tentar afastar bola cruzada por Cevallos. Atacante Ordóñez fica com a sobra, mas Mascherano aparece para moralizar a situação.

31'- SALVA BANGUERA! Messi dá passe açucarado para Di María, que finaliza à direita, mas o arqueiro da La Tri pega mais uma.

30'- Romero faz boa defesa em chegada de Ibarra.

Equador tenta equilibrar as ações, mas sucumbe ao forte sistema defensivo argentino.

Após o sufoco iniciado, causado por um gol sofrido aos 39 segundos, a Argentina conseguiu a virada e agora dita o ritmo da partida. Pela esquerda, Messi e Di María estão criando as melhores situações de gol.

Com os resultados de momento, a Argentina vai assumindo a terceira colocação, com 28 pontos.

VIRADA EM GRANDE ESTILO! NA RAÇA E CATEGORIA DE MESSI, QUE ROUBOU A BOLA DE AIMAR, ENTROU NA ÁREA E SOLTOU UM CHUTE DE CANHOTA INDEFENSÁVEL!

19'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! MESSIIIIII!

18'- Cobrança do camisa 10 bate na barreia e em seguida defesa equatoriana afasta pela linha de fundo.

17'- Arboleda faz falta em Messi. É frontal ao gol de Banguera!

15'- BANGUERA!!! Messi avança pelo lado esquerdo, entra na área e chuta para uma boa defesa do goleiro equatoriano.

13'- Cartão amarelo para Cevallos, do Equador.

12'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA!!!! É DA FERA! MESSI! Após tabela com Di María, Messi recebe no meio da área e com um toque sutil tira do goleiro Banguera e marca.

10'- Di María aparece com liberdade, chuta cruzado e a bola passa muito perto.

09'- Di María vê Banguera adiantado e arrisca do meio da rua. Goleiro toca na bola e a Argentina ganha escanteio.

08'- Em descida perigosa, Ramírez cruza para Ordóñez, mas o atacante não consegue alcançar a bola.

07'- Messi avança pelo meio e entrega para Di María, que cruza para Benedetto, mas a bola passa direto.

04'- Banguera defende sem maiores dificuldades.

03'- Falta sobre Messi e ele próprio vai para a cobrança.

Na primeira chegada do Equador, aos 39 segundos, o atacante Romario Ibarra abriu o placar após tabela com Ordóñez. Aumenta a pressão para cima da Argentina! Com os resultados de momento, nem vaga na repescagem a Alviceleste consegue.

01'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO EQUADOR!!! Romario Ibarra!

Autoriza Arderson Daronco. Bola rolando no Olímpico Atahualpa!

Equipes no gramado. Vamos a execução dos Hinos Nacionais!

BAIXA!

O técnico do Equador, Jorge Célico, foi suspenso pela Fifa por ter discutido com o atleta Artudo Vidal, do Chile, na rodada anterior. O auxiliar Patricio Lara comandará a equipe contra a Argentina.

ARGENTINA ESCALADA!

Romero; Mercado, Mascherano, Otamendi e Marcos Acuña; Enzo Pérez e Biglia; Salvio, Messi e Di María; Benedetto.

EQUADOR DEFINIDO!

Banguera; Velasco, Arboleda, Darío Aimar e Ramirez; Intriago e Orejuela; Renato Ibarra, Cevallos e Romario Ibarra; Ordóñez.

O confronto Equador x Argentina terá arbitragem brasileira.

Árbitro: Anderson Daronco.

Auxiliares: Álvaro Rocha de Matos e Vilarinho da Silva.

Jogos da última rodada - 18ª

Brasil x Chile

Paraguai x Venezuela

Equador x Argentina

Peru x Colômbia

Uruguai x Bolívia

Equipes com chances de classificação

1- ?Brasil - 38 pontos

2- Uruguai - 28 pontos

3- Chile - 26 pontos

4- Colômbia - 26 pontos

5- Peru - 25 pontos

6- Argentina - 25 pontos

7- Paraguai - 24 pontos

Apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na Copa da Rússia 2018. A seleção que terminar na quinta colocação vai participar da repescagem mundial, tendo que enfrentar a Nova Zelândia.

Mudanças!

O treinador Jorge Sampaoli pode promover até duas alterações na Argentina para o decisivo duelo. O meio-campista Enzo Pérez e o ponta Eduardo Salvio foram testados nas vagas de Banega e Papu Gómez. Sampaoli explicou o motivo das possíveis mudanças.

Fala, Professor!

"No pouco tempo de preparação que temos, buscamos criar relações entre os jogadores. Temos que evitar a anarquia, buscar sociedades. Não buscamos um sistema, e sim relacionar jogadores para logo encontrar o sistema. Nisso estivemos trabalhando, mais que nada encaixar relações”, comentou.

Apesar da eliminação, o Equador promete não facilitar a vida dos argentinos. O treinador Joge Célico prometeu que sua equipe vai fazer uma grande exibição para dedicar à torcida equatoriana.

Fala, Professor!

"Temos que deixar estabelecida a honestidade do esportista em geral. É a possibilidade de reivindicar, de alguma maneira, com a nossa torcida. No início tínhamos o peito inflado e é um momento de fazer uma grande partida que nos permita dar uma alegria a nossa gente. Se há um resultado positivo, talvez sinta emoção e força para seguir. Humildade, trabalho e sacrifício para dar alegria a nossa gente, que está golpeada pela eliminação" , declarou Célico, em entrevista coletiva.

No primeiro turno, o Equador venceu a Argentina por 2 a 0, fora de casa, na rodada de abertura das Eliminatórias. Foi o primeiro triunfo da Seleção equatoriana em Buenos Aires. Caicedo e Erazo marcaram os gols do triunfo.

Curiosidade!

A Argentina não participou apenas de quatro Copas do Mundo. A ausência em três deles (1938, 1950 e 1954) se deu por motivos políticos. Já em 1970, a equipe azul não garantiu classificação.

O Equador, que foi a surpresa do início das Eliminatórias conquistado quatro vitórias nas quatro primeiras partidas, já não tem mais chances de disputar o Mundial. Com a derrota na última semana, para o Chile, a La Tri cumprirá tabela na rodada derradeira

Se vencer o Equador na altitude de Quito, a Argentina garantirá ao menos uma vaga na repescagem, sem depender dos demais resultados da rodada. Mas a Seleção comandada por Jorge Sampaoli pode terminar em quinto lugar e disputar a vaga contra Nova Zelândia mesmo em caso de insucesso. Para isso, precisa de uma derrota do Peru por maior diferença de gols do que o seu próprio revés e um empate ou derrota do Paraguai diante da Venezuela.

Ameaçada de não ir à Copa da Rússia 2018, a partida desta terça se apresenta como dramática para a Argentina. Sexta colocada, com 25 pontos conquistados, a Alviceleste não depende apenas do próprio resultado para confirmar presença no próximo Mundial.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe os principais lances do jogo Chile x Equador, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da América do Sul. As seleções de enfrentam na noite desta terça-feira (10), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Estádio Olímpico Atahualpa, Quito, no Equador. Fique conosco nesta transmissão!