No Olímpico, Napoli encara Roma e dá início à árdua sequência de jogos

Única equipe com 100% de aproveitamento na Serie A 2017/18, o Napoli vai ao Olímpico, às 15h45 deste sábado (14), medir forças com a Roma. O jogo, válido pela oitava rodada do campeonato, coloca frente a frente dois times que vêm embalados com cinco vitórias consecutivas.

A Roma tem 15 pontos e aparece na quinta posição, mas o time romano tem um jogo a menos, contra a Sampdoria, para disputar. O duelo não aconteceu na data prevista, 9 de setembro, porque as autoridades de Gênova entenderam que haveria risco de forte chuva no momento da partida.

Tido por muitos analistas como o melhor futebol apresentado na Itália, o Napoli está no topo do certame, com 21 pontos, dois a mais que a vice-líder Juventus.

Na última rodada, antes da parada para a Data Fifa, a Roma derrotou o Milan, em Milão, por 2 a 0. O Napoli, por sua vez, fez 3 a 0 no Cagliari, em Nápoles.

Pedreira à vista

Roma e Napoli buscam a vitória neste domingo para poderem chegar empolgados à próxima rodada da Uefa Champions League. Ambos os times têm compromissos complicados no meio de semana, na Inglaterra. Quarta-feira (18) os giallorossi enfrentam o Chelsea, no Stamford Bridge, enquanto os napolitanos, um dia antes, pegam o Manchester City, no Etihad Stadium.

Em tese, a semana do Napoli vai ser muito mais complicada que a da Roma. Afinal, quatro dias depois de encarar o City, o clube de Nápoles tem compromisso com a Internazionale, terceira colocada do Italiano, no San Paolo. A tarefa da Roma também não é fácil, ainda que seja menos complicada: Torino, em Turim, no domingo (22).

Como vêm as equipes

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, deve realizar algumas alterações em relação ao time que venceu o Milan, na última rodada. Com Strootman, El Shaawary lesionados, o comandante pode entrar com Pellegrini na trinca de volantes, e Perotti, que retorna após problema no tornozelo, na ponta esquerda. Na zaga também deve haver mudança: Fazio dá lugar ao brasileiro Juan Jesus. O esquema tático é o mesmo: 4-3-3.

A provável escalação da Roma tem: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus (Fazio), Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, Perotti.

Já o Napoli de Maurizio Sarri deve entrar em campo com força máxima. Também postado no 4-3-3, o time do Sul da Itália tende a entrar em campo com: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

Dzeko e Mertens foram incluídos na lista da revista France Football para o prêmio da Bola de Ouro

O grande destaque da equipe romana é o atacante Edin Dzeko. Artilheiro da última edição da Serie A, o bósnio contabiliza sete gols em seis jogos na atual liga. Do outro lado há o belga Dries Mertens, que na última temporada perdeu o prêmio de Capocannoniere para o próprio Dzeko por um gol a menos que o bósnio. O camisa 14 do Napoli tem oito tentos e três assistências em nove jogos nesta temporada pelo Napoli.