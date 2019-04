Stuttgart vence nos acréscimos e mantém início desastroso do Colônia

Chadrac Akolo. O atacante tem uma impressionante história de vida. Nascido na República Democrática do Congo, o jogador passou por perrengues sérios, não sabe quem são seus pais e quase perdeu a vida ao tentar fugir do país africano para buscar melhora das condições de vida no Velho Continente. Certamente hoje foi um dos momentos mais felizes da vida do congolês, um dos principais em sua carreira profissional.

Na abertura da oitava rodada da Bundesliga 2017-18, o Stuttgart encarou o Colônia na tarde desta sexta-feira (13), na Mercedes-Benz Arena. Graças a Akolo, a equipe da casa conseguiu uma vitória nos acréscimos por 2 a 1. Antes, Donis tinha aberto o placar para os mandantes e os visitantes empataram com Heintz.

Com o resultado, os Suábios sobem para o décimo lugar, com 10 pontos ganhos, e esperam a conclusão dos outros jogos para saber se fica distante da zona de rebaixamento. Por outro lado, a situação dos Bodes parece não haver melhora. O time continua afundado na última colocação, com apenas um ponto ganho na competição nacional.

Na próxima rodada, o Stuttgart vai medir forças contra o RB Leipzig na Red Bull Arena, às 11h30 do sábado (21). Por sua vez, o Colônia vai buscar a primeira vitória no Campeonato Alemão contra o Werder Bremen às 9h30 do domingo (22), no RheinEnergieStadion.

Stuttgart abre vantagem em primeiro tempo movimentado

Apesar da situação mais complicada na tabela de classificação e por jogar longe de seus domínios, o Colônia foi mais presente no ataque durante a metade inicial do primeiro tempo e ficou muito perto de sair na frente do marcador. Os Bodes tiveram muitas oportunidades de abrirem vantagem, mas falharam em acertar o alvo.

Logo aos cinco minutos, Osako recebeu cruzamento da área e por muito pouco não marcou. Depois, Leonardo Bittencourt deu passe rasteiro dentro da área, mas a defesa afastou. Em seguida, Osako tentou pegar um rebote para balançar as redes, mas o goleiro Timo Horn afastou. Os visitantes não paravam de criar oportunidades e estarem mais presentes no campo de ataque. Zöller deixou a marcação para trás, recebeu bom passe dentro da área e emendou para o gol, mas pegou mal na hora de finalizar. Em nova finalização, Lehmann arriscou de longe e a bola subiu.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Stuttgart começou a ameaçar e levar perigo. Os donos da casa tiveram menos finalizações, mas foram mais eficientes após três tentativas. No primeiro chute, Brekalo arrematou dentro da área, mas a defesa cortou. No segundo, Ascacibar pegou rebote, finalizou e só não balançou as redes porque Timo Horn fez espetacular defesa. Na terceira tentativa, aos 38 minutos, Simon Terodde deu passe para Donis, e o jogador deu toque sem dificuldades para vencer o goleiro e abrir o marcador para os mandantes.

Colônia empata, mas Akolo garante vitória aos suábios no fim

O panorama do segundo tempo se inverteu em relação à etapa inicial. Embalados pelo gol marcado, o Stuttgart pressionou, foi ao ataque e ficou muito perto da vantagem ampliada. O técnico do Colônia, Peter Stöger, promoveu a entrada do veterano atacante Claudio Pizarro para poder buscar o empate com um jogador de referência no setor ofensivo. O jogo não teve a mesma intensidade, mas as oportunidades foram perigosas quando surgiram. O placar não foi ampliado graças ao goleiro Timo Horn, que voltou a realizar boas intervenções nos chutes de Brekalo e Donis.

O jogo parecia complicado aos Bodes, mas o time conseguiu igualar o marcador em uma precisa finalização. Aos 32 minutos, Zoller acionou Heintz na entrada da área e o zagueiro deu um belo chute de pé esquerdo. A bola foi no ângulo direito, sem chances de defesa para Zieler. Nos acréscimos, os visitantes ficaram perto de conquistar a vitória. Após disputa na área, a arbitragem assinalou penalidade máxima. Porém, foi pedida a intervenção da arbitragem de vídeo. Após mais de dois minutos de apuração de lances e indecisão, a marcação foi revertida.

E veio o duro golpe para o Colônia. Aos 49 do segundo tempo, Akolo se livrou dos marcadores e bateu dentro da área. A bola desviou no tornozelo do defensor e Timo Horn não conseguiu defender. A festa estava garantida e o Stuttgart conseguiu uma valorosa e suada vitória.