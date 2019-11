Muitos gols e marketing: dérbi entre Inter e Milan reserva grande duelo de Icardi x André Silva

Mais uma página do fascinante Derby della Madonnina, clássico protagonizado por Internazionale e Milan, rivais da cidade de Milão, será escrita no domingo (15). No San Siro, ou Giuseppe Meazza, as duas equipes entrarão em campo, às 16h45, para disputarem o dérbi de número 305. E este grande clássico do futebol, que já teve como protagonistas vários astros, pode ter dois centroavantes como destaques: Mauro Icardi e André Silva.

Ambos começaram a temporada em ótimo nível e prometem travar uma bela disputa no grande estádio de Milão. Icardi é o capitão do time interista e principal responsável por mandar as bolas às redes adversárias. Em sete jogos na Serie A 2016/17, marcou seis gols.

Ele foi eleito duas vezes o melhor jogador da partida (vitórias sobre Fiorentina e Roma) pelo WhoScored, site especializado em estatísticas de futebol. Por outro lado, o argentino não vai às redes há duas rodadas, interrompendo uma sequência de cinco tentos somando as três partidas iniciais do campeonato.

André Silva celebra um de seus quatro gols na Europa League (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

O caso de André Silva, contratado na última janela de transferências por € 38 milhões junto ao Porto, é um pouco diferente. O técnico do Milan, Vincenzo Montella, aderiu à prática do rodízio para fazer todos os centroavantes do elenco (André Silva, Patrick Cutrone e Nikola Kalinic) terem tempo de jogo, mas isso não interferiu no rendimento do gajo.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, André Silva precisa de 104 minutos para marcar um gol

É que, mesmo tendo ficado no banco em alguns jogos, André Silva contabiliza quatro gols – todos em jogos da Uefa Europa League – em cinco jogos vestindo a camisa rossonera. Se contarmos as partidas pela Seleção Portuguesa, os números aumentam: três bolas na rede em quatro duelos válidos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018.

Icardi e André Silva estão presenças praticamente certas para começarem jogando no domingo. O argentino é o centroavante do esquema 4-2-3-1 montado pelo técnico Luciano Spalletti. André Silva também será o homem-referência da equipe milanista, que, segundo a imprensa italiana, deve alterar o 3-5-2 pelo 3-4-2-1, sendo André Silva o atleta mais avançado, municiado por Suso e Bonaventura.

"Não pode deixar respirar", "é difícil marcar"

Icardi em ação (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

O zagueiro Mateo Musacchio chegou ao Milan no último mercado e vai jogar seu primeiro dérbi. Ao lado de Leonardo Bonucci e Alessio Romagnoli, o ex-Villarreal tem a missão de impedir que seu compatriota Icardi chegue à meta de Gianluigi Donnarumma. E Musacchio sabe que os milanistas não podem bobear com o camisa 9 nerazzurro.

“Não podemos deixá-lo respirar, mas não é só ele”, afirmou o defensor argentino, em entrevista transmitida via Facebook oficial do Milan. Ele também exaltou o potencial do rival. “Eles têm uma boa equipe. Devemos permanecer concentrados com todos os jogadores se quisermos estar felizes ao fim da partida”, completou.

Um camisa 9 milanista não faz um gol no dérbi de Milão desde 2008, quando o número pertencia a Filippo Inzaghi

Companheiro de Musacchio na linha de três zagueiros, Romagnoli pontuou sobre as qualidades dos centroavantes do Milan, em especial André Silva. “É difícil marcá-lo, assim como Kalinic e Cutrone”, analisou o camisa 13, também numa live realizada na conta do Milan no Facebook. “Kalinic e Cutrone nunca desistem. André Silva gosta de ter a bola nos pés e, quando a consegue, ele te coloca em dificuldade”, explicou.

Marketing no dérbi

André Silva e Icardi jogarão no domingo com nova chuteira (Foto: Divulgação/Nike)

A Nike, patrocinadora de Icardi e André Silva, vai aproveitar o Derby della Madonnina para divulgar a nova chuteira Nike Hypervenom Phatom III GX. O modelo é totalmente diferente das que os jogadores têm usado, e é inspirado na Nike 1997 Nike Air GX. O lançamento comemora o aniversário de 20 anos do calçado.

André Silva publicou, nesta sexta-feira (13), um vídeo no Instagram sobre o novo modelo da marca americana (veja abaixo).