Resultado Juventus x Sporting pela Champions League 2017/18 (2-1)

Obrigado por nos acompanhar, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Até a próxima!

O próximo compromisso da Juve é contra Udinese, no domingo (22), às 14h. Já o Sporting também joga no domingo (22), contra o Chaves, às 17h15.

93' FIM DO JOGO!

92' O EMPATE PASSOU PERTO! Doumbia recebe o cruzamento, mas não consegue completar. A bola passou perto do gol de Buffon.

88' Falta em Higuaín. Pjanic na bola.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Bataglia e entra Doumbia.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVE! No primeiro toque de Douglas Costa, o brasileiro cruza para Mandzukic cabecear para o fundo das redes.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Sturaro e entra Douglas Costa.

81' Escanteio para a Juve.

80' Assim como no primeiro tempo, a Juventus está apática na partida. Consegue controlar boa parte das ações do jogo, mas não causa grandes problemas até então. Sporting tenta equilibrar as ações nos contra-ataques.

78' Lateral para a Juve.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Gelson Martins e entra João Palhinha.

Sai Fábio Coentrão (lesão) e entra Jonathan Silva.

74' Lateral para o Sporting.

70' UUUUH! Dybala cobra o escanteio e Mandzukic cabeceia nas mãos de Rui Patricio.

69' Escanteio para a Juve.

68' AMARELO! Para Sturaro por perder o tempo de bola e acertar o adversário.

66' Lateral para o Sporting.

65' Bela troca de passes entre Pjanic e Higuaín, que tocou para Cuadrado, mas o camisa 7 não conseguiu completar.

63' UUUUUH! Higuaín cruza para Mandzukic, mas a defesa manda para escanteio.

62' Lateral para os visitantes.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Khedira e entra Matuidi

60' Lateral para os italianos.

58' Escanteio para o Sporting.

57' Alex Sandro toca rasteiro para Dybala, mas o chute sai fraco.

56' Higuaín tenta carregar a bola, mas Coates o desarma.

54' Mandzukic cabeceia para Higuaín, mas o argentino faz falta em Coates.

51' Na dividida, o defensor dos Leões derruba Dybala e deixa o pé na cabeça do argentino. Médicos em campo.

50' Escanteio para o time da casa.

48' Dost recebe na área, mas chuta sem direção. Bola de Buffon.

47' Sporting voltou sem mudanças para o segundo tempo.

46' Lateral para o Sporting.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Benatia e entra Barzagli.

46' Fim de primeiro tempo.

45' Lateral para os visitantes.

43' RUI PATRICIO! Bola sobra para Higuaín, Rui Patricio salva e é outro escanteio.

42' Escanteio para a Juve.

41' FOI PERTO! Khedira cabeceia e a bola passa perto de Cuadrado para completar para o fundo do gol.

40' Lateral para a Juventus.

39' Falta de Sturaro em Bruno Fernandes no campo de ataque bianconero.

36' AMARELO! Para Bruno Fernandes por carrinho no meio de campo em Mandzukic.

34' Benatia caído no gramado com dores no pé. Os médicos entram.

32' Lateral para os italianos.

29' QUASE A VIRADA! Dybala cruza rasteiro para o meio da área, Mandzukic chuta e a defesa manda para escanteio.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! É DE PJANIC DE FALTA!

27' É FALTA! Bataglia empurra Pjanic e o árbitro marca uma falta perigosíssima para a Juve.

26' Lateral para a Juventus.

24' AMARELO! Para Coates por falta em Higuaín.

21' RUI PATRÍCIO! Alex Sandro toca para Dybala, que faz belo passe para Mandzukic na pequena área, mas o jogador é parado por Rui Patricio! É escanteio.

19' Equipes trocam passes na intermediária, a Juventus tenta retomar o controle da partida, mas erra bastante na transição defesa-ataque.

16' UUUUUUH! Khedira pega o rebote de fora da área e obriga Rui Patrício a fazer boa defesa.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING! É contra de Alex Sandro! Buffon faz a defesa no primeiro lance, mas a bola rebate no brasileiro e entra no próprio gol.

11' Cuadrado erra o lançamento para Dybala e o argentino fica bravo com o companheiro de equipe.

9' Gelson Martins recebe o passe pela esquerda, mas o impedimento foi assinalado.

8' Dybala recupera a bola e tenta o lançamento para o Mandzukic, mas a bola é interceptada no caminho.

7' Mandzukic é derrubado no meio de campo e o árbitro sinaliza falta.

6' Os bianconeri fazem a festa nas arquibancadas!

5' UUUUUUUH! Pjanic cobra a falta e Chiellini cobra pra fora.

4' Falta em Cuadrado no meio de campo. Pjanic e Dybala na bola.

2' Lateral para o Sporting.

1' Tentativa falha de lançamento para Alex Sandro.

0' COMEÇA O JOGO!

Um minuto de silêncio em respeito às vítimas dos incêndios em Portugal.

E toca o hino da Champions!

OLHA O SPORTING! Rui Patrício, Piccini, Sebástien Coates, Jeremy Mathieu, Fábio Coentrão, William Carvalho, Rodrigo Battaglia, Marcos Acuña, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Doumbia

OLHA A JUVENTUS! Buffon; Sturaro, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história e deu Sporting. Em 2011, numa partida amistosa, o time português venceu a Velha Senhora por 2 a 1.

FALA, JESUS!

"Não acredito que amanhã seja um jogo decisivo. É uma partida muito importante, mas nós ainda temos outras partidas-chave para jogar, assim com a Juventus", avaliou.

FALA, ALLEGRI!

"Escalação para a partida? Restam dois treinos e ainda tenho decisões a tomar. Os únicos indisponíveis são Marchisio, cuja recuperação caminha bem, Pjaca, Howedes e De Sciglio", disse.

ÚLTIMA PARTIDA DO SPORTING!

Pela Taça de Portugal, o Sporting venceu o Oleiros, sem dificuldades, por 4 a 2. No Campeonato Português, a equipe ocupa a vice-liderança com 20 pontos.

ÚLTIMA PARTIDA DA JUVENTUS!

Na última rodada, a Juventus perdeu sua invencibilidade de quase dois anos em casa para a Lazio, por 2 a 1 e caiu para a terceira posição na tabela do Campeonato Italiano.

Segunda colocada do Grupo D, a Juventus recebe o Sporting no Allianz Stadium, nesta quarta-feira (18), às 16h45, em Turim, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. As equipes somam o mesmo número de pontos: três.