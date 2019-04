Treinador do Swansea afirma ser improvável ver Ancelotti assumir o Leicester

Após um péssimo início na atual temporada da Premier League, a qual ocupa apenas a 18ª colocação, o Leicester City decidiu demitir Craig Shakespare, após empate diante do West Bromwich Albion. O inglês, que assumiu após a saída de Claudio Ranieri, ficou oito meses no cargo. Quem assumirá interinamente para o jogo de sábado (20) diante do Swansea City, no País de Gales, será Michael Appleton, que estava como auxiliar de Shakespare.

O atual treinador do Swansea City, Paul Clement foi questionado em entrevista coletiva se haveria uma possibilidade de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou como auxiliar técnico no Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid e Bayern de Munique, assumir o campeão inglês da temporada 2015/16.

"Carlo me disse que não irá mais assumir nenhum clube nessa temporada. Não tive conversa com ele desde então e acreito que ele não mudou sua opinião. Acredito que ele vai usar o tempo para descansar e aproveitar com sua família, será muito bom para ele."

Sobre a saída de Craig Shakespare, Clement afirmou: "É triste ver um colega demitido, mas todos sabemos que infelizmente como treinadores, somos sujeitos a pressão por resultados. Ele fez um ótimo trabalho, não apenas como treinador, mas quando foi assistente de Claudio Ranieri, pois todo o corpo técnico teve importância quando o Leicester foi campeão. Shakespare estabilizou a equipe em um período turbulento e ganhou os primeiros cinco jogos, além de chegarem as quartas de final da Champions League, um feito histórico. Desejo-lhe o melhor e espero que ele consiga um novo clube em breve."

Ainda sobre o tema demissões, o treinador do Swansea comentou sobre a demissão de Frank de Boer do Crystal Palace: "Eu acho que a demissão de Frank de Boer foi mais chocante depois de apenas quatro jogos, muito pouco para que se tenha uma avaliação sobre o trabalho de um treinador".