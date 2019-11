Resultado Tottenham x Liverpool pela Premier League (4-1)

Obrigado a todos que acompanharam esta transmissão com a VAVEL Brasil. Nossa crônica de pós-jogo será publicada em momentos. Tenham uma boa tarde e até a próxima.

Com o resultado, os Spurs ficam na terceira colocação, com 20 pontos conquistados. Os Reds, por sua vez, caem para nono, com 13 pontos.

Com dois gols de Kane, um de Son e um de Dele Alli, o Tottenham bate o Liverpool por 4 a 1.

FIM DO JOGO!

91' Com a vitória garantida, o Tottenham tenta manter a posse de bola, mas erros de passe não permitem.

90' Dois minutos de acréscimos.

89' Milner recebe de Sturridge e cruza, mas não acha ninguém na área.

89' O Wembley já começa a ser esvaziado, com muitos torcedores do Liverpool deixando o estádio.

87' Substituição no Tottenham:

Sai: Kane

Entra: Llorente

86' A zaga do Tottenham afasta o cruzamento sem perigo.

85' Salah é lançado, mas sofre falta na corrida pela lateral. Boa chance para os Reds.

83' Sissoko divide com Moreno e fica caído, recebendo atendimento em campo.

82' Substituição no Liverpool:

Sai: Can

Entra: Grujic

81' Substituição no Tottenham:

Sai: Eriksen

Entra: Dier

80' O QUE É ISSO, DELE ALLI? O jogador do Tottenham deu um belo drible, passando a bola no meio das pernas de Can, e arrancou gritos da torcida.

79' Liverpool tem sido claramente superior nos últimos vinte minutos, mas não consegue definir suas jogadas com eficiência.

78' UUUUUUUH! Salah recebe passe dentro da área e finaliza de primeira, mas Lloris se joga na bola e defende mais uma com o pé.

77' Chamberlain recebe na meia-lua e tenta finalizar, mas a bola explode em um defensor dos Spurs.

76' Substituição no Liverpool:

Sai: Firmino

Entra: Sturridge

73' Coutinho toca para Salah, mas o atacante não consegue passar de primeiro e manda a bola para lateral, perdendo a posse.

73' Coutinho decide finalizar novamente, mas Lloris segura a bola sem muito perigo.

71' UUUUH! Milner tabela com Salah e, na linha de fundo, finaliza. Lloris estava junto à trave e afastou o perigo com o pé.

70' Can tenta tocar para Salah, mas a zaga do Tottenham se antecipa e ganha a posse.

68' Substituição no Tottenham:

Sai: Son

Entra: Sissoko

67' Em Wembley, o público presente hoje é de 80.827, o maior da história da Premier League!

66' QUASE, COUTINHO! O brasileiro recebeu na entrada da área e arriscou o chute. Lloris saltou para uma bela defesa, e a bola ainda bateu no travessão, mas não entrou.

66' Diversas vezes o Liverpool tenta chegar no ataque mas, sem sucesso, é obrigado a recomeçar a jogada.

64' Kane invade a área mas, na hora de finalizar, é bloqueado pela zaga.

62' Em mais um tiro de canto, a sobra fica com Eriksen, que domina e chuta por cima do gol.

61' FUROU! Após o escanteio, Sánchez ficou com a sobra e tentou chutar de voleio, mas acabou errando o tempo da bola.

60' Son recebe na área e tenta cortar para trás, mas Milner chega e toca para escanteio.

59' Os Reds trocam passes no meio de campo e tentam lançar Firmino, mas o brasileiro está impedido.

58' A torcida faz muito barulho em Wembley, enquanto o Liverpool tenta se recompor em campo. Uma reação parece improvável com o atual momento da equipe.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO TOTTENHAM! É DELE, DE NOVO, KANE! Mignolet saiu mal do gol e, no bate-rebate, a bola sobrou para Kane, que chutou para o fundo das redes. É o segundo dele!

54' Kane tenta se desvencilhar de dois marcadores, mas sofre falta na direita.

52' Chamberlain faz boa jogada pela esquerda e cruza para Salah, que não alcança.

51' Jogo lento na segunda etapa.

49' Trippier cobra escanteio, e Kane desvia para fora, sem perigo.

47' Son quase rouba a bola recuada para Mignolet, mas o goleiro consegue chegar e dar um chutão.

46' Chamberlain cruza, mas Firmino não alcança. Na sobra, mais um cruzamento errado de Moreno.

45' ?Liverpool começa trocando passes no meio de campo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas de Tottenham x Liverpool:

Posse de bola: 37% x 63%

Chutes: 8 x 5

Chutes certos: 4 x 2

Escanteios: 0 x 3

Precisão dos passes: 73% x 83%

Em Wembley, o Tottenham vai vencendo por 3 a 1, com gols de Kane, Son e Alli, enquanto Salah marcou para os Reds.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

47' GOOOOOOOOOOOOOL! É DO TOTTENHAM! É DE DELE ALLI! No último minuto da primeira etapa, a cobrança de falta foi afastada por Matip. A bola sobrou para Alli, que arriscou de primeira dentro da área e marcou o terceiro dos Spurs.

47' CARTÃO AMARELO. Emre Can é advertido por falta por trás.

46' Salah domina lançamento, mas Vertonghen chega em belo carrinho na bola e ganha a posse.

45' Dois minutos de acréscimos.

45' Sequência de passes errados por ambas as equipes no meio de campo;

43' Salah quase alcança um bom lançamento longo, mas Lloris chega primeiro e afasta de cabeça.

43' Na sobra do escanteio, Henderson tenta finalizar forte, mas o chute é bloqueado.

42' Chamberlain cruza a meia altura, e Alderweireld mergulha para fazer o corte.

41' Trippier cruza para a área, mas a bola é longa e não chega para ninguém.

38' Coutinho cobra escanteio na esquerda, Gomez cabeceia, mas o juiz marca outro tiro de canto.

36' Kane se livra de seus marcadores na entrada da área e finaliza rasteiro, mas a bola vai direto para tiro de meta.

35' Moreno recebe na linha de fundo e cruza, mas ninguém chega para cabecear.

34' Tottenham construía boa jogada trabalhada no ataque, mas a zaga do Liverpool aparece para fazer o corte.

33' Trippier fica no chão após dividida, sendo atendido em campo.

31' Salah invade a área pela direita e cruza rasteiro, mas Lloris fica com a bola.

31' Substituição no Liverpool:

Sai: Lovren

Entra: Chamberlain

29' Kane luta com Lovren dentro da área, mas dessa vez o zagueiro consegue o corte.

28' UUUUUUUUH! Son recebe na cara de Mignolet e desvia de leve. A bola bate e fica com o goleiro.

26' Alderweireld afasta cruzamento na área do Tottenham.

25' Três gols em vinte e cinco minutos. O jogo tem tudo para ser ainda mais interessante.

23' GOOOOOOOOOOOL! É DO LIVERPOOL! É DE SALAH! Em belo passe de Henderson, Salah chegou na área e bateu de primeira no contra-pé de Lloris. A bola ainda bateu na trave, mas morreu no fundo das redes.

22' Son tenta armar mais um contra-ataque, e novamente erra o passe para Kane, sendo muito longo.

20' Liverpool tenta propor o jogo, mas não consegue chegar com muito perigo ao gol de Lloris.

19' A bola sobra para Can na entrada da área, mas o meia chuta de primeira, e a bola sobe muito.

18' Eriksen recebe passe na área e tenta cruzar para trás, mas a bola para nas mãos de Mignolet.

17' Mais um contra-ataque dos Spurs, mas esse sem sucesso. Son tentou lançar para Kane, mas a zaga cortou o passe.

17' Milner tenta lançar para Salah, mas a bola é bloqueada.

15' NO TRAVESSÃO! Eriksen lança Son, que recebe dentro da área e bate de primeira. A bola explode no travessão e não entra!

15' A zaga do Tottenham quase se complica, mas Lloris consegue sair bem do gol com os pés.

13' Péssimo início do Liverpool, ótimo início do Tottenham. Times completamente opostos até aqui.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO TOTTENHAM! AGORA É DE SON! Em contra-ataque, Lovren erra tempo da bola e permite a passagem de lançamento para Kane. O atacante domina e toca para Son dentro da área, que finaliza para gol.

11' Milner cruza rasteiro, mas ninguém chega para finalizar na área.

9' Coutinho tenta driblar dois adversários, mas é desarmado. No contra-ataque, Lovren consegue jogar para lateral e impedir o avanço de Kane.

7' O Liverpool troca passes antes de Lovren lançar Coutinho no ataque, mas o brasileiro já estava impedido.

5' A torcida dos Spurs cresce em Wembley após o gol do artilheiro Kane. Toda a jogada nasceu em uma cobrança de lateral no ataque.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DELE, DA ESTRELA HARRY KANE! DO TOTTENHAM! Na primeira grande chance do jogo, Harry Kane recebe passe dentro da área, tira de Mignolet e abre o placar!

2' Jogo começa movimentado, com boa atmosfera em Wembley.

0' Liverpool troca passes na intermediária defensiva, mas erra lançamento para Salah e perde a posse.

COMEÇA O JOGO!

12h59 Equipes em campo.

12h53 Confira a classificação atual da Premier League, após os jogos realizados da nona rodada:



1 - Manchester City, 25 pts

2 - Manchester United, 20 pts

3 - Tottenham, 17 pts

4 - Chelsea, 16 pts

...

8 - Liverpool, 13 pts

12h08 LIVERPOOL ESCALADO! Mignolet; Gomez, Matip, Lovren, Moreno; Henderson, Milner, Can; Salah, Coutinho, Firmino.

' Foto: Divulgação / Liverpool

12h06 TOTTENHAM ESCALADO! Lloris; Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Trippier, Winks, Dele, Aurier; Eriksen, Son, Kane.

Foto: Divulgação / Tottenham

11h45 Ambos os times já estão em Wembley, mas as formações ainda não foram divulgadas.

11h35 Leia mais sobre a partida de daqui a pouco: Tottenham e Liverpool fecham nona rodada da Premier League com clássico

Torcedor, o duelo entre as equipes inglesas começa às 13h do domingo (22), e você vai acompanhar tudo conosco. Até logo!

O palco do jogo será o Estádio de Wembley, localizado em Londres. Com capacidade para 90 mil torcedores, essa tem sido a casa do Tottenham na temporada, visto que o White Hart Lane está em reformulação.

Foto: Divulgação / Tottenham Hotspur FC

O comandante dos Reds, Jurgen Klopp, também deu coletiva e falou sobre o confronto entre os times. Ele se mostrou animado com a situação do jogo, mas evitou fazer projeções.



"Estou muito ansioso para esse jogo, porque não há muitas partidas como essa, onde as equipes jogam com tudo que possuem. (...) Eles sabem que não será um jogo fácil. Vamos jogar e ver o que acontece."

O técnico dos Spurs, Mauricio Pochettino, concedeu entrevista e falou sobre o foco da equipe, demonstrando a relevância da partida contra o Liverpool:



"É verdade que tivemos boa performance e bom resultado contra o Real Madrid na Champions League, mas agora é a Premier League e queremos lutar pelo topo, então os três pontos são importantes. Temos que ir passo a passo."

FIQUE DE OLHO: o brasileiro Philippe Coutinho tem comandado o Liverpool há algum tempo, sendo o principal jogador da equipe. Ele já marcou quatro gols e deu três assistências na temporada.

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

FIQUE DE OLHO: o atacante Harry Kane é a principal estrela do Tottenham. Na temporada, o inglês já marcou 11 gols.

Foto: Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em fevereiro deste ano, quando o Liverpool venceu por 2 a 0, com gols de Sadio Mané. Veja os gols no vídeo anterior.

Os Reds vêm de uma goleada impressionante, também pela Champions League: 7 a 0 sobre o Maribor. A equipe de Merseyside marcou com cinco jogadores, mas os destaques foram Coutinho, Salah e Firmino.

Os Spurs vêm de um importante empate por 1 a 1 contra o Real Madrid pela Champions League. Na ocasião, os gols foram de Cristiano Ronaldo e Raphael Varane (contra). Leia mais aqui.

NA TABELA!

Atualmente, o Tottenham ocupa a terceira colocação da Premier League, com 17 pontos conquistados. O Liverpool, por sua vez, está em oitavo, tendo conquistado 13 pontos até o momento.

Tottenham x Liverpool ao vivo tempo real

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo do duelo entre Tottenham e Liverpool, em tempo real, valendo pela nona rodada da Premier League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 13h deste domingo (22), na VAVEL Brasil. Fique conosco!