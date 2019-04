Watford dá trabalho, mas Chelsea vira e entra no G-4 da Premier League

Neste sábado (21), o Chelsea recebeu, em Stamford Bridge, o Watford e venceu por 4 a 2, com dois gols de Batshuayi, um de Azpilicueta e outro de Pedro. Doucuré e Pereyra foram às redes pelos visitantes, sendo que o gol do segundo teve assistência do brasileiro Richarlison. Apesar do placar, se engana quem pensar que foi um jogo fácil, o time visitante complicou a vida dos anfitriões.

Com a vitória o Chelsea chegou a 16 pontos na Premier League e subiu para a quarta colocação na tabela, enquanto que, com a derrota, o Watford permaneceu com seus 15 pontos e na quinta posição. Na próxima rodada os comandados de Conte vão até Borunemouth enfrentar o time local, e os Hornets receberá em casa o Stoke City para tentar chegar aos 18 pontos no campeonato.

Chelsea acomodado e Watford surpreendente

A primeira boa chegada da partida foi com Pedro fazendo bom cruzamento para Morata, porém Kabasele desviou antes de Morata ter a oportunidade de concluir a jogada.

Logo depois saiu o primeiro gol da partida com Pedro, o espanhol finalizou de fora da área, e abriu o placar para os donos da casa.

A próxima chance do Chelsea foi depois de bom passe de Fábregas para David Luiz, o brasileiro finalizou fraco e facilitou a defesa do compatriota Gomes. A primeira chance concreta do Watford na partida foi com Richarlison que finalizou rasteiro e obrigou Courtois a fazer uma boa defesa.

Aos 40 minutos, Fábregas chutou para o gol e obrigou Gomes a fazer uma ótima defesa mantendo o 1 a 0 no placar. O empate do Watford apareceu no último lance da primeira etapa com Doucouré depois de lateral cobrado por Holebas em direção à área de Courtois.

Watford começa bem mas substituições de Conte surtem efeito

A segunda etapa começou bem agitada com Pedro assustando o gol de Gomes logo no início do segundo tempo. A resposta do Watford não demorou a acontecer, Femenia foi à linha de fundo e cruzou para o centro da área, Richarlison estava sozinho e perdeu uma chance clara para o Watford. O brasileiro, porém, recompensou o gol perdido dois minutos depois fazendo boa jogada e dando assistência para o gol de Roberto Pereyra. Richarlison apareceu novamente minutos depois com uma boa cabeçada depois de cruzamento de Britos.

A partir dos 60 minutos, Antonio Conte começou a fazer as substituições que mudaram o jogo, tanto mudou que o time da casa conseguiu o empate aos 70 minutos com Batshuayi, Pedro abriu pelo lado direito e cruzou com perfeição, Batshuayi cabeceou sem chances para o goleiro Gomes.

No lance seguinte o Watford chegou com perigo em uma falta, Doucouré estava sozinho mas cabeceou fraco facilitando a defesa de Courtois.

Faltando 10 minutos para o fim da partida, Batshuayi recebeu dentro da área, fez o pivô, girou e finalizou, a bola passou muito perto e assustou o goleiro Gomes.

Os donos da casa viraram o jogo aos 87 minutos depois de ótima jogada de Willian e Zappacosta pelo lado direito, o brasileiro driblou Watson e cruzou forte para a área, a bola desviou em Kabasele e foi parar na cabeça de Azplicueta, o espanhol cabeceou firme pro fundo das redes, Chelsea 3 a 2.

O placar foi fechado após um erro de Britos, o zagueiro do Watford errou a saída de bola e praticamente tocou para Bakayoko, o francês tocou de cabeça para Batshuayi que em frente à Gomes não perdoou e fez seu segundo gol na partida.