Niklas Süle: atuações seguras, passes precisos e bom início do zagueiro no Bayern

Contratado na última temporada junto ao Hoffenheim, o zagueiro Niklas Süle chamou a atenção pelas seguras atuações no setor defensivo dos Hoffs e a negociação foi concretizada e anunciada pelo Bayern de Munique meses antes da temporada acabar. A chegada de Sule foi bastante elogiada e o defensor considerado promissor se torna realidade a cada partida. Boas atuações no Hoffenheim, onde fez parte do elenco que garantiu classificação do time aos torneios europeus pela primeira vez na história, título da Copa das Confederações com a Seleção da Alemanha, além de ser considerado um dos defensores presentes na Copa do Mundo 2018.

As estatísticas no começo de temporada são muito boas. Por causa das lesões dos titulares Javi Martínez e Jérôme Boateng, Süle começou como destaque e forma parceria com Mats Hummels. Até agora, o jogador de 22 anos disputou 11 dos 14 jogos do Bayern na temporada. Das sete participações em jogos da Bundesliga, quatro foram como titular. Na partida de abertura do Campeonato Alemão, o zagueiro marcou um dos gols da vitória sobre o Bayer Leverkusen por 3 a 1.

“Eu não teria aceitado este desafio se não estivesse convencido de que eu poderia ter sucesso aqui. Eu vim para jogar. Eu tive um bom começo e estou feliz com isso. Eu quero desafios aqui no Bayern, enquanto também quero mostrar a Joachim Löw que ele pode contar comigo”, disse Süle.

Foto: Sebastian Widmann|Bongarts|Getty Images

Natural de Frankfurt, o zagueiro do Bayern de Munique afirmou que sua carreira no futebol foi iniciada como atacante, mas, com o tempo, foi convencido a atuar em uma posição mais recuada na cancha. “Eu inicialmente me mudei para o Hoffenheim como atacante, mas, logo depois, o treinador do Sub-17 disse que como eu era relativamente rápido e alto e tinha uma técnica decente, eu jogaria bem como defensor central. E a partir de então eu tenho. Eu sou medido em meus deveres defensivos. Manter a defesa sem sofrer gols também é muito divertido”, afirmou.

Mais uma vez, as estatísticas são favoráveis e aponta o alto desempenho do atleta alemão. Nos 407 minutos que esteve em campo pela Bundesliga, foram cinco partidas sem sofrer gols. Além disso, Süle tem uma média de dez quilômetros percorridos por jogo, com apenas 3,9% de passes errados. E não é algo novo. Na temporada passada com a camisa do Hoffenheim, o jogador ficou de fora em apenas uma rodada da Bundesliga e cometeu 16 faltas em 33 jogos. Para explicar o sucesso em campo ao levar em consideração os números, o zagueiro destacou que os treinamentos o ajudam nesse sentido.

“O nível das sessões no Bayern é pura loucura. Quando você tem que lidar com os gostos de Franck Ribéry e Arjen Robben – dois dos melhores jogadores do mundo – todos os dias, então deve estar constantemente alerta durante a prática. Mas eu estou melhorando nisso. Era um dos motivos que eu decidi vir aqui, para que eu melhorasse. Estou feliz por aprender com Hummels, Boateng e Javi Martínez. Em certo momento, a pressão no futebol é boa e para mim age como um estímulo. Eu queria dar esse passo e devo provar para mim que era o certo”, concluiu.

Niklas Süle e o Bayern de Munique voltam a entrar em campo na tarde desta quarta-feira (24), quando os bávaros encaram o RB Leipzig pela segunda fase da Copa da Alemanha. O jogo acontece às 15h45, na Red Bull Arena.