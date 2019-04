Borussia Dortmund é derrotado pelo Hannover e perde liderança da Bundesliga

Neste sábado (28), o Hannover 96 enfrentou o Borussia Dortmund, na HDI Arena, pela décima rodada da Bundesliga. Os Vermelhos souberam aproveitar as chances dentro dos seus domínios e saíram com uma boa vitória por 4 a 2, numa derrocada da equipe aurinegra na liderança. Os gols foram marcados por Jonathas, Zagadou, Bebou (duas vezes), Yarmolenko e Klaus.

Com o resultado, o Dortmund estaciona com 20 pontos na classificação e deve perder a liderança para o Bayern de Munique ou para o RB Leipzig, terceiro colocado, que se enfrentam logo mais ainda neste sábado. Enquanto isso, para o Hannover, a vitória foi importante para subir na tabela, ficando em quarto lugar com 18 pontos e na zona de classificação para Champions League.

O Hannover volta a campo no próximo fim de semana, no sábado (4), contra o RB Leipzig, na Red Bull Arena. Já o Borussia Dortmund tem compromisso na Champions League no meio da semana, na quarta-feira (1º de novembro), em partida de volta contra o APOEL, dentro do Signal Iduna Park. Na Bundesliga, a equipe aurinegra joga também no sábado (4), novamente em seus domínios, contra o Bayern de Munique e essa partida deve definir de vez a liderança da competição.

Hannover aproveita melhor as oportunidades e sai na frente na primeira etapa

A partida começou movimentada com oportunidades para as duas equipes. Aos 19 minutos o juiz marcou penalidade máxima em colisão de Bürki com Klaus. A pressão foi grande que Ittrich pediu ajuda do árbitro de vídeo que confirmou. Então Jonathas foi para cobrança e abriu o placar aos 20.

Logo depois o Dortmund foi para cima e tiveram uma grande oportunidade, a bola sobrou para Aubameyang sozinho em frente ao gol, mas o gabonês mandou para fora. O empate veio aos 27 minutos, o Bakalorz tentou afastar a bola dentro da grande área, mas falhou mandando a bola no pé de Zagadou que chutou de primeira para o gol.

Aos 36, Yarmolenko perdeu a chance de virar a partida. O ucraniano recebeu a bola dentro da área em ótima condição, mas chutou mal e a bola passou por cima do gol. Logo depois, o Hannover fez o segundo aos 40. Roubaram a bola no meio de campo e armaram o contra-ataque com Jonathas que tocou para Bebou marcar. O jogo permaneceu favorável aos mandantes até o final do primeiro tempo.

Com o predomínio dos donos de casa, a vitória é vermelha

Na volta para o segundo tempo, o time visitante começou com mudança com Kagawa no lugar de Castro e a equipe mostrou uma melhora significativa logo nos primeiros minutos, conseguindo novamente o empate aos 52 minutos. Yarmolenko aproveita uma falha da defesa do Hannover e marca o segundo gol dos aurinegros de voleio.

Os donos de casa não se deixaram levar pela melhora dos visitantes. Em contra-ataque, Zagadou derrubou Jonathas e o árbitro aplicou cartão vermelho direto ao jogador aurinegro. Klaus bateu bem a falta mandando direto para o fundo das redes de Bürki, aos 60 minutos.

O BVB tentou se recuperar rápido mesmo com uma baixa, chegou duas vezes bem ao ataque, mas não conseguiu ser efetivo nas finalizações. A partida continuou disputada, mas sem gols até os 86 minutos. Bebou marcou o seu segundo gol e o quarto para o Hannover, encerrando assim a vitória dos mandantes.