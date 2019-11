Resultado Roma x Chelsea pela Champions League (3-0)

Boa noite a todos que acompanharam esta transmissão com a VAVEL Brasil. A crônica de pós-jogo será publicada em momentos.

Com o resultado, os italianos assumem a liderança do grupo. Confira:



1 - Roma, 8 pts

2 - Chelsea, 7 pts

3 - Atlético Madrid, 3 pts

4 - Qarabag, 2 pts

A Roma vence o Chelsea pela quarta rodada do grupo C da Champions League, com dois gols de El Shaarawy e um de Perotti.

FIM DE JOGO!

91' Batshuayi é lançado, mas está em posição irregular.

90' Roma somente toca a bola, sem pressa.

90' Dois minutos de acréscimos.

88' Chelsea gira a bola no ataque e acaba em cruzamento, mas De Rossi afasta para escanteio.

86' Substituição na Roma

Sai: Perotti

Entra: Pellegrini

85' Roma só administra a posse de bola, sem nenhuma pressa. Resultado é praticamente definido.

84' Pedro chuta, mas é bloqueado. Na sobra, Willian tenta driblar e entrar na área, mas Alisson fica com a bola.

83' Agora foi a vez de Drinkwater arriscar de longe, fácil defesa de Alisson.

81' Hazard arrisca chute de fora da área, mas fraco e sem perigo.

78' DEFESA EXCEPCIONAL DE COURTOIS! Em cruzamento de Nainggolan, Manolas sobe mais e obriga Courtois a fazer uma defesa incrível, mandando para escanteio.

77' UUUUUUUH! Nainggolan arrisca da entrada da área e obriga Courtois a fazer boa defesa.

75' Substituição na Roma

Sai: Florenzi

Entra: Manolas

74' Substituição no Chelsea

Sai: Morata

Entra: Batshuayi

74' Substituição na Roma

Sai: El Shaarawy

Entra: Gerson

73' Chelsea tem pressa, mas não sai com muitos homens ao ataque.

72' Dzeko recebe no ataque e bate rasteiro. A bola sai do lado do gol, sem perigo.

71' Terceira partida oficial de Drinkwater pelo Chelsea, após a transferência do Leicester.

70' Substituição no Chelsea

Sai: Fàbregas

Entra: Drinkwater

68' Chelsea faz muitos cruzamentos na segunda etapa, mas poucos saem certos.

67' PERDEU! Dzeko puxou a marcação de três jogadores e rolou para Perotti. O argentino recebeu livre dentro da área, mas bateu por cima do gol.

66' Chelsea troca passes no campo de defesa.

64' Fábregas tenta tocar na área, mas a zaga da Roma afasta.

63' Pouco menos de trinta minutos de jogo restantes, e o Chelsea perde por 3 a 0.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOL! É DA ROMA DE NOVO! PEROTTI É O NOME DELE! O argentino recebeu na intermediária, avançou e arriscou um chute de longe. A bola entrou no canto de Courtois, que não alcançou.

61' Em cruzamento na área do Chelsea, Azpilicueta tenta afastar o perigo, mas acaba furando. A bola sobra para os ingleses, sem perigo.

61' Mais uma saída errada da Roma, mas novamente a zaga se recupera.

60' Morata recupera bola no ataque e tenta invadir a área, mas é desarmado.

59' Pedro cruza a meia altura, mas a zaga da Roma afasta o perigo.

58' Roma troca passes no ataque.

56' UUUUUUUUH! Boa troca de passes dos atacantes do Chelsea, que resulta em chute rasteiro de Morata. A bola passa do lado direito do goleiro Alisson.

56' Mudança ousada de Antonio Conte, tirando um zagueiro de campo para colocar um jogador ofensivo.

55' Substituição no Chelsea

Sai: Cahill

Entra: Willian

53' UUUUUUH! Dzeko recebe, entra na área e arrisca chute forte por cima do gol.

52' No contra-ataque, Morata é pego em posição de impedimento.

51' Dzeko corta para trás e tenta passe na área, mas a zaga do Chelsea chega primeiro.

50' Morata fica no chão após dividida com Jesus.

49' Alonso afasta a bola em lançamento da Roma para área.

48' Perotti é pego em posição de impedimento.

46' Dzeko recebe cruzamento na área, mas não consegue finalizar em cheio. A bola sai em tiro de meta.

46' O QUE FOI ISSO? Kolarov recebeu pela esquerda e deu uma bela caneta no adversário.

45' Hazard tenta disparar pela esquerda, mas já é desarmado por De Rossi.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas de Roma x Chelsea:



Posse de bola: 51% x 49%

Chutes: 5 x 9

Escanteios: 2 x 1

Precisão dos passes: 86% x 85%

Impedimentos: 1 x 2

Após 45 minutos, a Roma vai vencendo o Chelsea com dois belos gols de El Shaarawy.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Um minuto de acréscimo.

43' QUASE DE NOVO! Na cobrança de escanteio, Bakayoko sobe mais que todos, mas cabeceia ao lado do gol da Roma.

43' UUUUUUUUUH! Alonso recebe na área e chuta colocado para o gol. Alisson pula e faz bela defesa

42' Morata é pego em posição de impedimento no ataque. Mais um descida sem conclusão do Chelsea.

40' Totalmente sem pressa, os italianos voltam o jogo para Alisson. Chelsea agora sobe para pressionar.

39' Roma gira a bola no campo de ataque.

38' O jogo fica cada vez mais complicado para o Chelsea, já que não conseguem finalizar com muita eficiência e agora tem um déficit de dois gols.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOL! É DA ROMA! MAIS UM DELE, DE EL SHAARAWY! O "pequeno faraó" recebe lançamento dentro da área, se livra da marcação e toca para o fundo das redes.

35' UUUUUUUUUUUH! El Shaarawy recebe na área e bate cruzado rasteiro. Courtois faz bela defesa com o pé.

34' Pedro tenta lançar Hazard no ataque, mas o passe é muito longo.

33' Perotti tenta receber passe no ataque, mas já estava em posição ilegal.

32' Jogo fica parado por instantes devido à laterais consecutivos para a Roma.

30' Em contra-ataque, Hazard tenta cruzar para Pedro, mas a zaga da Roma fica com a posse.

29' Hazard ainda recebe atendimento em campo após a dividida com Florenzi.

28' Hazard tenta driblar no lado esquerdo da área e cai, mas o juiz não marca falta. O belga fica com a mão na pantorrilha, caído.

27' Pedro recebe na área e tenta o drible, mas a zaga da Roma chega na hora certa e afasta a bola.

26' Bakayoko tenta sair para o ataque, mas é segurado por Strootman.

23' UUUUUUUUUH! A Roma sai errado e a bola sobra para Morata, dentro da pequena área. O atacante pega de primeira e a bola sai por cima do gol.

23' Hazard recebe na entrada da área, gira, mas finaliza no meio do gol.

21' Após o escanteio, a bola sobra para Florenzi, que chuta por cima do gol.

20' Perotti rouba a bola no ataque e toca para Strootmas, mas o meia é desarmado na área. Escanteio para a Roma.

19' Chelsea gira a bola no meio de campo. Hazard recebe e entra na área, mas arrisca chute rasteiro, fácil para Alisson.

18' Kolarov tenta cruzar na área, mas a bola sai muito forte.

17' Fabregas chega na área e finaliza, mas Alisson faz uma defesa segura. A jogada já estava parada por falta.

15' Roma gira a bola no meio, procurando espaços. Chelsea se fecha num 5-3-2.

13' Jogo perdeu intensidade nos últimos minutos, após um excelente começo.

12' Agora é a vez do Chelsea trocar passes no meio. A bola chega em Morata, que sofre carga por trás.

10' Florenzi tenta lançar Dzeko, mas David Luiz corta. No contra-ataque, o bandeirinha marca impedimento.

9' Mais uma boa troca de passes da Roma. O Chelsea é envolvido e não consegue sair no ataque eficientemente.

7' Roma administra a posse no campo de defesa. Neste momento, ataca em um claro 4-3-3.

6' Pedro lança Morata, mas este é desarmado por Fazio na área.

4' Dzeko inverte o jogo com El Shaarawy, que invade a área. Courtois sai do gol para ficar com a bola, sem muita dificuldade.

3' UUUUUUUUUUH! Chegada do Chelsea na área, e em finalização cruzada de Hazard, Alisson aparece para fazer boa defesa.

3' A Roma gira a bola no campo de ataque, procurando espaço, mas o Chelsea recupera a posse.

2' Que grande começo de jogo para a Roma!

1' GOOOOOOOOOOOLAÇO! É DA ROMA! É DE EL SHAARAWY! Logo no primeiro ataque dos italianos, a bola sobrou para o "pequeno faraó" na entrada da área. O atacante pegou de primeira e a bola parou no ângulo de Courtois.

COMEÇA O JOGO! A saída é do Chelsea.

17h45 Tudo pronto para o apito inicial.

17h43 Times em campo para a execução do hino da Uefa Champions League.

17h42 Estamos a instantes do pontapé inicial.

17h25 Roma e Chelsea se aquecem no gramado.

17h15 Esse será o quarto confronto entre Roma e Chelsea pela Champions. Eles também se enfrentaram em 2008, quando caíram no mesmo grupo. Nesse ano, cada time venceu uma vez.

17h05 Os dois times já estão no Estádio Olímpico, na Itália.

17h01 Chelsea escalado! Courtois; Rudiger, David Luiz, Cahill; Azpilicueta, Bakayoko, Fabregas, Alonso; Pedro, Morata, Hazard.

16h59 Roma escalada! Alisson; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy.

Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Roma x Chelsea, valendo pela quarta rodada do grupo C da Uefa Champions League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 17h45.

O palco da partida será o Estádio Olímpico, em Roma - ITA, que tem capacidade para mais de 72 mil espectadores.

FIQUE DE OLHO: O meia Eden Hazard tem sido um dos principais destaques do Chelsea há algumas temporadas. Nesta temporada, o belga tem 3 gols e 4 assistências, tendo disputado 12 jogos.

FIQUE DE OLHO: O atacante Edin Dzeko é o artilheiro da Roma nesta temporada, tendo marcado 10 gols na temporada em 13 jogos.

O técnico do Chelsea, Antonio Conte, também deu entrevista e falou sobre a dificuldade de ter Roma e Atlético Madrid no grupo da Champions, mas mostrou otimismo em relação ao time neste ano.



"Nosso grupo é complicado, com dois bons times. Permanecer no topo da tabela é muito importante. Estamos tentando encarar todas as competições nesta temporada, visto que avançamos de fase na Copa da Liga e vencemos os dois últimos jogos na Premier League."

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a equipe a entrar em campo na terça-feira. Ele fez mistério sobre a escalação e só confirmou o meia Nainggolan.



"Definitivamente, todos estão prontos. Eu poderia até jogar com a mesma escalação que usamos contra o Bologna - com exceção de Nainggolan, que vai ser titular. Veremos onde ele vai atuar. O resto vocês vão descobrir amanhã. Usarei o time que parecer mais provável de obter um bom resultado contra o Chelsea."

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na terceira rodada do grupo C, há duas semanas, quando empataram por 3 a 3. Na ocasião, Hazard (duas vezes) e David Luiz marcaram para os ingleses, e Dzeko (duas vezes) e Kolarov para os italianos. Veja os gols a seguir:

Os Blues também vêm de um triunfo, visto que venceram o Bournemouth fora de casa por 1 a 0. O único tento da partida foi do belga Eden Hazard.

Os Giallorossi vêm de uma vitória em casa contra o Bologna, em que venceram por 1 a 0. O gol de El Shaarawy ainda no primeiro tempo foi o que garantiu o resultado.

Atualmente, a Roma ocupa a segunda posição do grupo C da Champions League, com 5 pontos conquistados. Já o Chelsea está em primeiro na tabela, tendo ganho 7 pontos até o momento.