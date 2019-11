Resultado Lanús x River Plate pela semifinal da Libertadores 2017 (4-2)

Encerramos nossa transmissão agradecendo sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre a Copa Libertadores na VAVEL Brasil. tenha uma boa noite!

Veja os gols de Lanús 4x2 River Plate com a classificação histórica dos granate.

Agora o Lanús espera o vencedor da partida entre Grêmio x Barcelona de Guayaquil, onde será definida a final da Copa Libertadores da América 2017. A partida acontece nesta quarta-feira (1º), às 21h45, na Arena do Grêmio. O time brasileiro tem a vantagem por ter vencido por 3 a 0 o duelo de ida.

Precisando fazer quatro gols após sofrer dois com pouco mais de 20 minutos de jogo, o Lanús não se desesperou, foi corajoso, e virou a partida contra o gigante River Plate! A equipe argentina faz história e se classifica pela primeira vez para uma decisão do torneio continental.

50' FIM DE JOGO! O LANÚS VENCE O RIVER PELO PLACAR DE 4 A 2 E FAZ HISTÓRIA NA LIBERTADORES DA AMÉRICA!

48' Pity Martinez recebe na esquerda, tenta o cruzamento e a zaga do Lanús afasta.

46' EXPULSO NACHO FERNÁNDEZ! O lateral recebe seu segundo amarelo por falta dura próximo a lateral e o River fica com um a menos no fim.

45' Mais cinco minutos de acréscimos. Vamos até 50.

45' Substituição no Lanús: sai Velázquez para a entrada de zurbriggen.

44' Falta de Pinola em Sand. Lanús tenta ficar com a bola no campo de ataque.

42' O jogo fica amarrado no meio de campo. River tenta suas últimas cartadas por um gol.

38' Substituição no Lanús: sai Alejandro Silva para a entrada de Nicolás Aguirre.

35' QUE JOGO! Pity Martinez lança para Auzqui pela direita, já dentro da área ele tenta encobrir Andrada mas o goleiro faz a defesa. Arbitragem marcou impedimento no lance.

34' RESPOSTA DO LANÚS! Pasquini avança pela esquerda e serve Acosta dentro da área, o atacante chuta cruzado e Lux cai para defender!

33' UUUUUUUUUUUUUUUUH! Na cobrança de escanteio, Ponzio pega o rebote da defesa, chuta no canto e Andrada faz uma defesa espetacular!

32' Saída rápida do River Plate, Fernández tenta o lançamento para Pity Martínez dentro da área mas o goleiro Andrada intercepta espalmando para escanteio.

30' NA TRAVE! Após escanteio cobrado por De La Cruz da esquerda, Pinola desvia no meio da área e a bola resvala na trave de Andrada.

25' Substituição no Lanús: sai Román Martinez para a entrada de Leandro Maciel.

25' Substituição no River Plate: sai Ariel Rojas para a entrada de De La Cruz.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO LANÚS! ALEJANDRO SILVA CONVERTE E O LANÚS FICA PRÓXIMO DE FAZER HISTÓRIA NA LIBERTADORES!

20' Cartão amarelo para Montiel.

19' PÊNALTI PARA O LANÚS! Em jogada pela direita, Pasquini é puxado por Montiel dentro da área. A jogada seguiu mas o árbitro Wilmar Roldán solicitou a ajuda do árbitro de vídeo, voltou atrás e marcou a penalidade.

16' Jogada pela direita, Sand serve Alejandro Silva, dentro da área o meia ganha a dividida com o marcador e cruza rasteiro para Acosta se jogar na bola e empurrar para a rede! O Lanús está vivo no confronto!

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO LANÚS! ACOSTA VIRA O JOGO!

14' Após jogada de Martínez, Alejandro Silva divide com Casco dentro da área e cai mas o árbitro manda seguir.

10' Substituição no River Plate: sai Enzo Pérez para a entrada de Auzqui.

6' Cruzamento de Casco pela direita, Velázquez tenta recuar para o goleiro mas se atrapalha e manda para escanteio.

3' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! A defesa do Lanús se atrapalhou, Scocco dominou, driblou o marcador e saiu de frente para Andrada, o atacante finalizou rasteiro e o goleiro fez grande defesa com os pés!

1' Logo na saída de jogo Sand recebe passe da direita, na entrada da área o atacante se atrapalha ao tentar o chute mas a bola sobra e ele não desperdiça! Empata o jogo o Lanús.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO LANÚS! SAND EMPATA!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Primeira etapa movimentada no La Fortaleza. Após o bom início do River Plate, o Lanús foi para cima do adversário e conseguiu diminuir no fim.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Em jogada trabalhada pela direita, Acosta toca para Sand, que avança e em posição legal enche o pé diminuindo o placar.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO LANÚS! SAND DIMINUI!

45' 2 minutos de acréscimos. Vamos até 47.

42' Cartão amarelo para Braghieri.

42' Pity Martínez lança Scocco em profundidade pelo meio, o jogador avança e é derrubado por Braghieri na entrada da área.

41' Cartão amarelo para Román Martínez por falta no lance seguinte.

40' Martínez recebe na direita com liberdade, acha Scocco na área, ele tenta driblar e a bola resvala no braço do defensor. O atacante do River pediu pênalti mas o árbitro mandou o lance seguir.

39' Scocco vê o goleiro Andrada adiantado e finaliza do meio de campo, a bola passa por cima do gol.

36' ASSIM NÃO! Após cobrança de falta de Pasquini pela direita, a bola passa por Sand e por Braghieri mas ninguém consegue desviar e ela sai pela linha de fubdo.

34' Cartão amarelo para Fernández.

33' RESPOSTA DO LANÚS! Na saída rápida, Acosta recebe em profundidade, avança e é derrubado próximo a entrada da área por Fernández.

32' Fernández avança em velocidade pela esquerda, cruza na área e Maidana cai para fazer a defesa.

30' Com marcação adiantada e ofensividade, o River Plate precisou de pouco mais de 20 minutos para ampliar sua vantagem. Com 3 a 0 no agreado, agora o Lanús precisa de quatro gols para avançar à decisão.

24' Cartão amarelo para Rojas.

22' Após o cruzamento, o zagueiro Pinola desvia, Andrada faz a defesa no reflexo e Montiel pega o rebote de cabeça colocando no fundo da rede!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO RIVER PLATE! MONTIEL AMPLIA!

21' Falta em Martínez, vem bola na área do Lanús.

20' Bola para Velázquez na esquerda, ele cruza da intermediária, o defensor do River desvia e ela sai em escanteio para o Lanús.

17' Cobrança de segurança do atacante, forte e no meio do gol. O goleiro Andrada apenas observou após pular para o canto direito.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO RIVER PLATE! SCOCCO ABRE O PLACAR!

15' PÊNALTI PARA O RIVER PLATE! Fernades recebe lançamento na área e Braghieri derruba o meia com um tranco nas costas.

14' NÃO VALEU! Scocco recebe lindo passe na direita, avança e marca o gol mas o assistente sinaliza impedimento. A posição era legal.

11' Após cobrança de falta da direita, Pinola disputa a jogada com Guerreño dentro da área, o zagueiro do Lanús cai mas o árbitro manda seguir.

9' Sand lança Acosta na direita mas Montial afasta para escanteio.

8' MAIS LANÚS! Na jogada pela direita, Sand serve Martínez na linha de fundo, próximo da entrada da área o meia tenta cruzar mas é travado na hora certa.

7' QUASE! Na cobrança de escanteio, Velázquez ganha da marcação e cabeceia com muito perigo, a bola passa pelo lado do gol de Lux.

6' Bola em profundidade para Acosta na esquerda, ele divide com Maidana e fica com o escanteio.

4' Lanús toca a bola no campo de defesa, River adianta a marcação para tentar surpreender o adversário.

1' Cruzamento de Pasquini da intermediária pela esquerda, mas ele coloca força demais e a bola sai pela linha de fundo.

COMEÇA O JOGO!

Times perfilados no gramado. Linda festa no estádio La Fortaleza para receber a partida.

Escalação do River Plate: Lux; Montiel, Maidana, Pinola e Casco; Pérez, Ponzio, Rojas, Martínez e Fernández; Scocco.

Escalação do Lanús: Andrada; Gómez, García Guerreño, Braghieri e Velázquez; Martínez, Marcone e Pasquini; Silva, Sand e Acosta

Equipes escaladas para a partida!

Fique ligado! A partida entre Lanús x River Plate acontece nesta terça-feira (31), às 22h15 (de Brasília). Até logo mais!

O vencedor do confronto entre Lanús x River Plate aguarda quem avançar do duelo entre Grêmio x Barcelona de Gayaquil, que jogam em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (1º), às 21h45. A equipe brasileira venceu a partida de ida pelo placar de 3 a 0.

Lanús e River Plate se enfrentaram três vezes em 2017. São duas vitórias para os Millonarios contra uma dos granate. Em fevereiro, pela Supercopa da Argentina, o Lanús venceu pelo placar de 3 a 0. Já em Março, pelo segundo turno do Campeonato Argentino 2016/2017, o River Plate deu o troco vencendo pelo placar de 3 a 1. Pelo primeiro duelo das semifinais, 1 a 0 para o River.

Para o duelo, o técnico Marcelo Gallardo deve promover uma substituição em relação a equipe da partida de ida. Por conta de desgaste muscular, o lateral-esquerdo Marcelo Sarachi não deve ser relacionado. Milton Casco ganha a vaga como titular. Gallardo promete uma equipe ofensiva no La Fortaleza. "Mesmo fora de casa temos que atacar de maneira constante, se fizermos um gol vamos colocar pressão no Lanús, que precisará de três."

Pela competição nacional, o desempenho do River foi igual ao de seu rival da partida de logo mais. Também poupando titulares, a equipe foi goleada pelo Talleres por 4 a 0. Com o resultado, caiu para a nona colocação, permanecendo com os mesmo 12 pontos mas levando vantagem nos critérios de desempate sobre o Lanús.

O River Plate também tem motivos para confiar na classificação. Ainda mais após o resultado histórico das quartas de final, quando derrotou o Jorge Wilstermann por 8 a 0 depois de sofrer um revés pelo placar de 3 a 0 na partida de ida, na Bolívia. Os Millonarios possuem um retrospecto proveitoso com o técnico Marcelo Gallardo. Com ele, o River passou em 30 dos 37 confrontos eliminatórios que disputou. Se marcar gols na partida de hoje, a equipe alvirrubra poderá até perder por um gol de diferença que mesmo assim garante vaga na decisão.

Nada que desanime o técnico argentino, que deve repetir a equipe da primeira partida. Campeão do torneio nacional em 2016, Almiron quer fazer história com o Lanús, o treinador está confiante na classificação. "Tenho certeza de que o nosso torcedor não vai nos abandonar. Nas quartas, perdemos por 2 a 0 para o San Lorenzo fora e nos classificamos diante de nossa torcida."

Para levar o Lanús à disputa do título da Libertadores pela primeira vez, o técnico Jorge Almiron terá o melhor de seu elenco disponível. Após preservar seus principais jogadores, no último sábado (28), o Lanús foi goleado por 4 a 0 pelo Huracan, em partida valida pela sétima rodada do Campeonato Argentino 2017/2018. Com o resultado, a equipe ficou mais distante da liderança, assim permanecendo com 12 pontos e caindo para 10º lugar, aumentando a distância do líder Boca Juniors para nove pontos.

Confiando na força da sua torcida e no retrospecto recente na competição, o Lanús vai para cima do gigante River Plate na partida de hoje. A equipe enfrentou situação ainda mais difícil nas quartas de final, quando também contra um rival argentino, reverteu um placar de 2 a 0 da partida de ida e levou a decisão para a disputa de pênaltis, eliminando então o San Lorenzo do torneio continental.

O primeiro finalista da Copa Libertadores da América 2017 será conhecido hoje no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, na Argentina. Lanús e River fazem o duelo decisivo, o time visitante tem a vantagem por ter vencido a primeira partida por 1 a 0. Os granate agora precisam reverter o placar adverso vencendo por dois gols de diferença para avançar à finalíssima já no tempo regulamentar. Caso o resultado do jogo de ida se repita, a vaga será decidida nos pênaltis.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Lanús x River Plate ao vivo no estádio La Fortaleza, valendo pela semifinal da Copa Libertadores 2017.