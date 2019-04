Peter Bosz lamenta novo empate contra APOEL: "Tínhamos que ganhar este jogo"

Repetindo a última partida, Borussia Dortmund e APOEL empataram novamente por 1 a 1, nesta quarta-feira (1º), dessa vez dentro do Signal Iduna Park e no jogo de volta da fase de grupos da Champions League. A situação não é nada favorável para ambos dos times que só marcaram dois pontos, vindos desses empates, e se afastaram ainda mais de Tottenham e Real Madrid consecutivamente com dez e sete pontos, no Grupo H. A equipe aurinegra está na terceira posição graças a diferença de gols, mas o momento vivido pelos alemães tanto na competição europeia quanto na Bundesliga demonstra a grande queda de rendimento.

Após a partida, o técnico Peter Bosz comentou que entende o descontentamento de todos com o empate e acredita que está faltando confiança do time que saiu na frente, mas não conseguiu sustentar a vitória: "Eu entendo o desapontamento porque tínhamos que ganhar este jogo. Está faltando autoconfiança no momento. Depois do 1-0 tínhamos que fazer o segundo gol, então seria mais fácil para nós. Então, o primeiro tiro ao gol do APOEL imediatamente se concretiza, é claramente irritante. Nesta fase, o tempo não está a nosso favor. Precisamos absolutamente de uma vitória, então a autoconfiança retorna imediatamente”.

O treinador também disse que a equipe precisa buscar a confiança para melhorarem: “Temos que passar por isso juntos agora. Estamos juntos, mas vamos sair juntos novamente. No início da temporada, vimos o que podemos fazer. Temos bons jogadores, isso também foi evidente contra o APOEL. Se esses jogadores recuperarem sua confiança, então vamos voltar à pista".

Decepção após perder quatro pontos contra o APOEL (Foto: Alexandre Simões|Borussia Dortmund|Getty Images)

Para o capitão aurinegro, Marcel Schmelzer, a equipe enfrenta um período difícil que não consegue concretizar as oportunidades em jogo, mas crê que um trabalho conjunto possa reverter esse panorama: "Estamos ligeiramente em uma fase pior. Nós trabalhamos em muitas chances, mas infelizmente perdemos o segundo gol antes do intervalo. Então, obtivemos o primeiro tiro no gol e o 1 a 1, o que é super irritante. Temos que trabalhar esta fase juntos, com toda a equipe, com a equipe técnica. Temos que continuar trabalhando duro, treinar duro, então a sorte vai voltar e vamos sair dessa".

Ömer Toprak falou sobre a sua experiência no banco nos minutos finais da partida e a falta de sorte da equipe em marcar gols, além disso se mostrou na expectativa para o jogo contra o Bayern de Munique no fim de semana: "No banco a decepção é sentida, porque queríamos ganhar. Infelizmente, não conseguimos, não usamos nossas muitas chances de marcar. Analisar o jogo com uma margem tão pequena é difícil. Temos que defender melhor o gol, mas foi o primeiro e quase o único tiro no gol de Nicósia. Também há um pouco de falta de sorte. Simplesmente falta um pouco no momento. A situação é difícil, mas a gente fica firme. No sábado, será outro jogo, um jogo especial. Espero que libere energia extra e ponha três pontos."