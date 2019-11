Barcelona x Sevilla AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol (2-1)

Agradecemos a todos que acompanharam a mais esta transmissão do Campeonato Espanhol aqui na VAVEL Brasil. Ficamos por aqui e até a próxima!

ENCERRADO - O Sevilla permanece na 5ª colocação com 19 pontos e pode perder a posição para o Villarreal que ainda joga na rodada

ENCERRADO - O Barça chega aos 31 pontos, mantém a invencibilidade e os quatro pontos de diferença para o Valencia, segundo colocado

ENCERRADO - No 600º jogo de Messi, o destaque foi Paco Alcácer que marcou dois gols e garantiu a vitória do Barcelona

Foto: Divulgação/La Liga

95' Final de jogo no Camp Nou!

94' CARTÃO AMARELO PRA MESSI! Por reclamação

91' Serão 4 minutos de acréscimo

90' Tentativa de Messi que é desarmado já dentro da área pela marcação

89' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Rakitic Entra: Mascherano

86' Dois cruzamentos seguidos do Barcelona que ninguém aproveita para finalizar e o Sevilla consegue recuperar e sair jogando

81' Rakitic recebe na área, tenta a finalização e cai sentindo o tornozelo. O árbitro mandou seguir e os jogadores pedem pênalti

78' Suárez recebe livre na direita e tenta o passe pro meio mas erra novamente. Tá mal o uruguaio

77' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Muriel Entra: Ben Yedder

74' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Kjaer Entra: Geis

72' Messi corta a marcação e bate rasteiro, Soria voa no canto pra espalmar

69' Messi ajeitou pra Suárez que bate de canhota, a bola desvia na mão de Lenglet e vai pra fora. Os jogadores pedem pênalti mas o juiz marca só escanteio

66' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Alcácer Entra: Deulofeu

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! ALCÁCER! Rakitic cruza da direita e Alcácer se antecipa pra colocar o Barça na frente do placar novamente!

62' NA TRAAAAAVE! Piqué arrisca de fora da área e manda no travessão!

61' SUBSTITUILÇÃO NO SEVILLA! Sai: Sarabia Entra: Nolito

60' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Iniesta Entra: Paulinho

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA! PIZARRO! Escanteio cobrado e Pizarro subiu livre pra cabecear, a bola quicou e entrou no ângulo, sem chances para Ter Stegen. Está empatada a partida!

59' UMTITI SALVADOR! Contra-ataque do Sevilla, Muriel carregou e tocou pra Sarabia livre, mas o atacante demorou pra finalizar e foi desarmado por Umtiti dentro da área

57' Contra-ataque rápido do Barcelona, a bola chegou pra Messi na meia-lua, mas Pizarro apareceu muito bem para desarmar o camisa 10 e sair jogando

55' Muriel arrisca de muito longe e joga por cima do gol

54' Nem Messi tá acertando hoje, o argentino errou os 3 últimos passes que tentou

52' Erro de um lado, erro do outro, as equipes não conseguem chegar em boas posições para finalizar

47' Muriel recebe de Banega e bate forte de canhota, a bola vai por cima do gol assustando o goleiro Ter Stegen

46' Começa o segundo tempo!

INTERVALO - Messi com a camisa do Barça: 425 vitórias, 105 empates, 69 derrotas, 523 gols, 197 assistências

Foto: Josep Lago/Getty Images

INTERVALO - Lionel Messi faz hoje o seu jogo de número 600 pelo Barcelona

45' Apita o árbitro, está encerrado o primeiro tempo

40' Falta cobrada pra área, Pizarro cabeceia mas a finalização sai fraca e vai nas mãos de Ter Stegen

37' O time catalão cadencia o jogo, mantém a posse de bola para não correr riscos

32' Toca bola no campo de ataque o time do Sevilla, mas não consegue a penetração, as jogadas terminam em cruzamentos cortados pela zaga

29' Navas chega pela direita, cruza e Piqué faz o corte, na volta cruza novamente e é Ter Stegen quem sobre e dá um soco na bola pra fora da área

28' Toque de Rakitic pro meio da área, Alcácer tentou de letra mas errou, a zaga ainda chegou antes de Suárez dentro da pequena área pra fazer o corte

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! ALCÁCER! Lançamento de Suárez e a zaga falhou feio, a bola sobrou para Alcácer que tocou por baixo do goleiro Soria, abrindo o placar!

20' Após roubada de bola, Messi recebe em velocidade pela direta e tenta o cruzamento, mas a zaga corta antes que a bola chegasse pra Suárez que estava livre na área

14' PRAAAA FOOORAAAA! Muriel ganhou de Umtiti, carregou em velocidade e bateu, a bola passou com muito perigo perto do ângulo direito de Ter Stegen

12' Alcácer recebe de Semedo mas é travado na hora do chute

9' O jogo começa agitado com o Barcelona pressionando o Sevilla e buscando o gol com bastante intensidade

8' Alba cruza, Suárez divide com o zagueiro e a bola sobra pra Alcácer, que pega de primeira pra fora do gol

7' Rakitic domina no peito e bate de canhota da entrada da área mas direto pra fora

6' Messi recebe na meia-lua, ajeita mas bate muito mal, pra longe do gol

5' Suárez recebe lançamento de Iniesta e tenta encobrir o goleiro, mas toca fraco e Soria faz a defesa

4' Messi recebe na esquerda, passa pela marcação e rola pra Busquets, que bate fraco e a zaga corta em cima da linha

3' Messi domina no meio, invade a área e bate cruzado, Soria meio atrapalhado espalma pra escanteio

3' Esticada de bola do Sevilla e Ter Stegen sai da área para fazer o corte

2' Suárez derrubado na entrada da área, é falta pra o Barcelona. Messi cobra e a bola bate na barreira

1' Bola rolando no Camp Nou!

17:41. As equipes se preparam para subir ao gramado, o jogo comerá em poucos minutos

17:16. Sevilla também definido: Soria; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Navas, Sarabia; Muriel

17:15. O Barcelona vai a campo com a seguinte escalação: Ter Stegen ; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Alcacer, Suarez

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco mais esta grande partida entre Barcelona e Sevilla, válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Veja como foi o último confronto entre as equipes:

Barcelona e Sevilla já se enfrentaram 178 vezes, com 101 vitórias catalãs, 35 empates e 42 vitórias andaluzes. Na casa do Barça foram 69 triunfos do mandante contra apenas 7 dos visitantes

Sergi Roberto, Aleix Vidal, André Gomes, Arda Turan, Dembélé e Rafinha são os desfalques do lado do Barça. Pelo Sevilla, Correa e Mercado estarão de fora, todos por lesão

Com uma sequência boa de três vitórias consecutivas somando todas as competições, os sevillistas vêm embalados, mas terão que voltar a marcar gols fora de casa pela La Liga, já que passaram em branco nas últimas três partidas

Para conseguir os três pontos, o time de Eduardo Berizzo precisa quebrar um tabu que já dura 23 jogos, que é vencer o Barça no Camp Nou, onde não vence desde 2010 em partida pela Copa do Rei

Na quinta colocação com 19 pontos e com apresentações abaixo do nível esperado, o Sevilla busca se manter na parte de cima da tabela e n a briga por uma vaga na UCL

Lionel Messi, artilheiro da competição com 12 gols tem o Sevilla como sua vítima favorita. Desde que estreou no time profissional, o argentino já marcou 29 gols contra o adversário deste sábado

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Além do melhor ataque com 28 gols, a melhor defesa com apenas 3 gols sofridos também é da equipe comandada por Ernesto Valverde. Apesar de não apresentarem um futebol tão vistoso como em outras épocas, o time catalão é eficiente e já abriu quatro pontos de vantagem para o vice-líder Valencia

O líder do campeonato volta a campo diante de sua torcida depois da rodada de meio de semana da Uefa Champions League. Com 9 vitórias e 1 empate, o Barça é o líder da competição com 28 pontos