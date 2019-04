Cavani e Mbappé comandam goleada do PSG diante do Angers na ausência de Neymar

O Paris Saint-Germain não contou com Neymar, mas não teve dificuldades para manter sua boa vantagem na liderança, a invencibilidade e fazer mais uma vítima na Ligue 1. Neste sábado (4), o clube da capital foi até o Stade Raymond Kopa e goleou o Angers por 5 a 0. Os destaques foram Edinson Cavani e Kylian Mbappé, que anotaram dois gols cada. Draxler completou o placar.

Após 12 jogos, o PSG lidera o Campeonato Francês com 32 pontos. São dez vitórias e dois empates. Neste duelo, Neymar esteve ausente por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda. Além do atacante, o zagueiro Marquinhos, o meia-atacante Di Maria e o volante Thiago Motta não foram relacionados. O próximo compromisso do Paris será diante do Nantes, de Claudio Ranieri, no sábado (18), após a Data Fifa.

A derrota coloca o Angers em uma situação delicada. A equipe rubro-negra estaciona nos 13 pontos e poderá perder algumas posições dependendo dos resultados deste fim de semana. O clube manteve seu baixo rendimento em casa, sendo o segundo pior mandante até aqui nesta edição da Ligue 1. As duas rodadas seguintes serão fora de casa, diante do Guingamp e Troyes.

Diante das baixas no elenco que viajou, Unai Emery colocou Rabiot mais uma vez como primeiro volante, tendo Verrati e Draxler completando o meio-campo. Pastore ganhou uma oportunidade jogando na ponta esquerda, enquanto que Mbappé seguiu na esquerda e Cavani em sua tradicional posição.

O Angers foi a campo no 5-3-2, mas o esquema defensivo pouco adiantou diante do poderoso PSG. Logo aos quatro minutos, Daniel Alves recebeu na direita e cruzou da intermediária, Thomas vacilou feio e cochilou na jogada, Mbappé apareceu por trás do zagueiro e chutou na saída do goleiro. A resposta do time mandante veio pouco depois: Ekambi cruzou aberto da esquerda e Manceau chutou por cima da meta.

Eficientes, os visitantes ampliaram a vantagem aos 14 minutos: Daniel Alves teve espaço pelo meio e deu excelente passe em profundidade para Draxler. O alemão apareceu na cara do gol e mandou de cavadinha para dentro. Administrando o resultado, o PSG armou uma armadilha para o Angers, que caiu. Os alvinegros foram ao ataque e deixaram espaço atrás, Rabiot roubou a bola e lançou Mbappé pela direita. O jovem foi à linha de fundo e deu um belo toque de calcanhar para Cavani, que chutou forte e marcou o terceiro.

Foto Xavier Laine/Getty Images

Na volta do intervalo, Manceau tocou para Fulgini, que arriscou de fora da área e mandou tirando tinta da trave esquerda de Areola. O Angers estava melhor no início do segundo tempo, mas nada que não fosse contornado pelo Paris, que logo anotou o quarto tento. Aproveitando a defesa desarrumada, Draxler achou Cavani livre na ponta direita, o atacante invadiu a área e mandou de bico, sem chances para Michel.

Com o resultado construído, Unai Emery colocou Meunier e Lo Celso nas vagas de Dani Alves e Draxler. Posteriormente, Lucas entrou na vaga de Cavani. O brasileiro iniciou a jogada do último tento, ele puxou o contra-ataque e deixou Mbappé em ótima posição. O camisa 29 driblou o goleiro e completou.