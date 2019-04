Invencibilidade: Celtic quebra recorde britânico após vitória no Escocês

Quando o apito final soou neste sábado (4) no McDiarmid Park, em Perth, na Escócia, os torcedores e todos os envolvidos com o Celtic sabiam que um recorde britânico havia sido quebrado. A vitória dos Hoops por 4 a 0 sobre o St. Johnstone garantiu o 63º jogo sem perder jogando no país, ultrapassando a marca de 62 partidas feita há 100 anos pelo próprio clube.

A invencibilidade coincide com a chegada do treinador norte-irlandês Brendan Rodgers, que assumiu o clube no verão europeu da temporada passada, substituindo Ronny Deila. O norueguês foi o autor da última derrota da equipe jogando em terras escocesas, na penúltima rodada da Scottish Premier League de 2015/16, quando sofreu um revés de 2 a 1 para o próprio St. Johnstone.

Durante o recorde, soma-se 56 vitórias e sete empates. Dentro desse período, cita-se vitórias notórias como o 5 a 1 contra o grande rival Rangers, jogando nos domínios do adversário e triunfos que garantiram a Copa da Escócia e a Copa da Liga. O tempo invicto garantiu três títulos até então e o time encaminha-se para mais uma tríplice coroa.

Quando o ex-comandante do Liverpool assumiu a agremiação verde e branca de Glasgow, não se imaginava algo de tamanha magnitude. Essa marca foi alcançada principalmente através da melhoria e avanços táticos promovidos por Rodgers, onde analistas escoceses garantem ser 'algo como nunca visto' no país.

Esse sucesso local sempre foi a vontade do clube e dos torcedores em geral, mas todos querem ir além: futebol europeu. Depois de não conseguir chegar na fase de grupos da Uefa Champions League com Deila no comando, a equipe já tá em sua segunda temporada seguida na fase do certame continental. Boas partidas frente Manchester City na época passada e Bayern de Munique na atual garantem que o time do norte-irlandês está indo pelo caminho certo.

E, se o clube não se preocupa tanto em aumentar o recorde, os torcedores já estão olhando para frente, procurando as marcas europeias para bater. Lincoln, de Gibraltar, chegou a ficar 88 partidas sem perder entre 2009 e 2014 e, nos anos 1980, o FCSB, da Romênia, chegou a 104.

Para o Celtic, a próxima possível vítima será o Ross County, em Dingwall, pela SPL no próximo dia 18 de novembro.