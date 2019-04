Milan tem atuação segura, bate Sassuolo e se recupera na Serie A

Para fechar a tarde e início da noite deste domingo (5), o Milan foi até a província de Modena, visitar o Sassuolo. Em jogo com poucas chances criadas, os visitantes voltaram para Milão com os três pontos na bagagem assumindo a sétima posição, com 19 pontos após vencerem os donos da casa por 2 a 0, com gols de Suso e Romagnoli. Enquanto isso, os anfitriões estacionam na 17° colocação, com apenas oito pontos conquistados em 12 rodadas.

A Serie A faz uma pausa para a tradicional Data Fifa e só retorna no dia 18 de Novembro, onde o Milan tem a indigesta missão de ir ao San Paolo enfrentar o Napoli, líder e invicto na competição. Do outro lado o Sassuolo vai encarar o Benevento, lanterna da competição que ainda não conseguiu vencer nesta temporada do calcio.

Poucas oportunidades na etapa inicial

Em busca de um resultado imediato para espantar a má fase e escapar da berlinda, a equipe de Vincenzo Montella começou a partida sem muito brilho e via um Sassuolo tentando pressionar e chegar ao gol com chutes de longa distância que eram facilmente desfiados pela defesa.

Tal fato resultou em uma primeira etapa com diversos escanteios batidos, assustando o goleiro Donnarumma, mas sem exigir boas defesas para a equipe. Do lado dos visitantes, os erros de passes e a dificuldade em criar jogadas era evidente, em especial, no último passe para Kalinic, o homem de referência no ataque.

Mesmo com a dificuldade imposta aos rossoneri, a equipe de Milão começou a se soltar no jogo e criar chances mais perigosas de fora da área com Borini e Kalinic, que foram os jogadores mais ativos do ataque na primeira etapa. Entretanto, o gol veio da cabeça de um zagueiro. Após bater escanteio curto, Çalhanoglu cruzou com precisão na cabeça de Romagnoli, que se antecipou ao goleiro Consigli e abriu o marcador para os visitantes: 1 a 0 há poucos minutos do intervalo, jogando um balde de água fria sobre o Sassuolo que até aquele momento da partida estava conseguindo segurar as investidas do Diavolo.

Hegemonia milanista e vitória fora de casa

No intervalo, Vincenzo Montella acabou acertando o ponto onde a equipe estava errando mais: a criação de jogadas. Sem promover alterações em um primeiro momento, o Milan estava com uma postura mais agressiva, buscando o gol variando jogadas pelos lados, com Borini, na esquerda e Suso, na direita.

O Sassuolo, por sua vez, tentou ficar mais com a bola, mas o Milan se posicionava aguardando um erro na troca de passes dos Neroverdi e tal erro de fato aconteceu e uma das chances mais perigosas no início do segundo tempo saiu dos pés do meio-campista Kessie, que roubou a bola e saiu em arrancada até a entrada da área para bater forte e exigir boa defesa de Consigli.

Com o ânimo e a fome de ampliar o placar, o Milan foi envolvendo os donos da casa em sua troca de passes que, diferente de outros jogos, estava mais objetiva e ao mesmo tempo, agressiva nesta partida. Contudo, enquanto o Sassuolo tinha a bola, os rossoneri faziam uma linha de três jogadores para cercar os meio-campistas e contra-atacar com velocidade. Tal estratégia foi feita com êxito depois que Borini interceptou a bola e lançou Suso na ponta direita, que chamou o marcador para dançar e bateu forte na bochecha da rede do lado esquerdo, sem chances para Consigli, que via uma equipe sem poder de reação debaixo das traves do Sassuolo.

Depois de construir um placar sólido e anulando qualquer tipo de reação do adversário, ainda assim o Milan tentou ampliar o marcador novamente com os protagonistas do primeiro tempo, Kalinic e Borini, que deram certo trabalho para a defesa do Sassuolo que passou a se expor para tentar correr atrás do resultado, fato que não surtiu efeito e fez o Milan conseguir a sua sexta vitória em 12 jogos disputados até aqui. O os dons da casa por sua vez, conheceram a sua oitava derrota na Serie A, se complicando na zona do rebaixamento.