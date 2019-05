Ex-zagueiro do Stoke City, brasileiro Dionatan Teixeira morre aos 25 anos

O zagueiro brasileiro Dionatan Teixeira faleceu nesse domingo (5) aos 25 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco na sua cidade natal, em Londrina, interior do Paraná. Seu último clube havia sido o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, onde foi campeão nacional em maio deste ano.

Revelado no Londrina, logo cedo ele seguiu o rumo de muitos brasileiros e foi para a Europa. Em 2008, aos 16 anos, o zagueiro assinou um contrato com o time de base do Kosice, da Eslováquia. Em 2009, subiu aos profissionais pela equipe, onde permaneceu até 2012 (nesse meio, foi emprestado por um ano para o Slovan Bratislava, também da Eslováquia). Depois de rodar por mais dois times eslováquios, o Baník Ruziná e o Dukla Banská Bystrica, deu o maior salto de sua carreira e foi anunciado pelo Stoke City.

Dionatan teve um período de testes com o Stoke, foi bem e assinou por três anos, chegando para a temporada 2014-15. Porém, ele quebrou o pé em um treino e ficou fora de quase toda a época. Depois disso, o paranaense fez apenas duas aparições em campo pela Premier League (fevereiro de 2015 contra o Aston Villa e fevereiro de 2016 contra o Bournemouth). Nesse período, também foi emprestado para o Fleetwood Mac, da terceira divisão inglesa, onde fez oito partidas em três meses.

Em janeiro de 2017, com o fim de seu contrato, Dionatan foi para o Sheriff Tiraspol. Ele fez dez jogos pela equipe e ajudou na conquista do 15º campeonato nacional que classificou o maior campeão da Moldávia para a segunda rodada classificatória da Uefa Champions League.

O Stoke City se pronunciou com uma nota oficial em seu site: “O Stoke City extende suas sinceras condolências para a família do ex-defensor Dionatan Teixeira após sua morte prematura aos 25 anos. Ele chegou em 2014 e jogou duas vezes pela equipe antes de deixar o bet365 Stadium no começo do ano e ir para o Sheriff Tiraspol”.

Na mesma nota, o diretor-executivo do time, Tony Scholes (que já estava no cargo quando o brasileiro foi contratado), expressou seus sentimentos. “Dionatan foi uma pessoa muito popular no nosso elenco e é difícil compreender que ele se foi tão jovem. Nossos pensamentos e orações vão para sua jovem família e amigos em um momento tão difícil”, afirmou.

Antes do treino desta segunda-feira, o time do Stoke City promoveu uma pequena homenagem fazendo um minuto de silencio com uma roda dos jogadores em volta do círculo central do campo. Dionatan do Nascimento Teixeira deixa uma mulher e uma filha.