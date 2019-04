Com pênalti não marcado, Brighton só empata com Stoke City

Em confronto marcado por uma péssima arbitragem, o gol de Jose Izquierdo salvou o Brighton, que esteve atrás no placar diante do Stoke City por duas ocasiões, conseguindo o empate pelo placar de 2 a 2, no encerramento da 12ª rodada da Premier League nessa segunda feira (20). Com o ponto conquistado, os Seagulls chegam aos 16 pontos, caindo uma posição por conta da vitória do Watford diante do West Ham, no último domingo (19); Já o Stoke chegou aos 13 pontos e é o 14º colocado, com a mesma pontuação do Southampton.

Ambos os lados começaram bem nos cinco primeiros minutos, com as equipes buscando o gol. Nas melhores oportunidades, Choupo Moting foi parado pela defesa ou pelo atento arqueiro australiano Matthew Ryan, que não pode evitar o primeiro gol marcado pelo atacante ex-Schalke aos 28 da etapa inicial. Dezesseis minutos depois, Pascal Gross, após bela jogada de Pröpper, empatou a partida, chegando ao seu terceiro gol na Premier League. Minutos antes, Lee Mason, árbitro do jogo, havia assinalado errado na marcação de uma falta fora da área cometida por Shawcross, mas que havia sido dentro da área defendida por Lee Grant, que substituiu o lesionado Jack Butland. Nos acréscimos, o Stoke novamente voltou a frente do placar com um gol marcado por Zouma, aos 46.

Na segunda etapa, o Brighton mostrou disposição para empatar, enquanto o Stoke se fechava em campo, sendo premiado com o gol após jogada de Glenn Murray, que aos 15 minutos da etapa final, trocou para José Izquierdo, que precisou de duas tentativas para empatar o jogo. O próximo compromisso das duas equipes na Premier League será no dia 25 (sábado), enquanto que o Brighton enfrenta o Manchester United no Old Trafford em Manchester, o Stoke City recebe o lanterna Crystal Palace, no Brittania Stadium.