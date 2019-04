Resultado Liverpool x Chelsea online na Premier League (1-1)

E encerramos a transmissão por aqui. Amanhã tem mais Premier League. Bom fim de semana para todos.

Fim de jogo. Liverpool e Chelsea ficam no 1 a 1. Salah marcou para o Liverpool. O brasileiro Willian empatou já próximo do fim.

45' Salah recebeu na meia lua e chutou de esquerda, Courtois fez brande defesa.

Liverpool mexerá duas vezes.



Lallane e Mané entram nos lugares de Philippe Coutinho e Chamberlain

GOOOOOOL DO CHELSEA! William tenta cruzamento mas a bola tomou o caminho do gol. Mignolet ficou vendido no lance. 1-1

Sai: Zappacosta

Entra: William

36' Coutinho tentou em escanteio para Wijnaldum. Courtois, atento, fez a defesa.

35' Fábregas melhorou sistema ofensivo do Chelsea. Mas os chutes não estão sendo feitos. Mignolet segue intacto no segundo tempo.

34' Contra ataque seria mortal se Morata não fosse precipitado em toque para Hazard.

Troca no Chelsea: Pedro entra na vaga de Bakayoko.

31' Fábregas dá lindo passe para Morata. Porém, o espanhol estava um pouco a frente, gerado impedimento.

30' O ataque armado por Salah pouco serviu já que Wijnaldum não viu os defensores chegando e foi desarmado.

Alteração no Chelsea:

Sai: Drinkwater

Entra: Fábregas

27' A defesa do Liverpool mais uma vez se embaraça e só aliviou a bola da área em uma terceira oportunidade.

25' Salah foi ao ataque mais uma vez e tentou deixar para Alberto Moreno. O toque foi forte para o lateral esquerdo.

Mudança no Liverpool.



Entra Wijnaldum, sai Sturridge.

20' GOOOOOOOOOOOOL. SALAH TABELOU COM COUTINHO MAS O TOQUE DE CHAMBERLAIN DEIXOU O CAMISA 11 LIVRE. 1-0 LIVERPOOL

17' Mohamed Salah ganha mais uma vez no alto e toca para Sturridge, que bateu em cima da defesa, originando escanteio em favor dos reds.

16' Drinkwater cruzou pelo lado direito, Morata não conseguiu completar.

14' Hazard tocou para Zappacosta que cruzou rasteiro, a defesa não afastou, levando muito susto para os torcedores dos anfitriões.

12' Coutinho tenta por cima da defesa desta vez, Sturridge bem que tentou mas a bola ficou livre, com Milner cometendo mais uma falta no campo de ataque.

10' LIverpool tenta entrar tocando por dentro da defesa. O trio de ferro impede mais uma investida.

9' Henderson bateu de fora da área, obrigando Courtois a fazer a defesa em dois tempos.

7' Camisa 10 cobrou o tiro livre e a bola desvia na barreira.

7' Bakayoko comete falta em Philippe Coutinho.

5' Escanteio para o Chelsea e Cahill tocou de lado na meta de Mignolet.

4' Sturridge tocou fraco para a área e o que parecia ser fácil corte de Courtois, o goleiro não segurou a boal e por pouco não entrou.

3' Reclamação de pênalti agora é para o Chelsea. Milner se enroscou com Hazard e juíz preferiu ver o jogo seguir.

1' Salah comete falta em cima de Hazard.

Vamos com o segundo tempo.

Intervalo de LIverpool 0-0 Chelsea

45' Sturridge tentou enfiar bola para Salah mas Cahill quem tirou.

43' Torcida do Liverpool reclama de pênalti em Hazard para cima de Coutinho. Jogo seguiu.

42' Chelsea logo chegou no ataque. Morata bateu rasteiro, porém Matip relou na bola, tirando ela da rota.

40' QUASE! Salah gira no meio de Cahill e Kanté e bateu cruzado, levando muito susto para Courtois.

39' Zappacosta recebe livre pelo lado direito mas cruza mal, deixando Klavan com tempo para tirar a bola da área.

38' Jogo fica parado após Chamberlain se queixar de dores na cabeça.

37' Fechado, Chelsea faz o Liverpool voltar toda a jogada.

35' Falta perigosa agora para o Liverpool.

32' Falta de Marcos Alonso passou perto.

30' Matip comete falta próximo da grande área. Bola perigosa em favor do Chelsea.

28' Liverpool rondou a área do Chelsea e novamente a defesa se impõe para livrar a bola de sua defesa.

26' Philippe Coutinho reaparece e faz venenoso cruzamento, mas o Chelsea afastou mais uma bola. Em seguida, Salah foi travado pelo zagueiro.

25' Outro passe errado de Milner originou contra ataque para o Chelsea. Zappacosta agora foi fominha e no fim perdeu disputa no corpo para Klavan.

24' No escanteio, houve de tudo dentro da área. No fim, a defesa afastou o perigo.

23' Zappacosta pegou do lado direito, infiltrou e finalizou para mais uma defesa de Simon Mignolet.

22' Drinkwater ficou de frente a Mignolet, mas o belga cresceu e tirou a bola do meia inglês.

20' Contra ataque rápido em passe de Drinkwater para Hazard. O meia puxou para dentro e bateu para boa defesa de Mignolet. Primeira boa chance na partida é do Chelsea.

19' Salah faz bela jogada mas Henderson devolve mal a bola.

17' Outro cruzamento, agora com Salah, e desta vez quem livrou foi Zappacosta.

16' Liverpool segue com mais chances. Gomez tentou cruzamento mas Azpilicueta salvou antes da bola chegar em Sturridge.

14' Contra ataque red foi puxado pro Oxlade-Chamberlain, o camisa 21 voltou para Milner que chutou torto em direção ao gol. Segue 0-0

13' Hazard faz boa jogada e tenta com Bakayoko uma tabela, mas o francês errou passe dentro da área.

12' Coutinho e Milner tentam chance, mas novamente a defensiva londrina afasta o perigo.

11' O Chelsea ainda segue longe de trocar muitos passes em sequência.

9' Salah recebeu passe de Sturridge e bateu de esquerda da entrada da área, mas o toque foi por cima da meta.

8' Chamberlain rouba a bola do lado esquerdo e origina jogada que mantém posse para o Liverpool. A solidez defensiva do Chelsea impede um avanço do ataque.

7' Coutinho comete falta em Zappacosta. Nem Courtois e nem Mignolet fizeram defesas.

5' O time da casa ainda toca muito a bola sem infiltrar pelos lados com mais velocidade. Os visitantes, povoando o meio de campo, não leva muito perigo até o momento.

3' Roubo de bola por parte de Hazard. O belga avançou mas o toque para Morata veio forte.

2' Com saída de bola prejudicada, a posse de bola voltou para o time da casa.

1' Liverpool tenta jogada pelo lado esquerdo mas o passe para Salah foi muito esticado.

Começa a partida

You Never Walk Alone foi cantado alto em Anfield. Isto quer dizer que a hora do apito final está chegando.

Uma das surpresas é a volta de Adam Lallana aos relacionados. O meia inglês sequer atuou na temporada por ser recuperar de uma grave lesão.

Os resultados da 13° rodada da Premier League deste sábado (25).



Crystal Palace 2x1 Stoke

Manchester United 1x0 Brighton

Newcastle 0x3 Watford

Swansea 0x0 Bournemouth

Tottenham 1x1 West Bromwich

RESERVAS:



LIVERPOOL: Karius, Wijnaldum, Lallana, Robertson, Alexander-Arnold, Firmino, Mane



CHELSEA: Caballero, David Luiz, Rudiger, Moses, Fabregas, Willian, Pedro

As duas equipes já estão escaladas.



LIVERPOOL: Mignolet; Gomez, Matip, Klavan, Moreno; Henderson, Milner, Coutinho, Oxlade-Chamberlain; Sturridge, Salah.



CHELSEA: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta; Drinkwater, Kante, Alonso, Bakayoko, Hazard; Morata.

Dentro de 15 minutos teremos o início de Liverpool x Chelsea

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora, fique com as emoções em tempo real de Liverpool x Chelsea, em partida válida pela décima terceira rodada da Premier League. O pontapé inicial será às 15h30 (de Brasília).

O palco do jogo de logo mais será o Anfield, um dos estádios mais conhecidos da Inglaterra. Localizado na cidade de Liverpool, tem capacidade para cerca de 54 mil torcedores.

Foto: Michael Raegan/Getty Images

O técnico do Chelsea também concedeu coletiva. Antonio Conte falou sobre o poderio ofensivo dos adversários de Merseyside, elogiando os atacantes que a equipe possui e exigindo cuidado.



"Conheço bem Mohamed Salah: é perigoso, técnico e veloz, também bom finalizador. Temos que prestar muita atenção não somente nele, mas também em Mané, Coutinho, Firmino, Sturridge... Todos eles têm enorme potencial."

Antonio Conte em entrevista (Foto: Divulgação / Chelsea)

Em entrevista coletiva, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, falou sobre a eficiência de seu ataque e se mostrou animado. Mesmo assim, o alemão insistiu que a equipe tem capacidade de jogar ainda melhor.



"Nós temos qualidade, habilidade e potencial em todas as partes, principalmente a ofensiva. Temos um elenco amplo e conseguimos fazer muitas coisas, o que é bom. Como um time, precisamos mostrar isso todo dia em campo, e esse é o desafio."

Foto: Reprodução / Liverpool FC / YouTube

Histórico do confronto: desde o início do século passado, os dois times já se enfrentaram muitas vezes. São 77 vitórias para o Liverpool, 39 empates e 61 vitórias do Chelsea.

Os Blues vêm de uma goleada contra o Qarabag no Grupo C da Uefa Champions League. Na ocasião a equipe venceu por 4 a 0, com gols de Hazard, Willian (duas vezes) e Fàbregas.

Já o Chelsea ocupa a terceira posição da Premier League, tendo ganho 25 pontos até então. A equipe venceu as últimas quatro partidas disputadas pela competição, recuperando-se de um começo razoável.

O último jogo dos Reds foi contra o Sevilla pelo Grupo E da Uefa Champions League. Na ocasião, os ingleses chegaram a abrir uma vantagem de três gols, mas cederam o empate na segunda etapa. Leia mais sobre o 3 a 3 aqui.

Atualmente, o Liverpool ocupa a quinta posição da tabela da Premier League. Desde o início da competição, são 22 pontos conquistados, tendo vencido as últimas quatro partidas disputadas pelo campeonato inglês.