Resultado Monaco x PSG pelo Campeonato Francês 2017/18 (1-2)

Confira o pós jogo: PSG se complica no fim, mas vence Monaco e abre nove pontos de vantagem na liderança da Ligue 1

94' FIM DE JOGO!!!

O PSG vence o clássico contra o Monaco, por 2 a 1, no Stade Louis II, e segue líder isolado da Ligue 1. Cavani e Neymar marcaram os gols dos visitantes, enquanto João Moutinho descontou para os monegascos.

93' Juiz deu um minuto a mais de acréscimos.

92' Daniel Alves tenta de longe, mas o chute sobe por muito.

91' CARTÃO AMARELO

Para Yuri, do PSG.

90' Três minutos de acréscimos.

90' QUE PIXOTADA, GLIK!

Zagueiro tenta pegar bola no ar e mandá-la à pequena área, mas 'espira o taco'.

89' CARTÃO AMARELO

Daniel Alves faz falta dura em Rony Lopes e é advertido pelo árbitro.

88' Di María cobra falta nas mãos de Subasic.

87' Falta perigosa para o PSG. Glik derruba Mbappé na intermediária. Neymar vai para a batida da falta.

85' Falcao García se desvencilha da marcação de Marquinhos, abre espaço e finaliza, mas Areola encaixa o chute.

85' Rabiot aciona Mbappé, mas o camisa 29 estava em posição irregular.

81' SUBSTITUIÇÕES NO PSG

Saem: Cavani e Draxler

Entra: Di María e Pastore

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MONACO!!!

João Moutinho cobra falta, a bola desvia em Mbappé e 'mata' Areola. Monaco diminui.

79' Di María e Pastore se aprontam para entrarem em campo.

78' SUBSTITUIÇÃO NO MONACO

Sai: Keita

Entra: Sidibé

77' VAI AONDE, MOUTINHO?

Neymar aplica uma 'caneta' Falcao García e deixa João Moutinho na saudade, mas o meio-campista do Monaco faz a falta no brasileiro.

76' PSG é amplamente superior ao Monaco.

74' SOZINHO!!!

Neymar coloca a bola na cabeça de Cavani, livre dentro da área, porém o camisa 9 testou para fora.

74' NA TRAVE!!!

Jemerson tenta cortar cruzamento de Cavani, mas manda na trave.

72' PERDEU MAIS UM!!!

Neymar toca às costas do lateral Jorge, Mbappé ganha na velocidade e sai cara a cara com Subasic. O atacante, porém, tocou para fora.

69' SUBIU!!!

Falcao García solta uma pancada de fora da área, porém sai por cima da meta.

69' PRA FORA!!!

Cavani dá ótimo passe para Mbappé, o atacante solta um foguete e manda à esquerda do gol.

68' SUBSTITUIÇÃO NO PSG

Sai: Kurzawa

Entra: Yuri

67' UHHH!!!

Draxler rola para Rabiot, que arrisca de perna direita; a bola vai por cima.

66' SUBSTITUIÇÃO NO MONACO

Sai: Tielemans

Entra: Ghezzal

64' Keita Baldé é flagrado em posição de impedimento.

62' Com a entrada de Rony Lopes, o técnico Leonardo Jardim modifica o esquema tático do Monaco, abdicando o 3-5-2 para implantar um 4-4-2.

62' SUBSTITUIÇÃO NO MONACO

Sai: Raggi

Entra: Rony Lopes

61' VAI COM CALMA, GLIK!

Zagueiro entra de carrinho em cima de Cavani.

60' Touré cruza, Areola se adianta e fica com a bola.

59' Monaco constrói boa jogada pelo centro, João Moutinho lança para Keita, que toca de cabeça nas mãos do goleiro.

57' Torcida do Monaco começa a vaiar Mbappé quando o atacante pega na bola.

55' Fabinho pega Mbappé sem bola, e o árbitro assinala falta.

54' Touré leva bola para a área do PSG, mas Areola soca para longe.

53' Impedimento de Keita Baldé.

53' Daniel Alves tenta cruzar, mas a bola quase encobre Subasic.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG!!!

Neymar desloca Subasic e amplia a vantagem da equipe parisiense.

51' Neymar vai para a batida.

50' CARTÃO AMARELO

Para Touré, do Monaco.

50' PÊNALTI PARA O PSG!!!

Touré não consegue frear a tempo e derruba Neymar dentro da área.

50' PSG faz pressão absurda neste começo de segundo tempo.

49' SUBIU!

Daniel Alves arrisca de fora da área, mas o chute saiu do cima.

48' JEMERSON SALVADOR!!!

Mbappé encobre Subasic, mas Jemerson tira quase em cima da linha.

47' NO POSTE!!!

Neymar carimba a trave após boa jogada de seus dois companheiros de ataque, Cavani e Mbappé.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Os jogadores estão voltando para o segundo tempo.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO

PSG foi superior na etapa final e vai ao intervalo com um vantagem de 1 a 0. Cavani marcou o gol do time de Paris.

44' CARTÃO AMARELO

Para Neymar, do PSG.

43' Neymar tenta driblar o zagueiro Glik, mas escorrega e comete falta no polonês.

42' Mbappé alça bola para a área, e Subasic dá um soco na cara da bola.

41' SUBASIC!!!

Goleiro do Monaco impede o que seria um belo gol de Draxler.

41' Falcao García recebe de João Moutinho e tenta o arremate, mas é travado.

37' Jorge cruza à área, mas põe muita força e a bola sai do outro lado do campo.

37' Mbappé faz firula próximo à lateral do campo, mas Touré rouba a bola do atacante.

36' Verratti acelera o jogo pelo meio e busca Neymar, porém a defesa do Monaco tira.

34' Jemerson derruba Mbappé, e o árbitro assinala infração.

33' Touré comete falta em Kurzawa no campo de ataque.

31' Com paciência, jogadores rodam a bola a fim de encontrar espaços na defesa do Monaco.

29' CARTÃO AMARELO

Para Jemerson, que derrubou Neymar no meio de campo e matou o contra-ataque do PSG.

28' Neymar tenta levantar bola para a área do Monaco, mas João Moutinho rechaça.

26' UHHH!!!

Falcao García contra falta perigosa, que sai por cima da meta de Areola.

25' Keita descola outra boa jogada perto da grande área do PSG e novamente é parado com falta.

24' CARTÃO AMARELO

Kurzawa derruba Keita Baldé perto da área, e o juiz adverte o lateral-esquerdo do PSG com o cartão amarelo.

22' Jorge arrisca lançamento, mas manda no peito de Thiago Silva.

21' Flutuando pelo meio, Neymar toca em profundidade visando o avanço de Daniel Alves, mas o lateral é pego em impedimento.

20' Falcao García tenta jogada individual, mas é desarmado por Draxler.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG!!!

Draxler faz boa jogada pela esquerda, toca entre as pernas de Jemerson, e Cavani marca seu 16º gol em 14 jogos na Ligue 1.

17' Neymar tenta lançamento longo para Cavani, mas põe muita força no passe, e a bola fica nas mãos de Subasic.

16' Falta de João Mourinho em Verratti.

15' POSSE DE BOLA

PSG: 76%

Monaco: 24%

14' Neymar busca finalização de canhota, da intermediária, mas é travado por Glik e fica no chão.

14' PSG tenta construir o jogo no primeiro terço do campo.

13' Touré comete falta em cima de Neymar no campo de defesa do PSG.

12' Jorge vai à linha de fundo, alça bola à área, e Falcao García comete falta em Kurzawa.

11' João Moutinho levanta bola para a área, Kurzawa recua de cabeça, e Areola fica com a redonda.

11' Marquinhos 'levanta' Tielemans, e o árbitro marca falta para o Monaco.

8' CARTÃO AMARELO

Para Jorge, do Monaco.

7' PERDEU!!!

Mbappé infiltra na área, toca para Cavani, que deixa passar, e Draxler não consegue mandar para as redes.

6' PSG domina as ações neste início de jogo em Mônaco.

5' UHHH!!!

Keita Baldé recebe de costas para o gol, gira e finaliza por cima da meta de Areola.

4' Mbappé se projeta à frente e recebe lançamento de Verratti, mas é flagrado em impedimento.

3' PSG troca passes no campo de defesa.

1' PRA FORA!!!

Neymar faz linda jogada, deixa dois marcados na saudade e deixa Mbappé na cara do gol. O francês driblou o goleiro Subasic, mas mandou na rede pelo lado de fora.

1' Kurzawa erra passe e entrega nos pés de João Moutinho, que tenta ligar Falcao García, mas a defesa do PSG recupera a posse de bola.

0' BOLA ROLANDO!

O meia Ferreira Carrasco (Atlético de Madrid) e o volante Tiemoué Bakayoko (Chelsea), ex-jogadores do Monaco, aparecem no gramado do estádio. Eles darão o pontapé inicial do confronto.

Os jogadores já estão no gramado.

Vale reforçar que o jogo de hoje marca o reencontro de Mbappé com o Monaco. O jovem francês trocou o time do principado na última janela de transferências para defender o PSG.

Os jogadores estão prontos para entrarem ao gramado do Stade Louis II.

Escalação do Monaco (3-5-2): Subasic; Raggi, Glik, Jemerson; Touré, Fabinho, Tielemans, Moutinho, Jorge; Keita Baldé, Falcao García.

Escalação do PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Draxler; Mbappé, Cavani, Neymar.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Monaco x Paris Saint-Germain ao vivo no Stade Louis II, valendo pela 14ª rodada da Ligue 1. A transmissão começará às 18h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

É o encontro de Kylian Mbappé com sua ex-equipe, a reunião dos dois principais times do futebol francês nos últimos anos. A bola rola às 18h, horário de Brasília. O palco deste grande confronto será o Stade Louis II, no principado.

Contratado por empréstimo pelo PSG, Mbappé é mais uma grande revelação do Monaco. O jovem de 18 anos surgiu muito bem no início deste ano e rapidamente chamou a atenção do mundo. Foram 60 jogos e 27 gols com a camisa monegasca. Pelo PSG, são 13 jogos e sete gols. No final da temporada, o Paris pagará 180 milhões de euros para ter o jogador em definitivo.

O histórico de confrontos é favorável ao clube do principado. Foram 91 jogos no total, com 42 vitórias do Monaco, apenas 23 do Paris Saint-Germain e 26 empates.

Os últimos três jogos entre Monaco e PSG aconteceram por outras competições: SuperCopa, Copa da França e Copa da Liga. O time da capital venceu os três duelos. Porém, na Ligue 1, O Monaco perdeu apenas um dos seus últimos 15 jogos contra o Paris SG. O revés aconteceu em 2015.

Leonardo Jardim, técnico do Monaco, falou sobre o favoritismo do adversário nesta atual edição do Campeonato Francês: “Vamos jogar contra uma equipe muito forte. Eles não correram riscos ao comprar jogadores grandes: dois dos melhores jogadores da Seleção da FIFA [Dani Alves e Neymar] e o Golden Boy. Precisamos continuar a brincar com a ambição. O campeonato está mais competitivo nesta temporada. Paris está acima dos outros, depois chegam quatro ou cinco equipes que disputam o pódio. O PSG é favorito todos os anos, mas é ainda mais nesta temporada.”

Thiago Silva, capitão do PSG, analisou o duelo: “Sabemos que nunca é fácil jogar lá. Na última temporada perdemos por 3 a 1. Tivemos um bom jogo, mas é o resultado que conta. Estamos prontos. Ainda não perdemos na liga, estaremos prontos para o duelo. Quando a partida é tão importante, temos que encontrar a motivação para vencer, temos a oportunidade de colocar nove pontos e nos preparamos para isso.”

O brasileiro Lucas não foi relacionado para a partida. Além dele, Ben Arfa e Nkunku também ficam de fora por opção técnica. Thiago Motta, lesionado, segue fora do elenco.

Pelo lado monegasco, Boschilia, A. Traore, Meité e Jovetic são os desfalques. Djibril Sidibé e Thomas Lemar são as grandes ausências, ambos estão machucados e ficam de fora mais uma vez. Raggi ou Touré disputam a vaga na lateral-direita. Rony Lopes deverá fazer a função de Lemar.

Invicto na temporada, o PSG ocupa a primeira colocação da Ligue 1 com 35 pontos. O Monaco vem logo atrás com 29. Um triunfo do time da capital neste domingo faz com que a vantagem suba para nove pontos. Os monegascos buscam o triunfo para diminuir a distância para três.

Uefa Champions League: o PSG fez cinco jogos e venceu todos, incluindo o confronto contra o Bayern de Munique. A equipe de Unai Emery já está na próxima fase. Por outro lado, o Monaco soma apenas dois pontos. O alvirrubro está eliminado e sem chance de ir para a Europa League.