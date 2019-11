PSG anuncia intertemporada no Catar e encerra especulação sobre amistoso com Fortaleza

No final de setembro, o Governo do Estado do Ceará confirmou o desejo de realizar um amistoso entre o Fortaleza e o Paris Saint-Germain. A data prevista para tal jogo seria 22 de dezembro, na Arena Castelão. O jogo faria parte da comemoração do acesso à Série B e também serviria para estreitar laços com uma empresa aérea.

Após incertezas, o caso finalmente teve seu desfecho. Nesta segunda-feira (27), o Paris Saint-Germain anunciou sua tradicional intertemporada no Catar. A viagem para Doha está programada para o dia 20 de dezembro, logo após a partida contra o Caen, pela Ligue 1. Os atletas e comissão técnica terão compromissos comerciais até o dia 23 do mesmo mês.

O reinicio das atividades do PSG se dará em janeiro, com a Copa da França. Logo em seguida, dia 13, contra o Nantes, iniciando o returno do Campeonato Francês. Vale lembrar que em 2015, o PSG realizou um amistoso contra a Inter de Milão, também no Catar.

Em seu site, o PSG divulgou uma nota oficial: “Como parte de sua parceria com a Qatar Tourism Authority, a equipe profissional do Paris Saint-Germain visitará o Catar neste inverno para a tradicional turnê de inverno. Os parisienses usarão sua presença em Doha para participar de atividades que serão implementadas com parceiros do clube, incluindo OOREDOO, QNB e QTA.”

O PSG possui uma parceria com a QTA desde 2012, promovendo o turismo para a região. Especula-se que o atual contrato vigente gira em torno de 175 milhões de euros anuais. O elenco comandado por Unai Emery treinará no Aspire Zone, também conhecido como Doha Sports City.

Relembre o caso

O Secretário de Esportes do Estado do Ceará, Euler Barbosa, confirmou negociações com os franceses para um amistoso contra o Fortaleza. O jogo marcaria o início das comemorações do centenário do FEC. A diretoria do clube, vice-campeão da Série C, sempre deixou claro que as tratativas estavam sendo tomadas pelo Governo. Porém, nenhuma outra atualização mais concreta surgiu desde o início de outubro. Em primeiro momento, a partida esteve ligada as companhias aéreas Air France e KLM, que escolheram a capital cearense como seu hub no Nordeste brasileiro. O PSG é patrocinado pela concorrente Emirates.

Marcelo Paz, atual presidente do Fortaleza, já havia descartado o amistoso dia 8 de outubro, em entrevista ao Estadão, quando ainda negociava com Rogério Ceni: “Essa possibilidade esfriou. Havia uma expectativa, o Governo do Estado estaria junto neste projeto, por conta do apelo turístico do evento, mas o custo seria muito alto, e então, não pôde acontecer. Mas ainda queremos fazer um grande evento, com a marca do centenário, e trazer uma equipe de nível mundial para jogar contra o Fortaleza”, disse o mandatário mantendo o desejo de enfrentar uma grande equipe como forma de comemoração do centenário.