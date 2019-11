Malcom marca golaço, Bordeaux volta a vencer e aumenta crise no Saint-Étienne

Nesta terça-feira (28), em partida válida pela 15ª rodada da Ligue 1, no Stade Matmut-Atlantique, o Bordeaux venceu o Saint-Étienne e afundou o adversário na crise. As duas equipes não vivem bons momentos, mas o triunfo por 3 a 0 alivia a situação do lado vencedor. Os gols foram marcados por Alexandre Mendy, duas vezes, e Malcom.

Após sete jogos sem vitória, o Bordeaux conseguiu um resultado positivo, este que o coloca na nona colocação, com 20 pontos. O Saint-Étienne, que estava na parte de cima da tabela brigando por vaga na Europa League, caiu para décimo, com 19 pontos somados. Os verts não vencem desde o dia 14 de outubro, tendo uma eliminação na Copa da Liga neste período.

Na sexta-feira (1º), Malcom e companhia terá pela frente o Dijon, fora de casa, às 17h45. O Sainté terá a chance de reabilitação no domingo (3), contra o Nantes às 12h. Os canários também estão na briga pelo G-4 do Campeonato.

A equipe da casa abriu o placar rapidamente, logo aos cinco minutos. Valentin Vada ganhou por cima e a bola sobrou para Alexandre Mendy. O atacante aplicou uma meia-lua no defensor e bateu forte, sem chances para o goleiro Ruffier. Superiores, os girondinos chegaram ao segundo gol ainda na etapa inicial. Aos 30 minutos, Jonathan Cafú recebeu na esquerda e lançou para Malcom, que estava do outro lado. O camisa 7 dominou, adiantou a bola e disparou no ângulo, marcando um golaço.

O Saint-Étienne cresceu no fim do primeiro tempo e começo do tempo derradeiro. Entretanto, foi o time da casa quem marcou mais um, anotando o terceiro gol do jogo. Após triangulação pela esquerda, Sabaly cruzou e Mendy se antecipou ao zagueiro, cabeceando firme para o fundo do gol.

Resultados desta terça-feira

Amiens 2 x 1 Dijon

Strasbourg 0 x 0 Caen

Bordeaux 3 x 0 Saint-Étienne