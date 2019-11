Recuperado e de volta à ativa, Giuseppe Rossi celebra retorno ao futebol italiano

Após passagens frustradas por Levante e Celta de Vigo via empréstimo, o ítalo-americano Giuseppe Rossi está de volta ao futebol italiano. Na Serie A, 'Pepito' tentará reencontrar o bom futebol de outrora, que lhe consagrou com as camisas de Villarreal e Fiorentina.

Com uma trajetória marcada por contusões, o atacante está fora de combate desde o mês de abril deste ano, quando sofreu, pela terceira vez em sua carreira, uma grave lesão ligamentar. Dez meses depois e 100% recuperado, Rossi terá um novo recomeço, desta vez defendendo a camisa do Genoa.

Em uma de suas redes sociais, Pepito postou uma foto desembarcando no aeroporto de Milão, mostrando euforia com o novo desafio. Rapidamente entrevistado pela Sky Sports Itália, o atleta foi breve, mas não escondeu a satisfação de retornar ao país: "Estou ótimo, estou feliz. Gostaria de dizer olá aos torcedores do Genoa".

O jogador passará por exames médicos dentro das próximas horas e deve ser anunciado oficialmente pelo clube Grifoni. Uma vez que o vínculo com a Fiorentina já expirou, não há pendências contratuais que impeçam o acerto imediato entre as partes.

A expectativa do clube genovês é que Giuseppe Rossi já esteja à disposição para o próximo compromisso pela Serie A, contra o Hellas Verona, na segunda-feira (4). Em situação delicada no campeonato, o Genoa ocupa apenas a 18ª posição, e precisará muito dos gols do seu novo reforço.