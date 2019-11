Resultado Napoli x Juventus pelo Campeonato Italiano (0-1)

94' FIM DE JOGO! O Napoli perde a invencibilidade.

93' Lateral para o Napoli.

92' Escanteio para o Napoli.

90' MAIS QUATRO! O árbitro sinaliza quatro de acréscimo.

89' Lateral para a Juventus.

POSSE DE BOLA! Napoli: 66% Juventus: 34%

88' Ounas tenta a bola para Callejón, mas a bola sai pela linha de fundo.

87' Escanteio para o Napoli.

86' Jorginho manda a bola no contra-pé de Maggio. Bola da Juventus.

85' Escanteio para o Napoli.

SUBSTITUIÇÃO! Sai De Sciglio e entra Barzagli.

83' Impedimento do Mertens. Bola da Juventus.

81' Lateral para o Napoli.

80' Napoli tenta achar espaços no campo de ataque.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Douglas Costa e entra Cuadrado.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Mário Rui e entra Maggio.

Sai Insigne e entra Ounas.

75' Jogo parado para atendimento médico ao Insigne.

74' BUFFON! Com o pé direito, Buffon rasga a bola que iria para Insigne, mas o árbitro assinala o impedimento.

73' Lateral para o Napoli.

72' PERDEU! Zielinski mete boa bola para Insigne e a bola passa raspando o gol.

71' Higuaín erra o cruzamento e é bola para o Napoli.

70' Escanteio para o Napoli.

69' Lateral para o Napoli.

68' REEEEEINA! Pjanic lança na pequena área para Matuidi, que chuta e Reina faz bela defesa com as pontas do dedo. Escanteio para a Juventus.

SUBSTITUIÇÕES! Sai Allan e entra Zielinski.

Sai Khedira e entra Marchisio.

66' Hysaj manda para a área e a bola bate no Insigne no susto.

64' OLHA A CONFUSÃO! Mertens segura o braço de Chiellini e cai dentro da área para simular o pênalti. O árbitro mandou seguir.

63' Lateral para o Napoli.

62' Douglas Costa faz o cruzamento e Reina faz a defesa em dois tempos.

61' Lateral para a Juventus.

60' Hamsík tenta a bola enfiada para Mário Rui, mas o cruzamento vai forte demais e sai pela linha de fundo

59' AMARELO! Para Mário Rui por puxão na camisa em Douglas Costa.

58' Napoli faz uma enorme pressão, mas arrisca muitos cruzamentos e a Juventus vai se salvando.

54' UUUUUUH! Callejón tenta o chute rasteiro e a bola passa perto do gol com muito perigo.

53' Em contra-ataque, Douglas Costa tenta o toque para Matuidi e Hysaj corta providencialmente e cede o lateral.

52' Mário Rui comete falta de ataque em Asamoah e o árbitro para o jogo.

51' Escanteio para o Napoli.

50' Napoli troca passes no meio-campo e tenta achar espaços na defesa bianconera.

48' Mário Rui recebe dentro da pequena área e o brasileiro Douglas Costa faz o desarme preciso.

46' Mertens tenta o cruzamento, mas a bola rebate no Benatia.

45' Recomeça a partida.

Fim de primeiro tempo.

46' AMARELO! Mertens chega atrasado e faz falta em Pjanic.

MAIS DOIS! Árbitro sinaliza dois de acréscimo.

43' Jogo parado. Khedira sente a coxa e os médicos entram em campo.

42' Insigne bate fraco e Buffon faz a defesa.

39' RECUPERAÇÃO! Albiol vacila novamente, Higuaín rouba a bola e toca para Pjanic, mas Koulibaly se antecipa e salva o Napoli.

38' UUUUUUH! Dybala tira a bola de Albiol e chuta de fora da área, mas a bola sobe demais.

37' Defesa bianconera afasta a bola e na sobra, Allan manda para longe do gol.

37' Escanteio para o Napoli.

36' Koulibaly comete falta em De Sciglio no campo de defesa bianconero.

35' Juventus erra a saída de bola mais uma vez. Lateral para o time da casa.

OLHA A POSSE DE BOLA! Napoli: 69% Juventus: 31%

32' MAIS UMA VEZ BUFFON! Insigne sobe alto para cabeceia e Buffon faz bela defesa.

31' BUFFOOOOOOON! Chiellini sai jogando errado, a bola sobra para Insigne que chuta e Buffon espalma para escanteio.

30' Lateral para a Juventus.

29' Em contra-ataque, Mário Rui tenta o cruzamento, mas a bola sai pela lateral.

28' Em lance na pequena área, De Sciglio afasta o perigo e se choca com Insigne. A torcida pede pênalti, mas o árbitro deixa o jogo seguir.

26' Douglas Costa dribla Allan e chuta de fora da área, mas Reina faz a defesa.

25' Lateral para o Napoli.

24' No lance do escanteio, Chiellini recebeu o cartão amarelo.

23' Jogo paralisado por falta em Buffon na pequena área.

22' Escanteio para o Napoli.

21' QUASE DE NOVO! Pjanic faz o cruzamento, a bola pipoca na área e Benatia chuta para fora.

20' QUASE! Douglas Costa carrega a bola em alta velocidade, toca para Higuaín e Albiol intercepta o chute. É escanteio!

19' Lateral para a Juventus.

18' BUFFON! Hamsík recebe de Callejón e manda a bomba de fora da área. Buffon espalma para escanteio.

17' Lateral para o Napoli.

16' Juventus recupera a bola e tenta a saída rápida com passe de Douglas Costa para Dybala, mas Jorginho se antecipa.

15' Benatia sobe mais alto e manda a bola para a lateral.

14' Falta no meio-campo para o Napoli. Jorginho na bola.

O lance do gol: Dybala lança Higuaín dentro da pequena área e o camisa 9 manda a bola para o fundo das redes.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! É DE HIGUAÍN!

12' Mertens tenta o cruzamento para Callejón, mas Asamoah se antecipa e tira a bola.

11' Juventus se fecha e Napoli tenta avançar dentro do campo de ataque.

9' Khedira faz lançamento para Matuidi na pequena área, mas o árbitro assinala o impedimento.

8' Asamoah recebe na lateral, mas Hysaj antecipa e afasta o perigo.

6' Lateral para Juventus.

5' Jorginho joga dentro da pequena área, mas Benatia corta o cruzamento.

3' PERDEU! Juventus desce rápido no contra-ataque, Dou glas Costa toca para Higuaín e Reina manda para escanteio.

2' Equipe da casa troca passes em seu campo de defesa, enquanto a Juventus sobe a marcação.

1' Lateral para o Napoli.

0' COMEÇA A PARTIDA!

Para a partida de logo mais, o Napoli usará seu uniforme preto e a Juventus entrará em campo de uniforme amarelo.

ESCALAÇÃO OFICIAL DO NAPOLI!

Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne

ESCALAÇÃO OFICIAL DA JUVENTUS!

Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Napoli x Juventus ao vivo no estádio San Paolo, valendo pela 15ª rodada do Campeonato Italiano 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 17h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

PROVÁVEL NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggiore (Hysaj), Albiol, Koulibaly, Hysaj (Mário Rui); Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

PROVÁVEL JUVENTUS (3-4-2-1): Buffon; Benatia, Barzagli, Chiellini; De Sciglio, Pjanic, Khedira, Asamoah; Dybala, Douglas Costa; Higuaín.

ÚLTIMA PARTIDA!

O último jogo entre as equipes foi pela Coppa Italia e deu Napoli. A equipe da casa venceu a Juventus por 3 a 2 nas semifinais da competição.

FORA DE COMBATE!

Mandzukic e Höwedes foram cortados da lista de relacionados por problemas de lesão. Por outro lado, Chiellini e Higuaín estão presentes na lista. O camisa 9 vem de uma cirurgia na mão esquerda.

FALSO 9?

Caso Higuaín permaneça no banco durante o início de partida, Allegri pensa em usar Dybala como falso 9. Douglas Costa e Cuadrado completariam o trio de ataque.

MISTÉRIO!

Exceto por Milik e Ghoulam, o técnico Sarri tem todos os jogadores a sua disposição para a partida, mas ainda não divulgou a lista de relacionados.

FALA, ALLEGRI!

"Tenho grande respeito pelo Napoli, que joga um belo futebol e tem feito coisas extraordinárias, porque vencer 12 jogos e empatar dois não é algo frequente. Todos falam do ataque do Napoli, mas é uma equipe evoluiu rapidamente na parte defensiva, que sempre foi um ponto forte de Maurizio Sarri, desde os tempos da Sangiovannese. Os jogadores ofensivos do Napoli têm grande técnica e se movimentam muito bem. Eles são baixos, técnicos e velozes. Insigne evoluiu muito e, além dele, Mertens e Hamsik também criam muitas chances perigosas, e por isso devemos limitá-los ao máximo”, disse.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

São 142 partidas envolvendo ambas equipes no Campeonato Italiano. A Juventus é a maior vencedora com 65 vitórias contra apenas 30 do Napoli. São 47 empates entre as equipes.



Desde 2011/12, Juventus e Napoli foram as equipes que ganharam mais pontos no campeonato. A Juve soma 576 pontos e o Napoli 486 desde então.