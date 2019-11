Resultado Liverpool x Everton pela Premier League (1-1)

Agradeço a todos que ficaram conosco em mais esse jogão de bola! Ficamos por aqui na transmissão em tempo real. Um abraço e até a próxima!

Os dois times voltam a campo no meio de semana, pela 17ª rodada da Premier League. O Everton visita o Newcastle, na quarta-feira (13), às 17h45. O Liverpool recebe o West Bromwich Albion, quinze minutos mais tarde.

Com o resultado, o Liverpool perdeu a chance de chegar na terceira posição, ultrapassando o Chelsea, que perdeu ontem. Fica em quarto, com 30 pontos ganhos, dois a menos que os Blues e um a mais que o Arsenal, quinto colocado. Já o Everton, termina a rodada em décimo colocado, com 19 pontos, continuando a ascensão desde o mau início.

90+4' FIM DE PAPO NO ANFIELD ROAD! O Everton busca o empate, de pênalti, para quebrar a sequência de vitórias do Liverpool no dérbi, que vinha de três. 1 a 1, em Merseyside.

90+3' Coutinho ajeita para Henderson bater da entrada da área, mas o capitão não acertou a bola.

90+1' UUUUHHHHHH!! Cruzamento vindo da direita quase chega nos pés de Firmino, mas o brasileiro não alcançou a bola. Poderia ser o gol da vitória.

90' Mais quatro de acréscimo.

88' Liverpool tenta reunir forças no fim da partida, tentando achar o gol da vitória. Everton se defende bem, mas sai em contra-ataques.

86' Liverpool volta a ser superior, mas continua empatando por causa do único gol marcado.

85' UUUUUUUUUH! Philippe Coutinho cobra falta bem, mas a bola para nas mãos de Pickford.

84' CARTÃO AMARELO! Schneiderlin faz falta em Milner na intermediária e é advertido.

82' Substituição no Everton:

Sai: Rooney

Entra: Jagielka

81' Substituição no Liverpool:

Sai: Ings

Entra: Solanke

80' Mané cruza, mas a bola é afastada.

79' Substituição no Liverpool:

Sai: Chamberlain

Entra: Coutinho

79' Robertson divide com Lennon e dá um chutão, mas ela sobra com o Everton.

78' Vem aí mais um brasileiro para o Liverpool, que tem pressa para buscar um segundo gol.

77' Todo o domínio do Liverpool de nada adiantou. Toffees empatam a partida na reta final e coloca fogo no jogo.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO EVERTON! É DE WAYNE ROONEY! O atacante do Everton bateu forte no meio do gol e balançou as redes, empatando o Merseyside Derby.

75' Calvert-Lewin dominou dentro da área e caiu após sofrer carga de Lovren.

75' É PÊNALTI! PÊNALTI PARA O EVERTON!

74' Liverpool toca a bola na zaga.

72' Sigurdsson cobra escanteio, mas Mignolet afasta.

71' Nos últimos minutos, Everton começou a subir mais a marcação e tentar atacar mais. Abre espaços para contra-ataque.

70' Firmino recebe belo passe de Gomez, dribla bem o primeiro defensor, mas é desarmado em seguida.

69' Robertson cruza na área, mas ninguém aparece para finalizar.

68' Domínio do Liverpool é claríssimo nas estatísticas. Mais da metade do segundo tempo jogado, e os Reds dominaram 78% do tempo de bola.

67' Salah sai aplaudido e entra Firmino, que estava no banco por motivos de rotação.

66' Substituição no Liverpool:

Sai: Salah

Entra: Firmino

65' Em contra-ataque, Mané tenta lançar, mas Gueye aparece para fazer bom corte.

64' PRA FORA! Em falta cobrada na área, Gomez sobe mais que todos e cabeceia. A bola bate na parte de cima da rede do gol, não entrando.

62' POR POUCO! Em cruzamento na área, Mané quase chega no carrinho para encostar para o gol, mas a bola passa direto.

62' Liverpool toca a bola procurando espaços.

61' Tentativa de lançamento para Calvert-Lewin, mas a bola vai direto para fora.

60' Neve cai com mais frequência em Anfield.

59' Salah fica com a bola dentro da área e, na hora de finalizar, escorrega. A bola ainda foi desviada para escanteio.

57' Salah tenta lançar para Henderson, mas a bola é curta. Na sobra, Mané domina no peito e tenta uma bicicleta, mas Pickford fica com a bola.

56' Everton só se defende, com raríssimas avançadas ofensivas.

54' Salah recebe de Mané e bate na entrada da área, mas a bola sobe muito.

52' No tiro de canto fechado, Calvert-Lewin dá um toquinho e manda para escanteio.

51' Chamberlain dribla Williams, mas é desarmado e ganha escanteio.

49' Lewin domina na entrada da área e chuta fraco para fora.

48' UUUUUUUUUH! Milner cruza para Salah, que sobe e cabeceia. A bola quase encosta na trave, mas sai direto.

47' Chamberlain cruza fechado na pequena área, mas a bola é cortada para escanteio.

45' Substituição no Everton:

Sai: Davies

Entra: Lennon

45' Substituição no Everton:

Sai: Niasse

Entra: Schneiderlin

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

Estatísticas de Liverpool x Everton:



Posse de bola: 79% x 21%

Finalizações: 12 x 1

Finalizações certas: 1 x 1

Acerto de passes: 89% x 53%

Escanteios: 3 x 0

Com gol de Salah, o Liverpool vai batendo o Everton por 1 a 0.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

47' Sigurdsson arrisca chute, mas Mignolet fica com ela sem problemas.

46' PERDEU MANÉ! Em contra-ataque, o atacante chega livre na área junto de dois companheiros, mas prefere finalizar e chuta para fora.

45' Dois minutos de acréscimos.

45' Com o gol dos Reds, o Everton vai precisar sair mais para o jogo, abrindo espaço para sofrer contra-ataques. O segundo tempo promete.

44' Salah bate de longe, mas a bola é desviada e sai em escanteio.

43' Salah se isola na artilharia da Premier League com esse gol. A fase do atacante é muito boa.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO! É DO LIVERPOOL! É DE SALAH! O egípcio rouba a bola, invade a área e chuta no ângulo com a canhota. Que lindo gol!

40' Gomez recebe na lateral, invade a área e tenta cruzar rasteiro, mas Pickford fica com a bola.

37' Calvert-Lewin tenta girar no ataque, mas é desarmado. Liverpool novamente no ataque.

35' CARTÃO AMARELO! Sigurdsson é advertido por falta forte em Henderson, que fica sentindo..

33' Robertson recebe na intermediária e chuta, mas a bola sobe muito.

31' Mané tenta gingar na área, mas é desarmado. Na sobra, Chamberlain cruza muito forte.

30' Milner divide com Rooney dentro da área e cai fora do gramado. O meia ficou um tempo sentindo.

29' Milner chuta da intermediária e é bloqueado. Pickford sai do gol para evitar escanteio, mas sem sucesso.

29' Liverpool finalizou cinco vezes, mas todas para fora.

27' Chamberlain cobra falta na área, mas a bola vai direto para fora.

26' Em contra-ataque, Milner cruza para Solanke, mas Holgate afasta.

24' Mané recebe cruzamento na área e toca para Solanke. O atacante gira, mas é atrapalhado e não finaliza corretamente.

23' Gomez chega forte em Martina e faz a falta, mas sem amarelo.

21' Mais um lançamento dos Toffees, em tiro de meta, mais uma posse perdida.

20' Everton não passa do meio de campo para construir uma jogada. Muito fechado na intermediária defensiva.

18' Liverpool tenta chegar com Mané, mas é desarmado.

15' Liverpool gira a bola no meio de campo, procurando espaço.

14' Salah tenta lançar Solanke, mas a zaga do Everton corta.

12' Jogo muito corrido no ataque do Liverpool. Everton não consegue sair da defesa.

10' Niasse é lançado na velocidade, mas Mignolet sai do gol para jogar para lateral.

9' Milner recebe cruzamento na pequena área, mas na hora de finalizar é travado.

8' Robertson toca para Mané dentro da área, mas na hora de finalizar, o atacante escorregou.

7' Everton tenta sair jogando, mas pressão dos Reds é suficiente para roubar a bola.

5' Robertson cruza, mas Pickford fica fácil com a bola.

4' Liverpool domina as ações iniciais.

1' Liverpool pressiona zaga do Everton e rouba a bola no ataque. Henderson então arrisca da entrada da área, mas a bola sobe.

0' Everton dá primeiro chutão e a posse fica com o Liverpool, em tiro de meta.

COMEÇA O JOGO!

12h14 Neve fina cai no estádio.

12h13 "You'll Never Walk Alone" entoado em Anfield.

12h10 Times enfileirados para entrar em campo.

12h08 Torcida do Liverpool já faz a festa nas arquibancadas.

11h56 Confira a situação da tabela atualizada:



1- Man City, 43pts

2- Man United, 35pts

3- Chelsea, 32pts

4- Liverpool, 29pts

5- Arsenal, 29pts

...

11- Everton, 18pts

11h54 O Arsenal acaba de empatar fora de casa contra o Southampton. Jogo terminou em 1 a 1.

11h46 Tradicional placa do "This is Anfield" na entrada de campo.

11h25 Os dois times já estão em Anfield para se aquecer para o jogo, que ocorre em uma tarde muito fria na Inglaterra.

11h23 Mudanças importantes nos Reds. A equipe não contará com Roberto Firmino e com Philippe Coutinho titulares.

11h20 Everton escalado! Pickford; Kenny, Holgate, Williams, Martina; Gueye; Rooney, Davies Calvert-Lewin, Sigurdsson; Niasse.

11h20 Liverpool escalado! Mignolet; Gomez, Lovren, Klavan, Robertson; Henderson, Milner; Mané, Salah, Oxlade-Chamberlain; Solanke.

11h12 Neva em Liverpool! A temperatura em Anfield gira em torno de 1°C.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Liverpool x Everton, valendo pela 16ª rodada da Premier League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 12h15, aqui. Fique conosco!

O palco da partida será o Anfield, em Liverpool, na Inglaterra. O estádio tem capacidade para cerca de 54 mil torcedores.

Confira a tabela!

1° - Manchester City, 43 pts

2° - Manchester United, 35 pts

3° - Chelsea, 32 pts

4° - Liverpool, 29 pts

...

10° - Everton, 18 pts

O comandante do Everton, Sam Allardyce, também conversou com a imprensa e explicitou a necessidade da equipe de se entregar em campo.



"Temos que fazer nosso melhor todo jogo. Esse é especial, no entanto. Se todos puderem se entregar dois ou três por cento a mais e jogar o seu máximo, então poderemos enfrentar o Liverpool de frente."

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, concedeu entrevista coletiva e falou sobre como deve enfrentar um rival local.



"Sabemos o que eles farão e é difícil defender. Não podemos fazer muitas faltas porque Sigurdsson é bom nesse quesito. Temos que cumprir nosso plano de jogo, porque vamos ter a bola em alguns momentos e teremos que dificultar a vida deles o máximo possível."

Merseyside Derby: o confronto entre os dois times é histórico, e suas origens remontam ao século XIX. Desde então, são 117 vitórias dos Reds, 80 empates e 82 vitórias dos Toffees.

Último confronto? As duas equipes se enfrentaram no dia 1° de abril deste ano, ainda na edição passada da Premier League. Na ocasião, o Liverpool venceu por 3 a 1, com tentos de Coutinho, Mané e Origi. Veja os gols a seguir:

Já os Toffees vêm de uma vitória contra o Apollon fora de casa, em jogo da Uefa Europa League, por 3 a 0. Leia mais sobre a partida aqui.

Os Reds vêm de uma enorme goleada contra o Spartak Moscow por 7 a 0 na Uefa Champions League, com direito a gol de quatro jogadores diferentes e hat-trick de Coutinho. Leia mais sobre o jogo aqui.

Atualmente, o Liverpool ocupa a quarta colocação da Premier League, com 29 pontos conquistados até o momento. Já o Everton está na décima posição, com 18 pontos ganhos.