Alô, Grêmio! CR7 marca dois e Real Madrid massacra Sevilla antes do Mundial de Clubes

INCIDENCIAS : partida válida pela 15ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

O Real Madrid deu um ótimo "até logo" ao seu torcedor antes de viajar para o Emirados Árabes, visando a disputa do Mundial de Clubes. Neste sábado (9), os merengues receberam e massacraram o Sevilla pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Em um jogo completamente dominante do início ao fim, os blancos venceram por 5 a 0, com dois de Cristiano Ronaldo, um de Nacho, um de Kroos e outro de Achraf, que marcou seu primeiro gol no profissional.

Antes do jogo, Cristiano Ronaldo apresentou, como de costume, todas as suas Bolas de Ouro para os presentes no Santiago Bernabéu, adicionando a galeria a mais recente, sua quinta.

Com este grande resultado, o Real Madrid sobe, pelo menos de maneira provisória, à terceira colocação, ultrapassando o rival Atlético de Madrid. O Sevilla, por outro lado, permanece e não sairá da quinta colocação, continuando com 28 pontos.

Agora o foco é no Mundial de Clubes. Na quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), os merengues encaram o vencedor do confronto entre Al Jazira-EAU e Urawa Red Diamonds-JAP nas semifinais. O Sevilla, por outro lado, entra em campo na próxima sexta-feira (15), quando recebem o Levante, às 18h (de Brasília).

CR7 marca dois e merengues humilham Sevilla no primeiro tempo

O início de jogo dos donos da casa foi simplesmente sensacional. Com um minuto, quase que Lucas Vázquez marcou em arremate de fora da área, mas Sergio Rico fez boa defesa. No lance seguinte, saiu o gol, quando Kroos cobrou escanteio, a bola bateu sem querer em Muriel e acabou sobrando para Nacho, que finalizou na pequena área: 1 a 0 Real Madrid.

E os merengues não pararam por aí, continuando a atacar um Sevilla que estava completamente perdido em campo. "Dono da festa" após vencer sua quinta Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo estava com fome de gol e conseguiu alcança-lo, quando o português recebeu excelente bola de Asensio entre Lenglet e Carole, invadiu a área e finalizou bonito, na saída de Sergio Rico: 2 a 0 Real Madrid.

Só que o show dos blancos, e de CR7, estava apenas começando no Santiago Bernabéu. Pouco tempo após o segundo, saiu o terceiro tento merengue, quando Marcelo tabelou com Cristiano Ronaldo, tentou chapéu em Jesus Navas na área, mas a bola pegou na mão do meia sevillista: pênalti para o Real Madrid. O português foi para a cobrança, bateu meio mal, mas contou com a sorte, com a bola passando por debaixo de Sergio Rico, e deixou mais um: 3 a 0 Real Madrid.

O que já estava complicado, só foi ficando ainda mais vergonhoso para o Sevilla. Aos 38', Cristiano Ronaldo, que estava querendo jogo, roubou bola no meio de campo, passou para Kroos, que avançou pela intermediária, passou na direita para Lucas Vázquez, que devolveu para o meia alemão e ele finalizou de canhota, sem chances para Rico: 4 a 0 Real Madrid.

Para fechar um primeiro tempo completamente impecável, um garoto também deixou o dele, o seu primeiro pelo profissional do Real Madrid. Já no final dos primeiros 45 minutos, Cristiano Ronaldo deu bom passe para Benzema, que observou a passagem de Achraf pela direita, passou para o marroquino, dominou, invadiu a área e finalizou com categoria na saída de Rico: 5 a 0 Real Madrid. Incrível primeiro tempo merengue.

Segundo tempo morno e sem gols

Se o primeiro tempo foi um completo show, o segundo foi diferente, pelo menos no seu início. O Sevilla estava muito mais fechado, não dando os mesmos espaços que deu nos primeiros 45 minutos, o que dificultava as investidas merengues. Além disso, o próprio Real Madrid parecia ter tirado um pouco o pé do acelerador.

Mas na medida que o jogo passava e as substituições aconteciam, o jogo começava a ficar um pouco mais interessante de novo. A primeira grande chance veio com metade do segundo tempo, quando Marcelo cruzou e Benzema cabeceou no pé da trave.

Depois disso, as duas equipes até conseguiram chegar perto da meta adversária, só que a falta de pontaria dos dois lados era determinante para que o resultado da partida continuasse o mesmo, com os merengues se "despedindo" da torcida com uma excelente e sólida atuação.