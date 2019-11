Jogo PSG x Lille AO VIVO online pelo Campeonato Francês 2017/18 (3-1)

Obrigado, caro leitor que nos acompanhou. Fique ligado na VAVEL Brasil para notícias de todo o mundo do futebol e mais transmissões em tempo real!

FIM DE JOGO! Em um jogo com final emocionante, PSG derrota o Lille por 3 a 1 e se mantém na liderança da Ligue 1!

48' Cartão amarelo para Edgar Ié

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO PARIS SAINT-GERMAIN!!! MBAPPÉ LIQUIDA A PARTIDA!!! Na cobrança de escanteio, o goleiro Maignan foi para a área, mas a bola é afastada pela defesa do PSG. Sem goleiro, Mbappé arranca desde o meio-campo e apenas completa para o fundo das redes

46' Perigo! Malcuit faz jogada pelo lado direito e cruza para a área, mas Marquinhos afasta a bola em escanteio

45' Mbappé faz boa jogada pelo lado esquerdo, corta para o meio, mas é desarmado. Draxler pega a sobra e toca para Cavani, que tenta limpar os zagueiros, mas tem seu chute bloqueado por Junior Alonso

Mais três minutos de acréscimo!

44' Malcuit arranca com liberdade pelo lado direito, faz boa jogada e cruza para El Ghazi, na entrada da área. O autor do gol do Lille, porém, não conseguiu dominar a bola e desperdiçou uma boa jogada

43' MAIGNAN! Mbappé faz boa jogada pelo meio e acha Cavani livre dentro da área. O uruguaio, com muita categoria, chuta colocado e o goleiro Maignan se estica todo para fazer uma grande defesa

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO LILLE!!! EL GHAZI!! PSG erra na saída de bola, Soumaré avança com liberdade, mas é cortado por Lo Celso. A intervenção do argentino, porém, fez a bola cair nos pés de El Ghazi, que só teve o trabalho de concluir para o gol

SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Javier Pastore; Entra: Christopher Nkunku

SUBSTITUIÇÃO NO LILLE! Sai: Thiago Maia; Entra: Boubakary Soumaré

38' Na cobrança de escanteio, Junior Alonso cabeceia por cima do gol

37' Lille sai em velocidade pelo lado direito: Malcuit, com espaço, avança e toca para Luiz Araújo, que tenta driblar, mas é bloqueado por Yuri

35' Partida se torna muito faltosa nos últimos minutos

33' Cartão amarelo para Yacine Benzia

SUBSTITUIÇÃO NO LILLE! Sai: Nicolas Pepe; Entra: Anwar El Ghazi

29' Cartão amarelo para Daniel Alves, por falta dura em Edgar Ié

SUBSTITUIÇÃO NO LILLE! Sai: Thiago Mendes; Entra: Luiz Araújo

26' NA TRAVE! Em rápida trama do PSG, Mbappé recebe com espaço pelo lado esquerdo, ajeita seu corpo e chuta colocado. A bola acaba explodindo na trave!

25' Lille tenta sair em contra-ataque, mas Malcuit não consegue passar de Yuri Berchiche

SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Angel Di María; Entra: Julian Draxler

20' Cartão amarelo para Marco Verratti, por falta em Malcuit

19' Partida deu uma esfriada nos últimos minutos. PSG tem a posse da bola, troca passes, mas não consegue infiltrar a defesa do Lille

15' Soumaoro acaba batendo no rosto de Pastore dentro da área. O argentino cai com a mão no rosto, os jogadores do PSG pedem a marcação do pênalti, mas o árbitro manda a partida seguir

13' Os visitantes crescem no jogo e passaram a trabalhar a bola no campo de ataque nos últimos minutos

10' Lille faz uma boa jogada no lado direito envolvendo Malcuit, Thiago Maia e Pepe, mas o último acaba chutando por cima da meta de Aréola, sem sustos para o goleiro do PSG

8' Thiago Mendes, mancando um pouco, retorna ao jogo

6' Cena feia: em disputa no meio-campo, Verratti dá um carrinho em Thiago Mendes e a perna do brasileiro fica "presa" no gramado

3' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO PARIS SAINT-GERMAIN!! JAVIER PASTORE!!! O Lille erra, mais uma vez, na saída de bola, Cavani recupera a bola, toca para Di María, que apenas rola para Pastore chutar forte, sem chances para Maignan. 2 a 0!

2' Assim como no primeiro tempo, PSG tem paciência e troca passes, buscando criar uma chance de gol

RECOMEÇA O JOGO! BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Adrien Rabiot; Entra: Giovanni Lo Celso

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

42' Após um recuo, o goleiro Maignan dribla Di María e Cavani dentro da área. Gosta de emoção o arqueiro!

40' Pepe e Kimpembe se chocam em uma disputa pela bola e o jogador do Lille cai no chão reclamando de dores

39' Em outra jogada ensaiada de escanteio, Di María cruza, mas Maignan afasta de soco

35' A equipe do Lille tem muita dificuldade para criar jogadas, o que resulta em um PSG dominante na posse da bola, controlando as ações da partida

31' QUASE! Junior Alonso falha na saída de bola, ela fica com Mbappé, que avança e dá um chute forte, que passa pelo lado da meta de Maignan

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO PARIS SAINT-GERMAIN!!! ANGEL DI MARÍA!!! Mbappé recebe grande bola no lado direito, ajeita o corpo e dá um lindo cruzamento para Di María chegar cabeceando, sem chances para Maignan. Está aberto o placar!

23' Yuri perde a bola no meio-campo e Lille consegue criar um contra-ataque com Pepe a partir do espaço gerado pelo espanhol. A jogada, porém, é negada por uma intervenção providencial de Kimpembe

22' Partida até aqui marcada pela presença de duas defesas sólidas. Nenhuma das equipes consegue criar uma chance real de gol

18' Primeira chegada do Lille. Ponce recebe a bola na entrada da área, tenta girar, mas seu chute é bloqueado por Kimpembe

17' PSG vem ensaiando uma pressão nos últimos minutos. A equipe visitante não consegue encaixar contra-ataques, o que resulta em um domínio ofensivo dos parisienses

15' Pastore tenta encontrar Di María dentro da área, a defesa do Lille corta e Rabiot chuta a bola por cima do gol no rebote

14' Mbappé faz grande jogada pelo lado direito e é derrubado dentro da área. Os jogadores do PSG pedem pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir

11' Pepe empilha dribles, mesmo sendo marcado por Yuri e Verratti. A torcida do Lille presente no estádio aplaude o menino

9' O jogo até aqui é de muita imposição física. Com maior qualidade técnica, o PSG possui mais a bola, mas também vê o Lille atacar nos momentos que tem a pelota nos pés.

8' Benzia tenta um arremate de longa distância mas a bola passa longe da meta de Aréola

6' Passou perto! PSG faz jogada ensaiada no escanteio, Pastore recebe uma bola curta e cruza para a entrada da área, onde Daniel Alves veio como um elemento surpresa. O chute do brasileiro, porém, foi ruim e a bola foi por cima do gol

1' PSG começa trocando passes e tenta, lentamente, chegar ao gol de Maignan

ROLA A BOLA NO PARC DE PRINCES! COMEÇA O JOGO!

O brasileiro Nenê, atualmente no Vasco, está no Parc de Princes e é muito aclamado pela torcida. O atleta jogou no PSG de 2010 a 2012

Banco de reservas (Lille): Koffi, Dabila, Mendyl, Soumare, Bissouma, Luiz Araújo e El Ghazi.

LILLE CONFIRMADO! Maignan; Malcuit, Edgar Ié, Soumaoro, Junior Alonso; Amadou, Thiago Mendes, Thiago Maia; Pepe, Ponce, Benzia.

Banco de reservas (PSG): Trapp, Meunier, Nsoki, Nkunku, Lucas Moura, Lo Celso e Draxler.

PSG CONFIRMADO! Areola; Daniel Alves, Marquinhos, Kimpembe, Yuri Berchiche; Rabiot, Verratti, Pastore; Di María, Cavani, Mbappé.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre PSG x Lille ao vivo no Parc des Princes, valendo pela 17ª rodada do Campeonato Francês 2017/18. A transmissão começará às 14h. Fique conosco!

Após duas derrotas seguidas, algo que não acontecia desde dezembro de 2014, o Paris Saint-Germain tentará afastar o mau momento diante do Lille. A vantagem é considerável para o segundo colocado, mas as fracas atuações da equipe na Ligue 1 e na Champions League aumentaram a desconfiança em cima do técnico Unai Emery.

Ainda sem Marcelo Bielsa, suspenso de suas atividades, o Lille está sendo comandado por uma comissão técnica provisória. Fernando Da Cruz lidera o grupo e acumula duas vitórias e uma derrota desde o afastamento do técnico argentino. O clube segue na luta contra o rebaixamento.

Unai Emery avaliou o atual momento de sua defesa, criticada pelos gols sofridos nos últimos jogos: “Quando sofremos um gol, a culpa é coletiva. Nossa defesa está entre as melhores da Europa e isso está nas estatísticas. Mas você ainda precisa fazer uma análise geral e não parar e pegar duas partidas em particular. Tenho toda confiança em nossos jogadores e repito que nossos defensores estão entre os melhores do continente.”

O PSG terá desfalques importantes para o jogo deste sábado. Neymar está suspenso pelo acumulo de cartões amarelos, Thiago Silva fica no departamento médico cuidando de dois problemas: lesão na panturrilha e entorse no joelho esquerdo, ambas aconteceram no duelo contra o Bayern. Outro que fica de fora é Kurzawa, o lateral-esquerdo também machucou o joelho esquerdo. Thiago Motta segue tratando do joelho, sem previsão concreta de retorno.

Relacionados do PSG: Areola, Trapp - Kimpembe, Marquinhos, Miller, Alves, Berchiche, Nsoki - Draxler, Celso Lo, Lucas, Nkunku, Pastore, Rabiot, Verratti - Cavani, Mbappe, Di Maria.

Dentre as novidades, destacam-se o jovem Stanley Nsoki, meio-campista defensivo de apenas 18 anos. Lucas Moura retorna após longo período fora da lista de relacionados. Entretanto o brasileiro não deverá entrar na vaga de Neymar, Di María será o encarregado de compor o ataque com Mbappé e Cavani. Berchiche assume na lateral-esquerda e Kimpembe entra na zaga.

Três brasileiros estão relacionados no Lille: Thiago Mendes, Thiago Maia e Luiz Araújo. Os dois volantes estão atuando na equipe titular, enquanto que o atacante ex-São Paulo vem ficando no banco nas últimas partidas.

Relacionados do LOSC: Maignan, Koffi, Jakubech - Malcuit, Alonso, Soumaoro, Ié, Dabila, Mendyl - Amadou, Thiago Maia, Thiago Mendes, Bissouma, Benzia, Bahlouli, Soumaré - Ponce, Pépé, Araujo, El Ghazi.

Os únicos desfalques são Fodé Ballo-Touré, suspenso, e Rominigue Kouamé, que se recupera de uma operação no ombro esquerdo.

O PSG lidera a Ligue 1 com 41 pontos. A vantagem para o segundo colocado, Lyon, é de nove pontos. Brigando em baixo, o LOSC é o 17º com 18 pontos. A equipe vem de duas vitórias consecutivas.

Equilíbrio: Em 85 jogos, o time da capital venceu 32, os Dogues levaram a melhor em 29 e aconteceram 24 empates.