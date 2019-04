West Ham segura pressão do Chelsea e volta a vencer após seis jogos

Depois de oito partidas sem vencer na Premier League o West Ham voltou a vencer. Com um gol aos seis minutos de partida, os Hammers seguraram o Chelsea e garantiram o triunfo por um a zero. Os Blues terminaram a partida com 70% de posse de bola e 19 finalizações, porém apenas duas no gol, o mesmo número de finalizações do West Ham.

Com o gol solitário de Arnautovic, o West Ham ganhou uma posição, mas ainda continua na zona de rebaixamento. Está na 18ª colocação com 13 pontos, o mesmo número de pontos do primeiro fora da zona, West Bromwich. Já o Chelsea, fica na terceira colocação, com 32 pontos. Porém pode ver o Manchester United abrir seis pontos de vantagem e o Liverpool empatar a pontuação.

Agora começa a maratona no futebol inglês. O Chelsea volta a campo já na próxima terça-feira (12). Às 18h (horário de Brasília), vai até o John Smith's Stadium enfrentar o Huddersfield Town. Já o West Ham terá um dia a mais de descanço. Jogará na quarta-feira (13), também às 18h recebendo o Arsenal no Olympic Stadium.

Chelsea tem maior posse de bola, mas é West Ham que domina o placar

Desde o início da partida o Chelsea dominou a posse de bola e trocava passes tentando furar a forte defesa dos Hammers. E para conseguir jogar com mais tranquilidade, os donos da casa abriram o marcador aos seis minutos. Arnautovic tabelou na entrada da área, recebeu, girou e chutou colocado no cantinho, sem chance para Courtois. Quem levava do West Ham para o ataque era Masuaku. Poucos minutos após o gol, o lateral-esquerdo fez um carnaval no meio de vários marcadores do Chelsea. Passou o pé por cima da bola, fintou os marcadores mas falhou na hora de cruzar.

Sem jogadas trabalhadas o Chelsea abusava dos cruzamentos. E foi em um deles que o goleiro Adrián apareceu pela primeira vez na partida. Após cruzamento, o goleiro dividiu com Alonso pelo alto fazendo a defesa segura. Aos 20, outra bola cruzada na área. Hazard pegou de primeira e mandou com perigo pra fora. Dois minutos depois, Bakayoko arriscou da entrada da área mandando pra fora. E aos 28, Kanté chutou da entrada da área após passe de Alonso e Adrían se estica e mandou para escanteio.

O goleiro dos Hammers seguia como destaque. No lance seguinte, Zappacosta chutou forte da entrada da área e novamente Adrián caiu para fazer excelente defesa. Mas somente aos 34 que o Chelsea consegue fazer uma jogada trabalhada com troca de passes. Hazard invadiu a área tabelando, tocou para Morata que chutou por cima do gol. Somente nos acréscimos, o West Ham voltou a frequentar o campo de ataque. Tanto que os Blues chegaram a ter 78% de posse de bola.

Blues não conseguem furar retranca e West Ham volta a vencer

A segunda etapa seguia como foi a primeira, Chelsea atacando e West Ham se defendendo. Logo aos quatro, Fàbregas fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Mas Ogbonna cortou do jeito que dava. O primeiro lance polêmico aconteceu aos nove minutos. Arnautovic recebeu pela direita, tentou o corte pra cima de Christensen e bola bate na mão do zagueiro do Chelsea. Atacante dos Hammers pediu pênalti, mas arbitragem mandou seguir.

A partida seguia agitada. Aos 12, Zappacosta chegou pela esquerda e chutou com muito perigo ao gol de Adrián. Precisando da vitória, o treinador Antonio Conte fez substituições ofensivas fazendo a pressão ser ainda maior. Porém sofria para conseguir finalizar. Tanto que aos 30, o Chelsea tinha duas finalizações no gol de Adrián.

A melhor chance do Chelsea na partida aconteceu aos 37 minutos. Kanté fez grande jogada entre os marcadores, tocou para Morata dentro da área. O espanhol finalizou de primeira e mandando ao lado do gol. No lance seguinte foi a vez de Hazard tentar a finalização, mas mandou por cima do gol.