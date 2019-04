Valverde valoriza vitória após tropeços: "Queríamos nos reencontrar com as vitórias"

O Barcelona voltou a vencer na La Liga diante do Villarreal, evitando que os rivais se aproximassem ainda mais na tabela. Após o jogo, o técnico Ernesto Valverde falou sobre a partida, destacando o valor dos pontos conquistados: "Era um jogo fundamental e difícil. Tínhamos pela frente um adversário forte em um estádio que é difícil de pontuar. Dificultaram bastante o nosso jogo e nos ameaçaram com contra-ataques perigosos", comentou elogiando os donos da casa.

Valverde também comentou sobre jogar pressionado pelos resultados dos concorrentes que já haviam vencido na rodada: "Conseguimos vencer. Sabíamos que els tinham vencido, mas sempre dependemos mais de nós mesmos. Independetemente dos rivais terem vencido, se prepara a partida para vencer e assim foi. Se eles vencem se tem mais pressão, mas a administra", disse.

O treinador reconheceu a participação ofensiva fundamental do Jordi Alba e elogiou seu lateral: "Alba é uma de nossas armas. No segundo tempo suas chegadas foram essenciais. Ele se entende muito bem com Messi e estas conexões sempre aparecem, são seguros de vida para a equipe".

Paco Alcácer entrou no segundo tempo e deu uma assistência | Foto: Divulgação/La Liga

A expulsão de Raba no segundo tempo mudou completamente o panorama do jogo, dando a oportunidade ao Barça de avançar sem correr tantos riscos. Muito criticada por Javier Calleja, técnico do Villarreal, a decisão do árbitro De Burgos Bengoetxea foi tida como acertada pelo técnico azulgraná: "Não cheguei a ver pela TV. Tenho a sensação de que quem menos reclamou foi o próprio jogador. Entendo que foi disputar a bola e passou um pouco do ponto, foi uma entrada dura e o árbitro viu dessa forma".

Paco Alcácer, que entrou já no segundo tempo e ainda deu uma assistência para Luís Suárez, também falou à imprensa após a partida e comentou sua atuação: "Estou muito feliz pela vitória, são três pontos muito importantes. Eu tento aproveitar bem os minutos que me dão, pode ser que eu tenha ajudado, mas no final a vitória é dos 11 jogadores. Quem sai do banco entra mais descansado, mas quem vence é o coletivo", declarou, minimizando a sua importância na partida.

O Barça volta a campo na próximo domingo (17) no Camp Nou contra o Deportivo La Coruña, a última partida antes do clássico contra o Real Madrid, que já está em Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.