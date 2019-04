Pouco criativo, Arsenal sai atrás, mas busca empate com Southampton no fim

Empate com gosto de derrota para um lado e de vitória para o outro. Assim pode ser definido o confronto entre Southampton e Arsenal pela 16ª rodada da Premier League 2017/18. Os gols saíram nos extremos da partida, com os Saints saindo na frente com Charlie Austin logo cedo, mas Olivier Giroud marcou o gol que garantiu um importante empate para os Gunners.

Com este resultado, o Arsenal ultrapassou o rival Tottenham e alcançou a quinta colocação com 29 pontos. O Southampton, por outro lado, deixou a vitória escapar, mas subiu para a 11ª posição com 18 pontos.

Na próxima rodada, que será realizada no meio de semana, o Southampton continua no St. Mary's, quando recebe o Leicester na próxima quarta-feira (13), às 17h45 (de Brasília). Também na quarta, só que às 18h (de Brasília), o Arsenal vai até o Wembley encarar o West Ham.

Austin marca gol "relâmpago" e Saints ficam na frente

Austin colocou Saints na frente logo cedo | Foto: Catherine Ivill/Getty Images

Jogando em casa, o Southampton queria abrir o placar logo cedo para, de certa forma, construir sua forma de jogo durante o embate, e os donos da casa conseguiram. Após cobrança de lateral, Mertesacker afastou mal, a bola chegou em Tadic, que observou muito bem a passagem de Austin e tocou para o camisa 10, que saiu cara a cara com Cech e não desperdiçou: 1 a 0 Southampton.

O gol "relâmpago" deu ainda mais moral para o Southampton, que poucos minutos depois quase marcou mais uma vez, e de novo com Austin, quando o centroavante avançou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado, para boa defesa de Cech.

Porém, com cerca de 10 minutos passados, o Arsenal finalmente entrou na partida, ficando bem mais tempo com a posse de bola, mas com dificuldade para furar o bloqueio dos comandados de Mauricio Pellegrino. A primeira finalização veio com Ramsey, quando Alexis Sanchez tocou na área para o galês, que finalizou de primeira e obrigou Forster a fazer uma grande defesa, no cantinho, salvando os Saints.

Na parte final do primeiro tempo, o Arsenal pareceu ter cansado um pouco, além de errar muitos passes, proporcionando chegadas dos donos da casa. O grande problema do Southampton era no momento de definir a jogada, pecando bastante, não só nas finalizações, mas também nas escolhas. O Arsenal rondava bastante a área, mas sem objetividade, e o primeiro tempo acabou mesmo na vitória dos Saints.

Giroud entra e garante importante ponto no fim

Francês garantiu importante empate no fim | Foto: Catherine Ivill/Getty Images

O começo da segunda etapa foi, claramente, todo para os Gunners, que continuavam trocando muitos passes, mas a falta de criatividade e objetividade era clara no time de Arsene Wenger, que simplesmente não finalizava. Os Saints faziam seu jogo completamente focado nos contra-ataques, e tentavam aproveitar a certa "lentidão" do trio Koscielny-Mertesacker-Monreal.

Se o Arsenal tinha dificuldade de finalizar, o Southampton nem tanto. As melhores chances, pelo menos até metade da segunda etapa, eram dos donos da casa. A primeira veio com Romeu, que arriscou de fora da área e a bola explodiu no travessão de Petr Cech. Depois foi a vez de Tadic aproveitar erro da marcação, passar para Bertrand, que recebeu cara a cara com Cech, mas tirou mal e a bola foi para fora.

Só que na parte final da partida, o Arsenal chegou melhor e após tanto tentar, alcançou o gol de empate com um cara acostumado a marcar em momentos derradeiros, quando Alexis Sánchez recebeu na esquerda, cruzou e Giroud desviou de leve, mas suficiente para marcar o gol que garantiu um importante ponto aos Gunners: 1 a 1.