Palace bate Leicester com autoridade e mantém ascensão na Premier League

Abrindo a 18ª rodada da Premier League 2017/18, o Leicester City recebeu o Crystal Palace e acabou sofrendo uma derrota pesada na manhã deste sábado (16). Os visitantes não foram para brincadeira e bateram os Foxes por 3 a 0, com gols de Christian Benteke, Wilfried Zaha e Bakary Sako, já no fim do embate. Ndidi acabou sendo expulso na segunda etapa, tirando alí as chances de empate dos anfitriões.

O resultado deixa o Leicester na oitava posição, com 26 pontos ganhos e sem perigo de ser ultrapassado por ninguém na atual ronda. Já o Palace ascendeu para a 14ª colocação, com agora 17 pontos somados. Os Eagles ainda podem ser ultrapassados na atual rodada, mas a boa recuperação no certame continua, depois de um péssimo início.

As equipes retornam a campo no próximo final de semana, quando o Leicester joga contra o Manchester United também em casa, no sábado (23), às 17h45. Os londrinos, por sua vez, irão visitar o Swansea City às 13h. Ambos pelo horário de Brasília.