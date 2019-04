Sorteio da Libertadores e Sul-Americana 2018 ao vivo online

Assim repercutem-se os grupos dos clubes brasileiros na Libertadores da América. Sigam ligados na VAVEL Brasil com mais informações, análises e entrevistas a respeito da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores 2018. O futebol sul-americano tratado com seriedade. Desejamos um ótimo fim de ano a todos e sorte aos clubes brasileiros nas próximas edições de competições continentais. Até a próxima!

Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan: "O grupo é acessível até ali. Temos que trabalhar com o regulamento, para fazer uma classificação adequada e buscar a ponta da tabela, algo que nos beneficia nas fases adiante. Mas tem muita coisa pela frente. Sobre o Edilson, não nos chegou proposta e até o momento ele é jogador do Grêmio", esclareceu.

Presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte: "Vamos nos preparar para enfrentar grandes adversários. São grandes jogos e grandes desafios. Enfrentar o Boca é um clássico, um adversário duro, mas para eles também um adversário duro. Não há tranquilidade, são todos os jogos difíceis. Vamos nos preparar para todas as adversidades. É fato que nas duas últimas Libertadores não fomos bem. Vamos trabalhar para cada vez mais chegar próximo ao título. São vários campeonatos e todos com o objetivo de vencer".

Rodrigo Caetano representa o Flamengo no evento: "Pelo grande número de brasileiros, a possibilidade de pegar um cabeça de chave argentino era grande. Segundo ano que o Flamengo pega um grupo equilibrado. Tudo indica que fecharemos a fase de grupos contra o River na Argentina. Vamos nos preparar bem, não resta outro jeito."

Presidente do Corinthians, Roberto de Andrade: "Não vi chaves fáceis, não temos conhecimento de todos os clubes, de como terminaram o ano. Na minha chave não há clube mais ou menos, é difícil. Mas começar com dificuldades às vezes é legal. Se passar, vai mais forte ao mata-mata. Sei lá, vamos jogar. Passam dois clubes, temos grandes chances de avançar. Vamos fazer nossa parte."

Fluminense encara altitude da Bolívia na primeira fase da Copa Sul-Americana 2018

Sorteio da Copa Sul-Americana tem duelos entre Brasil e Argentina em destaque

Grupos dos brasileiros:

G1: Grêmio, Cerro Porteño, Defensor, Monagas

G4: Flamengo, River Plate, Emelec, C1

G5: Cruzeiro, Universidad de Chile, Racing, C3

G6: Santos, Estudiantes, Real Garcilaso, C2

G7: Corinthians, Independiente, Millonarios, Deportivo Lara

G8: Palmeiras, Boca, Allianza Lima, C4

Corinthians enfrenta na fase de grupos o Rey de Copas, o Independiente, atual campeão da Copa Sul-Americana.

Palmeiras pega o tradicional adversário Boca Juniors logo na fase de grupos.

Chapecoense enfrenta Nacional uruguaio e está no caminho do grupo do Santos se passar.

Vasco enfrenta adversário chileno e pode cair no grupo do Cruzeiro na fase de grupos.

Grêmio, atual campeão, tem um grupo bastante acessível para mais uma vez passar de fase. Entretanto, Cerro Porteño é campeão paraguaio e Defensor foi vice-campeão uruguaio.

Grupo 1 da Libertadores 2018



Grêmio

Cerro Porteño

Defensor

Monagas — Bruno de la Rocha (@BrunoLad) December 21, 2017

Grupo 8: Boca Juniors, Palmeiras, Alianza Lima e Ganhador 4

Grupo 7: Corinthians, Independiente, Millonarios e Deportivo Lara

Grupo 6: Santos, Estudiantes, Real Garcilaso e Ganhador 2 (Chapecoense no caminho)

Grupo 5: Cruzeiro, Universidad de Chile, Racing e Ganhador 3 (caminho do Vasco)

Grupo 4: River Plate, Emelec, Flamengo e Ganhador 1

Grupo 3: Peñarol, Libertad, The Strongest e Tucumán

Grupo 2: Atlético Nacional, Bolívar, Colo Colo e Delfin.

Grupo 1: Grêmio, Cerro Porteño, Defensor e Monagas.

Grupo 1: Grêmio, Cerro Porteño, Defensor

Grupo 2: Atlético Nacional, Bolívar, Colo Colo

Grupo 3: Peñarol, Libertad, The Strongest

Grupo 4: River Plate, Emelec, Flamengo

Grupo 5: Cruzeiro, Universidad de Chile, Racing

Grupo 6: Santos, Estudiantes, Real Garcilaso (PER)

Grupo 7: Corinthians, Independiente, Millonarios

Grupo 8: Boca Juniors, Palmeiras, Alianza Lima

Grupo 8: Boca Juniors, Palmeiras e Allianza Lima.

Grupo 7: Corinthians, Independiente, Millonarios.

Grupo 6: Santos, Estudiantes de la Plata e Real Garcilazo.

Grupo 5: Cruzeiro, Universidad de Chile, Racing.

Grupo 4: River Plate, Emelec, Flamengo.

Grupo 3: Peñarol, Libertad, Strongest.

Grupo 2: Atlético Nacional, Bolívar, Colo Colo.

Grupo 1: Grêmio, Cerro Porteño, Defensor do Uruguai.

Grupo 8: Boca Juniors, Palmeiras.

Grupo 7: Corinthians, Independiente.

Grupo 6: Santos, Estudiantes de la Plata.

7 títulos em campo com essas duas poderosas equipes.

Grupo 5: Cruzeiro, Universidad de Chile.

Emelec foi do grupo do River Plate em 2015.

Grupo 4: River Plate, Emelec.

Grupo 3: Peñarol, Libertad.

Grupo 2: Atlético Nacional, Bolívar.

Grupo 1: Grêmio, Cerro Porteño.

Grupo 1: Grêmio

Grupo 2: Atlético Nacional

Grupo 3: Peñarol

Grupo 4: River Plate

Grupo 5: Cruzeiro

Grupo 6: Santos

Grupo 7: Corinthians

Grupo 8: Boca Juniors

Grupo 1: Grêmio

Grupo 2: Atlético Nacional

Grupo 3: Peñarol

Grupo 4: River Plate

Grupo 5: Cruzeiro

Grupo 1: Grêmio

Grupo 2: Atlético Nacional

O centroavante paraguaio Roque Santa Cruz e o ex-goleiro argentino Goycoechea participaram do sorteio dos grupos.

Grupo 1: Grêmio

Pote 1: River Plate, Grêmio, Boca Juniors, Atlético Nacional, Santos, Corinthians, Peñarol, Cruzeiro, Atlético Nacional

O Grêmio sabe que é a posição 1 no primeiro grupo, pois é o atual campeão da Libertadores da América. O clube gaúcho foi vencedor em 1983, 1995 e 2017. Está em terceiro no ranking da Conmebol.

22h15: Vamos ao sorteio dos grupos!

A terceira fase se dá entre os vencedores da segunda. Serão quatro confrontos de ida e volta.

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5

Chapecoense enfrentou o Nacional do Uruguai exatamente na sua primeira participação em Libertadores em 2017. Agora volta a enfrentar o Tricolor de Montevidéu na 2ª fase de 2018. Vida dura do time de Chapecó.

O adversário do Vasco na segunda fase da libertadores até o momento é o Univ. Concepción que vence o Unión Española neste exato momento. #VAVEL — Hugo Alves (@hgdca) December 21, 2017

2ª fase:

C1: Macará ou Deportivo Táchira x Independiente Santa Fe (COL)

C2: Chapecoense x Nacional (URU)

C3: Oriente Petrolero ou Universitario x Jorge Wilstermann (BOL)

C4: Carabobo (VEN) x Guaraní (PAR)

C5: Montevideo Wanderers ou Olimpia x Junior Barranquilla (COL)

C6: Chile 4 (Concepción ou Union Española) x Vasco da Gama

C7: Banfield (ARG) x Independiente Del Valle (EQU)

C8: Santiago Wanderers (CHI) x Melgar (PER)

2ª fase: Vasco da Gama x Chile 4

Vasco enfrenta o vencedor de Universidad de Concepción ou Union Española

2ª fase: Chapecoense x Nacional (URU)

Sorteio da 2ª fase, onde entram Vasco da Gama e Chapecoense

Sorteio da 1ª fase, que envolve seis times:

1º Confronto: Wanderers x Olimpia

2º Confronto: Macará x Táchira

3º Confronto: Oriente Petrolero x Universitário

Sorteio da 1ª fase, que envolve seis times:

1º Confronto: Wanderers x Olimpia

2º Confronto: Macará x Táchira

Sorteio da 1ª fase, que envolve seis times:

1º Confronto: Wanderers x Olimpia

21h55: SORTEIO DA LIBERTADORES: vamos a ele! Atualizar as equipes sendo sorteadas. O brasileiro Mauro Silva auxilia no sorteio. Hoje ele é membro da Federação Paulista de Futebol.

Vídeo em homenagem a Maradona e Pelé.

Sobre o sorteio da Sul-Americana, as equipes com o L antes de seus nomes são as que fazem o primeiro jogo em casa.

22º Confronto: Bolívia 4 (Indefinido) x Fluminense

21º Confronto: ?Audax Italiano x Botafogo

20º Confronto: Colón x Zamora

19º Confronto: Blooming x Bahia

18º Confronto: Bolivia 3 (indefinido) x El Nacional

17º Confronto: Rosário Central x São Paulo

16º Confronto: Boston River x Jaguares

15º Confronto: Chile 1 (indefinido) x Huancayo

14º Confronto: Newell's Old Boys x Atlético-PR

13º Confronto: Defensa y Justicia x América de Cali

12º Confronto: Rampla x Cajamarca

11º Confronto: Sportivo Luqueño x Deportivo Cuenca

10º Confronto: Gral. Diaz x Barcelona SC

9º Confronto: Sol de America x Independiente Medellín

8º Confronto: Atlético Cerro x Sport Rosario

7º Confronto: Nacional-PAR x Minero

6º Confronto: Gubirá-BOL x LDU

5º Confronto: San Lorenzo x Atlético Mineiro

4º Confronto: Danubio x Deportivo Cali

3º Confronto: Lanús x Sporting Cristal

2º Confronto: Estudiantes de Merida-VEN x Deportes Temuco

1º Confronto: Everton-CHI x Caracas-VEN

21h21: São 44 equipes divididas em dois potes. As equipes do Sul enfrentam as equipes do Norte. Não há possibilidade de enfrentamento de clubes do mesmo país.

21h20: A explicação do sorteio da Sul-Americana está sendo feita.

A organização destaca o novo formato das competições. O Flamengo, que disputou a Libertadores, foi eliminado na fase de grupos, e teve a oportunidade de chegar até a final da Sul-Americana.

O vídeo seguinte destaca exatamente ao Grêmio e ao Independiente. Marcelo Grohe apareceu em destaque nas imagens.

Alejandro Domínguez destaca a relevância mundial da Libertadores e parabeniza ao Grêmio, campeão desta em 2017, e ao Independiente, campeão da Sul-Americana

Presidente da Confederação Sul-Americana, Alejandro Domínguez discursa na abertura do evento.

A Conmebol destaca em vídeo institucional as emoções das competições, a utilização da novidade do VAR - o árbitro de vídeo, e a disponibilidade da prestação de contas e finanças da instituição em seu site.

COMEÇOU! A cerimônia está em andamento no Paraguai. Vamos conhecer os adversários dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! Siga a partir de agora todos detalhes dos sorteios da Copa Libertadores da América e Sul-Americana 2018. Os 14 times brasileiros envolvidos vão conhecer os adversários nas competições continentais

O sorteio da Sul-Americana começa às 21h00 (horário de Brasília). Estão previstas homenagens para Maradona e Pelé antes do sorteio da Libertadores da América

Atual campeão da Libertadores da América, o técnico Renato Portaluppi acabou de renovar contrato com o Grêmio para temporada de 2018. Será seu terceiro ano consecutivo no Tricolor gaúcho.

A chance de ocorrer confrontos entre brasileiros e argentinos é bastante alta. Um atrativo a mais desde a primeira fase da Copa Sul-Americana 2018

Os potes da Copa Sul-Americana divulgados pela Conmebol

Na primeira fase, times dos potes se cruzam e formam os chaveamentos para as etapas seguintes, que vão ser definidos logo mais. Os confrontos iniciam no dia 13 de fevereiro e a final está para ser disputada no dia 12 de dezembro

Pote 2: Atlético-MG, Atlético-PR, Bahia, Botafogo, Fluminense, São Paulo, América de Cali-COL, Deportivo Cali-COL, Independiente Medellín-COL, Jaguares de Córdoba-COL, Barcelona-EQU, Deportivo Cuenca-EQU, El Nacional-EQU, LDU-EQU, Sport Huancayo-PER, Sport Rosario-PER, UTC-EQU, Sporting Cristal-EQU, Caracas-VEN, Estudiantes de Mérida-VEN, Mineros-VEN e Zamora-VEN.

No 2, porém, estão brasileiros, colombianos, equatorianos, venezuelanos e peruanos

Pote 1: Colón-ARG, Defensa y Justicia-ARG, Lanús-ARG, Newell's Old Boys-ARG, San Lorenzo-ARG, Rosario Central-ARG, Blooming-BOL, Guabirá-BOL, San José-BOL, Nacional Potosí-BOL, Audax Italiano-CHI, Deportes Temuco-CHI, Everton-CHI, Unión Española-CHI ou Universidad de Concepción-CHI, General Díaz-PAR, Nacional-PAR, Sol de América-PAR, Sportivo Luqueño-PAR, Boston River-URU, Cerro-URU, Danubio-URU e Rampla Juniors-URU.

Os times foram separados em dois potes, separando as regiões de cada país. No 1, estão argentinos, bolivianos, chilenos, paraguaios e uruguaios

A Copa Sul-Americana possui seis representantes brasileiros, todos após a vaga vir direto do Brasileiro: Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Bahia, São Paulo e Fluminense

A primeira fase preliminar está prevista para iniciar dia 22 de janeiro, em um mês, enquanto a final está marcada para 28 de novembro

Pote 4: Atlético Tucumán-ARG, Deportivo Lara-VEN, Delfín-EQU, Monagas-VEN e os quatro vencedores da segunda fase

Pote 3: Universidad de Chile, Colo-Colo-CHI, Racing-ARG, Flamengo, Defensor-URU, Alianza Lima-PER, Real Garcilaso-PER e Millonarios-COL

Pote 2: Independiente, Emelec-EQU, Estudiantes-ARG, Cerro Porteño-PAR, Palmeiras, Libertad-PAR, Bolívar-BOL e The Strongest-BOL

Pote 1: Grêmio, Boca Juniors-ARG, River Plate-ARG, Atlético Nacional-COL, Peñarol-URU, Santos, Corinthians e Cruzeiro

Para a fase de grupos, os times são separados em quatro potes, tendo os campeões da Libertadores (Grêmio) e da Sul-Americana (Independiente) ficando no 1 e 2, respectivamente

Já o pote 2 tem: Banfield-ARG, Melgar-PER, Chapecoense, Carabobo-VEN, Santiago Wanderers-CHI e os vencedores da primeira fase

O pote 1 é integrado pelas seguintes equipes: Nacional-URU, Guaraní-PAR, Independiente del Valle-EQU, Vasco, Junior Barranquilla-COL, Santa Fé-COL, Jorge Wilstermann-BOL e Unión Española-CHI ou Universidad de Concepción-CHI

Pela primeira fase preliminar, Olimpia-PAR, Universitario-PER e Deportivo Táchira-VEN compõem o pote 1, já Montevideo Wanderers-URU, Oriente Petrolero-BOL e Macará-EQU estão no pote 2. Os vencedores de cada um dos jogos irão ao pote 2 na segunda fase, que é a última antes da fase de grupos

Atual campeão da Libertadores, o Grêmio vai ao sorteio com Corinthians, Palmeiras, Santos e Flamengo (vagas diretas); Vasco e Chapecoense (pré-Libertadores); e Cruzeiro (campeão da Copa do Brasil). Desses clubes, Grêmio, Corinthians, Santos e Cruzeiro serão cabeça de chave

Com o fim de mais uma temporada, os clubes classificados à Libertadores e à Sul-Americana estão de férias, mas conhecerão quem vão enfrentar na respectiva competição