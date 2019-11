Saiba tudo sobre Bayern de Munique x Borussia Dortmund, pelas oitavas da DFB-Pokal

Um duelo entre duas das mais importantes equipes do futebol alemão, europeu e mundial para encerrar o ano de 2017 nos gramados germânicos. A partir das 17h45 desta quarta-feira, Bayern de Munique e Borussia Dortmund decidem quem será o último classificado às quartas de final da DFB-Pokal, a Copa da Alemanha. Der Klassiker, como é conhecido o tradicional duelo, será disputado na Allianz Arena, em Munique, e a vitória é considerada como primazia para os rivais. Enquanto os bávaros buscam a tríplice coroa, uma vez que lideram com folga a Bundesliga e estão nas oitavas de final da Uefa Champions League; os aurinegros tentam encerrar o ano motivados para a segunda metade da temporada. A VAVEL Brasil acompanha o jogo em tempo real.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund ao vivo online pela Copa da Alemanha 2017-18

Histórico

Ao longo da história, são 118 jogos entre as duas equipes, tanto por competições nacionais e internacionais. O Bayern tem melhor retrospecto, com 54 vitórias. O Dortmund tem 30 triunfos, além de 34 empates. Foram dez confrontos pela Copa da Alemanha, com quatro classificações aurinegras e seis bávaras. No último confronto entre as equipes pelo segundo torneio mais importante do país, o BVB venceu em Munique por 3 a 2, avançou à decisão e conquistou pela quarta vez o torneio no último mês de maio. Na atual edição, o Bayern superou o Chemnitzer por 5 a 0 na primeira fase e superou o RB Leipzig apenas nas penalidades máximas na segunda rodada. Por outro lado, o Dortmund teve mais tranquilidade ao golear Rielasingen-Arlen e Magdeburg.

Dois clássicos entre Bayern e Dortmund foram disputados na atual temporada. O primeiro foi pela Supercopa da Alemanha e os bávaros levaram a melhor nos pênaltis. O segundo foi válido pela rodada 11 da Bundesliga e os atuais pentacampeões nacionais não levaram em consideração o mando de campo adversário e venceram por 3 a 1.

Preparação

Líder na Bundesliga com 11 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Schalke 04, o Bayern de Munique muda suas atenções para terminar bem o ano com uma classificação diante do Borussia Dortmund e se manter vivo em todas as frentes. Para o confronto, o técnico Jupp Heynckes não vai contar com três jogadores. O goleiro Manuel Neuer e o meia Thiago Alcántara seguem no departamento médico. O meia Arjen Robben está recuperado de lesão na coxa, mas será poupado de olho na metade final da temporada.

Foto: Divulgação/Bayern

O Borussia Dortmund se recupera de um longo jejum no Campeonato Alemão e da troca de técnicos com duas vitórias seguidas sobre Mainz 05 e Hoffenheim, que possibilitaram o retorno ao grupo de classificados à Uefa Champions League da próxima temporada. Porém, o treinador Peter Stöger não poderá contar com vários jogadores que seguem no departamento médico: os laterais Durm e Piszczek; os meias Rode, Gonzalo Castro, Marco Reus e Mario Götze; além do atacante Philipp. Além disso, Aubameyang, Sancho e Schürrle são dúvidas.

Peter Stöger, técnico do Borussia Dortmund (Foto: Divulgação/BVB)

Escalações

Bayern de Munique

Ulreich; Kimmich, Jérôme Boateng, Hummels e Alaba; Javi Martínez e Arturo Vidal, Thomas Müller, James Rodríguez e Ribéry; Lewandowski. Técnico: Jupp Heynckes.

Desfalques – Manuel Neuer, Thiago Alcántara e Arjen Robben

Borussia Dortmund

Bürki; Toljan, Sokratis Papastathopoulos, Toprak e Schmelzer; Weigl; Yarmolenko, Kagawa, Raphaël Guerreiro e Pulisic; Aubameyang. Técnico: Peter Stöger

Desfalques – Durm, Piszczek, Rode, Gonzalo Castro, Marco Reus, Mario Götze e Philipp.