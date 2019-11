Milan se irrita com suposto interesse de clubes em Bonucci

A janela de transferências se aproxima, e com ela, especulações e incertezas para o resto da temporada começam a aparecer. Confinados em Milanello, CT dos rossoneri, o elenco do Milan recebeu a surpresa nesta sexta (22) de que o zagueiro Leonardo Bonucci desperta interesse de gigantes europeus e pode deixar o clube na janeiro.

Contratado junto à Juventus por € 40 milhões (R$ 146,4 milhões) , o defensor italiano não vem correspondendo às expectativas, assim como todas as contratações feitas pelo Milan em julho.

Por conta da má fase, o zagueiro se tornou pauta de grandes clubes, um prato cheio para os jornais italianos que veicularam uma suposta conversa do atleta com Antonio Conte, treinador do Chelsea e velho conhecido de Bonucci nos tempos em que comandou a Juve e a Seleção Italiana.

Em seu Twitter oficial, o Milan separa semanalmente as notícias que dizem respeito ao clube. Nela, diversos recortes dos jornais italianos repercutem o que aconteceu no clube, juntamente com um pronunciamento da agremiação milanista esclarecendo a matéria.

Oggi, nell'Edicola Rossonera, il nostro principale commento è sulle voci di calciomercato su @bonucci_leo19https://t.co/IR2AD1Erpx — AC Milan (@acmilan) 21 de dezembro de 2017

"Que grande descoberta sobre Bonucci! O que foi veiculado não passa de uma provocação para desestruturar o elenco. Em outras palavras, repudiamos qualquer tipo de alegações desse tipo. Leo já negou informalmente. Ele acredita totalmente em nosso projeto e está comprometido com o clube, essas especulações não se baseiam em fatos, não querem dizer nada. O capitão rossonero trabalha duro juntamente com seus companheiros no retiro, pois deseja tirar o clube desta situação em que vivemos", comunicou o Milan.

Além do pronunciamento, o Milan alegou que não vê nada de errado em Bonucci ter contatos com Antonio Conte, que apesar de estar no Chelsea, é o técnico mais cotado para assumir o Diavolo na próxima temporada.

Apesar do suposto interesse de grandes clubes a zaga do Milan, defendida por Bonucci, já sofreu 24 gols em 17 jogos até aqui. Tal fato levou cobranças da torcida, visto que o zagueiro é referência mundialmente e se tornou um símbolo da Juventus quando a equipe sofreu apenas dois gols durante toda a Champions League de 2016/18.