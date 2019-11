Saiba tudo sobre Juventus x Roma, pela 18ª rodada da Serie A

As partidas entre Juventus e Roma têm se tornado cada vez mais tensas e importantes nos últimos anos. Desde a temporada 2013/14, quando a equipe da capital italiana voltou a brigar por títulos, todos os jogos sempre são marcados por disputa de posições no topo da tabela. Neste sábado (23), os dois times voltam a se encontrar e o cenário não será diferente. O confronto pela 18ª rodada da Serie A acontecerá no Allianz Stadium e está programado para as 17h45, no horário de Brasília. Na quarta colocação do campeonato, os giallorossi podem chegar à mesma pontuação dos adversários (41 pontos), caso vençam em Turim. Por outro lado, os donos da casa, vice-líderes da liga, tem a missão de não deixar o Napoli desgarrar na liderança. A VAVEL Brasil acompanha todas as ações ao vivo, minuto a minuto.

Histórico do confronto

Duas das equipes mais tradicionais da Itália, Juventus e Roma são separadas, além da distância de 672km entre suas cidades, pela quantidade de títulos. Enquanto o time de Turim busca seu heptacampeonato consecutivo, que lhe levaria a 34 troféus da Serie A, os romanistas têm apenas três conquistas na mesma competição. A disparidade também existe quando o histórico de jogos das squadras é analisado, com ampla vantagem para a Velha Senhora.

No total, são 168 encontros em partidas válidas pela Serie A, com 39 vitórias da Roma, 49 empates e 80 triunfos bianconeri. O cenário fica ainda melhor para a Juve quando apenas os jogos em Turim são levados em consideração: das 84 partidas realizadas com mando da Juve, são absurdas 55 vitórias, com 21 empates e apenas 8 vitórias dos giallorossi fora de casa.

A última partida entre as duas equipes, no entanto, terminou com vitória da Roma, dentro do Stadio Olimpico. Em 14 de maio deste ano, a Juventus precisava de um triunfo para garantir seu título de maneira antecipada, ainda na 36ª rodada da Serie A. Com chances remotas de buscar o scudetto, os romanistas saíram perdendo, vendo Lemina abrir o placar, mas viraram a partida com gols de De Rossi, El Shaarawy e Nainggolan, fechando a partida em 3 a 1.

Preparação das equipes

A ausência mais sentida no clássico certamente será a de Gianluigi Buffon. O lendário goleiro da Juventus ainda se recupera de lesão na coxa e dará lugar a Wojcieh Szczesny, que defendeu as cores amarela e vermelha dos adversários nas últimas duas temporadas. Na véspera da partida, o treinador Massimiliano Allegri confirmou quatro titulares da Vecchia Signora: Benatia, Alex Sandro, Chiellini e Higuaín.

De olho nos ex-companheiros: Szczesny conhece bem adversários deste sábado (Foto: Giorgio Perottino/Juventus FC/Getty Images)

A equipe conta com os retornos de Cuadrado e Mandzukic, mas os dois devem começar o jogo no banco de reservas. A provável escalação da Juve conta com Barzagli na lateral-direita, entrando no lugar de Mattia De Sciglio, que também não tem condições de jogo. Höwedes completa a lista dos ausentes pelo lado da Juventus

Enquanto isso, pelo lado romanista, os desfalques são mínimos. Karsdorp, que voltou a romper ligamentos do joelho em sua estreia, segue fora, assim como o francês Defrel. O destaque fica para o retorno de Radja Nainggolan, um dos principais nomes do time, à equipe titular, assim como Aleksandar Kolarov, que não jogou no meio de semana, contra o Torino, também está relacionado. Sem muitas surpresas, Eusebio di Francesco deve manter a equipe jogando em seu tradicional 4-3-3 e Schick, que marcou na eliminação contra o Torino, volta a amargar o banco.

Reforço de peso: Nainggolan está de volta aos titulares da Roma (Foto: Andreas Solaro/AFP/Getty Images)

Escalações

Juventus (4-3-2-1)

Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Higuaín. Técnico: Massimiliano Allegri.

Desfalques: Buffon, De Sciglio, Höwedes.

Roma (4-3-3)

Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Perotti, El Shaarawy, Dzeko.

Desfalques: Defrel, Karsdorp.