Saiba tudo sobre Milan x Internazionale pelas quartas de final da Copa Itália

Na semana que antecede o ano novo, Milão está à todo o vapor para receber o clássico entre Milan e Internazionale. O Derby della Madoninna acontece nesta quarta-feira (26), para decidir quem vai à semifinal da Copa Itália, em jogo único a ser disputado no San Siro, às 17h45 (de Brasília).

Confira nosso pré-jogo: Milan e Inter buscam classificação à semifinal da Copa Itália para afastar má fase

As duas equipes chegam no confronto precisando apagar a má fase que paira sobre ambos os lados de Milão.

Vivendo momentos opostos na Serie A, o Milan chega às quartas de final da competição melhor do que os nerazzurri , visto que venceram o Hellas Verona nas oitavas por 3 a 0 enquanto a Benenamata sofreu para ganhar do modesto Pordenone nas oitavas decidindo a vaga nos pênaltis.

Histórico do confronto

Conhecido como Derby della Madoninna pelo fato de existir uma estátua da Virgem Maria no topo da catedral de Milão, um dos símbolos da capital, que fora construída em 1762, mais de 100 anos antes do surgimento dos clubes na capital, Milan e Internazionale se enfrentam desde o início do século passado, entre partidas amistosas e confrontos decisivos.

+ Gattuso exime jogadores de culpa após nova derrota do Milan: "Eu que mereço tomar no **"

Dividindo o San Siro desde 1926, as duas equipes carregam uma rivalidade histórica no futebol. Na primeira partida realizada para a inauguração do estádio, a Internazionale venceu os rossoneri por 6 a 3 para a loucura dos torcedores à época. Entretanto a maior vitória interista aconteceu em meados de 1910 por 5 a 0 sobre o Milan. Enquanto o Diavolo aplicou uma goleada já no século XXI, mais precisamente em 2001, quando venceu por 6 a 0 a Internazionale.

+ Domínio argentino: Icardi e Higuaín travam duelo particular por artilharia estrangeira na Itália

Nos últimos quatro confrontos, desde a temporada 2015/16, o Milan venceu uma vez e empatou duas, enquanto que a vitória mais recente da Internazionale aconteceu neste ano, com um jogo que contou com uma tripletta do argentino Mauro Icardi, coroando o triunfo no San Siro em um 3 a 2 eletrizante.

Além do histórico equilibrado, os últimos resultados do dérbi acabaram com dois ou mais gols marcados pela equipe milanista, em 2015, um 3 a 0 foi aplicado pelos rossoneri em plena Serie A.

Tudo ou nada no dérbi

Embora estejam em momentos distintos na Serie A, as últimas rodadas não foram boas para ambos os lados. Depois de vencerem o Hellas Verona na Copa Itália, o Milan se esbarrou com a equipe novamente pela Serie A. Entretanto, os adversários devolveram o placar aplicado na copa e venceram por 3 a 0, para agravar mais ainda a crise vivida pela equipe de Gennaro Gattuso.

A derrota foi tão criticada pelos torcedores e também pela imprensa, que a diretoria anunciou o cancelamento da tradicional ceia de Natal para a equipe e comissão, além de confinar o elenco para um treino por quatro dias, visando o confronto contra a Atalanta.

+ Berlusconi ataca de treinador, sugere mudança tática e aprova Kaká como dirigente do Milan

Todavia, tão concentração não surtiu efeito, e o Milan tropeçou novamente, com um 2 a 0 em pleno San Siro, o que levou o técnico Gattuso a esbravejar durante a coletiva e treinar com a equipe até mesmo no Natal (25).

Já a Beneamata passa por dificuldades na liga. Depois de visitarem a liderança por duas rodadas, a equipe nerazzurra empatou em um 0 a 0 contra a Juventus e tropeçou por duas vezes na Serie A. Um tropeço por 3 a 1 contra a Udinese, e um 1 a 0 na última rodada contra o Sassuolo distanciaram em cinco pontos a equipe de Luciano Spalletti do líder, Napoli que tem 45 pontos.

+ Reserva de Nagatomo e Santon, brasileiro Dalbert não consegue se firmar na Internazionale

Para o embate de hoje, Spalletti conta com a ausência importante do zagueiro brasileiro, Miranda. Além do lateral D'ambrosio que está fora do confronto. Enquanto o Milan vem com força máxima, com exceção de Conti, que sequer jogou e sofreu uma lesão séria, na qual só deve voltar em meados de Fevereiro.

Miranda não enfrenta o Milan (Foto: NurPhoto/Getty Images)

Escalações

Milan (4-3-3)

Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic (Cutrone), Bonaventura.

Desfalque: Andrea Conti.

Internazionale (4-2-3-1)

Padelli; João Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, João Mário (Borja Valero), Éder (Perisic); Icardi.

Desfalques: Miranda e D'ambrosio