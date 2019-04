Van Dijk é vendido ao Liverpool por £ 75 milhões e se torna zagueiro mais caro, diz jornal

Depois de muito se falar sobre, Virgil Van Dijk deve finalmente se juntar ao Liverpool em janeiro. Segundo o jornal britânico Telegraph em publicação nesta quarta-feira (27), o Southampton aceitou uma proposta de £ 75 milhões pelo zagueiro, tornando-o o defensor mais caro da história do futebol. Esse valor também iguala com o de Lukaku, ficando em segundo na lista de maiores contratações da Premier League - ficando atrás de Paul Pogba.

Além dos Reds, é do conhecimento da imprensa inglesa que Manchester City e Chelsea estavam na busca pelos serviços do defensor. Os Blues chegaram a enviar uma proposta no verão, mas foi recusada pelos Saints, enquanto que os Citizens estariam dispostos a pagar cerca de £ 60 milhões em janeiro.

No caso do time de Merseyside, eles não chegaram a fazer uma oferta oficial pelo holandês durante a última janela, mas o interesse havia aumentado quando o atleta expressou desejo de se juntar a Jürgen Klopp. A agremiação estava preparada para pagar cerca de £ 60 milhões, segundo o Telegraph.

Com negociações discretas nos últimos dias, clube e jogador devem formalizar o avanço das negociações com um contrato de £ 180 mil recebidos por semana por VVD. A oficialização do negocio deve ocorrer na próxima segunda-feira (1), quando a janela de inverno é aberta.

No verão europeu, Van Dijk deixou claro seu desejo de deixar o St. Mary's Stadium depois do clube mostrar recusas em propostas de equipes que brigam no topo da Premier League. Isso acabou resultando no afastamento do zagueiro nos primeiros jogos oficiais do Southampton, por questões de 'falta de foco'. Ele foi reintegrado pelo novo treinador Mauricio Pellegrino. VVD não jogou nos últimos compromissos dos Saints.

Com a campanha negativa ao vencer apenas um dos últimos 11 jogos, a publicação acredita que o time do sul do país decidiu vender o defensor para focar na reconstrução que o dinheiro pode proporcionar.